Kontteja kirkon pihaan – Keski-Suomen maailmanperintökeskusta pilotoidaan ensi kesänä (Juttu vain tilaajille)

– Petäjäveden tilanne on nyt aikaisempaa paremmin tiedossa myös valtakunnallisten päättäjien keskuudessa, ja juuri tietoisuuden lisääminen on nyt tärkeää, hankepäällikkö Katriina Holm toteaa.

Kontteja kirkon pihaan – Keski-Suomen maailmanperintökeskusta pilotoidaan ensi kesänä

Petäjäveden vanhan kirkon säätiöllä on nyt parhaillaan menossa kolme eri hanketta, joita säätiön kanssa vie eteenpäin hankepäällikkö Katriina Holm. – Viime vuonna teimme paljon hankehakemuksia ja saimme jokaiseen niistä myöntävän päätöksen, Holm iloitsee.

Keski-Suomen maailmanperintökeskushankkeelle saatiin Museovirastolta ennätyksellinen 45.000 euron vuosiavustus, kun aiempina vuosina hankerahaa on saatu 25.000-35.000 euroa. Pilottihankkeessa on mukana 10.000 eurolla Maanmittauslaitos, 5.000 eurolla kirkkohallitus, Petäjäveden seurakunta ja kunta sekä 7.500 eurolla säätiö itse.

Ensi kesänä vanhan kirkon pihamaalla tullaan pilotoimaan tulevaa opastuskeskusta eli Keski-Suomen maailmanperintökeskusta. Todennäköisesti maailmanperintökeskuspilotti toimii kesä-elokuun ajan jonkinlaisissa konteissa ja samalla paikalla, kuin mihin tuleva rakennuskin tulee, vanhan kirkon pihalle parkkipaikan viereen.

Pilotoinnilla on tarkoitus ensi kesän ajan kerätä käyttäjäkokemuksia ja tuoda esiin myös tulevaa rakennushanketta. Arkkitehti Mikki Ristolalta on tilattu tarkempi suunnitelma pilottiratkaisusta.

Huolena toki on, kuinka paljon koronatilanne vaikuttaa kesän kävijämäärään, mutta toisaalta viime kesänäkin kävijöitä vanhalla kirkolla riitti.

Kirkon pihalle tullaan rakentamaan Ristolan suunnittelema maailmanperintökeskus. Rakennushankkeelle tullaan hakemaan Ely-keskuksen rahoitusta ja myös yksityisiä rahoittajia tarvitaan. Sitä varten on jo saatu poliisilta kahden vuoden rahankeräyslupa.

Kirkkohallitukselta odotetaan vielä lopullista vahvistusta seurakunnan ja säätiön välisestä tonttikaupasta.

Tulevassa Keski-Suomen maailmanperintökeskuksessa tullaan esittelemään Petäjäveden vanhan kirkon lisäksi toista keskisuomalaista Unesco-kohdetta eli Struven kolmiomittausketjun Oravivuoren mittauspistettä. Tärkeä uusi yhteistyökumppani onkin Maanmittauslaitos, joka vastaa Struven ketjusta Suomessa.

Näyttelysuunnitelma on pian valmis

Vanhan kirkon säätiö sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 30.000 euron avustuksen maailmanperintökeskuksen sisätilojen näyttelysuunnitelman sekä digitaalisen opastuskonseptin tekemistä varten. Suunnitelma valmistuu maaliskuun loppuun mennessä ja sen tekevät AOR-Arkkitehdit Oy:n Mikki Ristola ja Meri Wiikinkoski.

Digitaalinen opastuskonsepti tulee toimimaan Citynomadin karttasovelluksessa ja se saadaan käyttöön jo ensi kesänä pilotoinnin yhteyteen. Sovelluksessa esitellään noin 36 kohdetta Korpilahdelta Petäjävedelle. Mukana on Petäjävedeltä vanhan kirkon ja maailmanperintökeskuksen lisäksi esimerkiksi toinen kirkko ja hautausmaa.Tarinallistaminen on tilattu Tarinakoneen Anne Kalliomäeltä.

Vesuri ry myönsi tarinahankkeelle 22.560 euron avustuksen ja sen on tarkoitus vauhdittaa myös maailmanperintökeskuksen rahoittajien löytämistä. – Sosiaalisen median toimisto MySomen kanssa on tarkoitus tehdä maailmanperintökeskukseen liittyen muiden muassa videoita, some-markkinointia ja flyereitä sekä tarjota mahdollisuus lahjoittaa maailmanperintökeskusprojektiin rahaa myös vanhan kirkon verkkokaupan kautta.

Kevään aikana harjoittelija Salla Ruttunen tallentaa eri toimijoiden tarinoita ja ihmisten ajatuksia ja muistoja. – Hankkeessa järjestetään myös työpajoja, joissa kaikilla maailmanperinnöstä kiinnostuneilla on mahdollisuus osallistua vanhan kirkon ja Struven ketjun tarinan laatimiseen.

Lisäksi säätiö sai 6.000 euron korona-avustuksen Opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1.8.2020- 30.6.2021 ajalla syntyneisiin kuluihin. – Viime kesän koronatilanteesta selvisimme aika hyvin toimintoja supistamalla.

Säätiö aikoo hakea OKM:lta vuosille 2022-2023 96.000 euron avustusta ympärivuotisen konseptin rakentamiselle. – Maailmanperintökeskuksen rakentaminen pohjautuu ajatukselle, että vanha kirkko voisi olla auki ympärivuotisesti, mutta kaikki muukin kuin rakennus pitää luoda, Holm kertoo. Jos hankerahaa saadaan, talvipaketteja varten otetaan yhteistyöhön mukaan myös paikalliset yrittäjät.

Vanha kirkko näkyy ja verkostoituu

Holm aloitti Petäjävedellä hankepäällikkönä vuonna 2018. – Ennen viime vuosien hankkeita kehittämistyöhön tai hankehakuihin ei ollut ollut resursseja panostaa. Aika paljon on saatu aikaiseksi ja kirkolla asioita eteenpäin: verkkosivut, verkkokauppa, visuaalinen ilme, tuotteiden esillepano ja matkailijoiden kannalta asiakaspalvelu on monipuolistunut ja on saatu uudet opastuskonseptit arkkitehtuurista, vanhan kirkon hautausmaasta ja toisesta kirkosta, Holm listaa.

– Ja vaikka paljon on saatu aikaiseksi, niin hirveästi on vielä tekemistä.

Parhaimpaan antiin on Holmin mukaan kuulunut pienelle paikkakunnalle kultaakin kalliimpi verkostoituminen. – Petäjäveden tilanne on nyt huomattavasti aikaisempaa paremmin tiedossa myös valtakunnallisten päättäjien keskuudessa. Tietoisuuden lisääminen on tärkeää, sillä verkostojen myötä pieni toimija pääsee osaksi kokonaisuuksia, joihin ei muuten ehkä olisi mahdollisuuksia.

Holm on myös Suomen maailmanperintökohteiden yhdistyksen varapuheenjohtaja ja Keski-Suomen Kauppakamarin matkailuhallituksessa. Hän jää keväällä äitiyslomalle ja sijainen aloittaa huhtikuussa.

Ensi kesäksi palkataan kaksi opasta; hakemuksia tuli määräaikaan 30. – SK

Katriina Holm oli yhtenä panelistina ministeriöiden järjestämässä maailmanperintöfoorumissa marraskuussa Suomenlinnassa, jossa korona-ajan selfie on otettu.