Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on nyt kokonaisuudessaan kiihtymisvaiheessa

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä Koronanyrkki totesi tämänpäiväisessä kokouksessaan, että koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alue on nyt kiihtymisvaiheessa. Koronatilanne on alueella lähtenyt menemään huonompaan suuntaan. Jyväskylän ja Laukaan lisäksi yksittäisiä tartuntoja on levinnyt viime viikon aikana myös kuuteen pienempään kuntaan. Vaikka tilanne on alueella huonontunut, sairastuneiden altistustieto saadaan edelleen hyvin selvitettyä, eikä sairaalakuormituskaan ole päässyt lisääntymään. Uusia suosituksia ja rajoituksia alueelle ei kuitenkaan ole syytä tässä vaiheessa antaa, vaan ne pidetään nykyisellään.

Viime viikolla korona altistukset olivat KSSHP:n alueella lisääntyneet myös työpaikoilla esimerkiksi rakennusalalla. Koronanyrkki vetoaakin nyt kaikkiin työpaikkoihin, joissa ollaan läsnä, että siellä käytettäisiin maskeja ja noudatettaisiin muita tarvittavia varotoimenpiteitä, koronavirustaudin leviämisen ehkäisemiseksi. Työpaikoilla olevia muistutetaan myös siitä, että pelkkä maski ei yksin suojaa COVID-19:ltä, vaan myös fyysisen etäisyyden pitämisestä ja käsihygieniasta on huolehdittava.