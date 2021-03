Käyttömaksut pois vakiovuoroilta liikuntasaleissa (Juttu vain tilaajille)

Kuntarakennelautakunta tarkisti maaliskuun alun kokouksessaan kunnan tilojen vuokrahinnastoa.

Käyttömaksut pois vakiovuoroilta liikuntasaleissa

Kuntarakennelautakunta tarkisti maaliskuun alun kokouksessaan kunnan tilojen vuokrahinnastoa ja muutti sisäliikuntapaikkojen vakiovuorot paikallisille seuroille, yhdistyksille ja yhteisöille maksuttomiksi. Turnauksista liikuntasaleissa peritään maksua, samoin tekonurmikentän, jääkiekkokaukalon ja tenniskentän käytöstä.

Vakiovuoroja on haettava 15. huhtikuuta mennessä, vuorotoiveet pitää toimittaa sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@petajavesi.fi.

– Kaikkien vakiovuoroja haluavien on haettava vuoroa, vaikka tällä hetkellä olisikin vuoro. Samalla päivitämme rekisterin ajan tasalle, tekninen johtaja Mikael Nummi kertoo.

– Jokaiselle vuorolle nimetään myös vastuuhenkilö ja tilojen käytöstä tehdään selkeä sopimus.

Toimintakeskuksen sekä Kirkonkylän ja Kintauden koulujen liikuntasaleihin paikallisten seurojen ja yhdistysten on siis mahdollista hakea viikoittaista salivuoroa, josta ei peritä maksua. Turnauksista sen sijaan laskutetaan. Toimintakeskuksen koko liikuntasali maksaa 100 euroa päivältä, puolikkaan liikuntasalin sekä alakoulujen liikuntasalien hinta on 60 euroa päivältä. Yksityishenkilöille, yrityksille ja kunnan ulkopuolisille toimijoille hinnat ovat korkeammat.

Yleisövuoroja ulkokentille

Tekonurmikentän vuokrahinnaksi paikallisille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille vahvistettiin 10 euroa puoleltatoista tunnilta, jääkiekkokaukalon ja tenniskentän hinta on 10 euroa tunnilta.

– Ulkokentille tulee myös kaikille avoimia, maksuttomia yleisövuoroja, Nummi kertoo.

Tekonurmikentän hinta on 10 euroa puoleltatoista tunnilta myös paikallisille joukkueille vakiovuoroilla.

– Kustannus ei kuitenkaan ole kohtuuton pelaajaa kohti, Nummi toteaa.

– Tekonurmikentän ylläpitokulut ovat melko isot, esimerkiksi pari vuotta sitten kentälle tuotiin kumirouhetta noin 10.000 eurolla. Ja viiden vuoden sisällä kenttä vaatii ison remontin; uusi nurmi maksaa pohjatöineen noin 100.000 euroa. Käyttömaksuilla yritämme saada vähän tuloja kattamaan ylläpito- ja remonttikuluja.

Tilojen varaukseen vakiovuorojen ulkopuolella on tekeillä sähköinen varauskalenteri. Sen kautta voisi varata muun muassa tenniskentän. Varauksen yhteydessä annettavien tietojen avulla hoidetaan laskutus jälkikäteen.

Vuokrahinnat on vahvistettu myös muille kunnan tiloille. Esimerkiksi Uimalan saunan saavat paikalliset yhdistykset, seurat ja yhteisöt sekä paikalliset käyttäjät käyttöönsä 15 eurolla kolmeksi tunniksi, muille kolmen tunnin hinta on 30 euroa. Koulujen erikoistiloihin, kuten teknisen työn ja tekstiilityön luokkaan, sovelletaan samoja hintoja kuin liikuntasaleihin, normaali luokkatila maksaa 10 euroa tunnilta tai 40 euroa päivältä, päiväkodin ryhmätila, ruokasali ja liikuntasali ovat maksuttomia paikallisille yhdistyksille, seuroille ja yhteisöille, muille hinta on 10 euroa tunnilta, Miilun, Masuunin ja alakoulujen ruokasalien vuokrahintoihin vaikuttaa myös kellonaika.

Tilojen vuokraamisesta sovitaan kunnan teknisen toimen kanssa. Kaikki hinnaston hinnat ovat arvonlisäverottomia eli niihin lisätään arvonlisävero 24 prosenttia. – TL