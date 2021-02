Virasto muutti pappilaan – ”ihan kuin Hännisen aikaan” (Juttu vain tilaajille)

Kirkkoherranvirasto on nyt samassa huoneessa kuin ennen seurakuntakodin rakentamista. Vanha holvi on olemassa edelleen ja entisen kirkkoherran Seppo Ojalan keinutuoli on päässyt paalupaikalle.

Virasto muutti pappilaan – ”ihan kuin Hännisen aikaan”

Pappilan remontti ja muutto ovat vihdoin valmiit ja uuteen Petäjäveden seurakunnan ”komentokeskukseen” pääsee näillä näkymin tutustumaan koronatilanteen sulkuajan jälkeen huhtikuussa. Seurakuntalaisia on jo uudessa virastossa asioinutkin. Se toimii nyt samassa huoneessa kuin ”Hännisen aikaan” ja tallella on vanha holvikin.

Remontoidun pappilan huoneet ovat vaaleat ja avarat. – Kodinomainen, eikä kolkko, virastokaan ei näytä virastolta. Tämä on lämmin ja sisäänsä sulkeva, kuvailee kirkkoherra Laura Laitinen.

Kaunis ja kodikas sisustus on ”dyykattu” eli käytännössä tehty yhdessä kierrättämällä ja sieltä täältä edullisia tai ilmaisia löytöjä tehden. Kauniit alkuperäiset kaakeliuunit ovat nuohousta vaille käyttökunnossa. Seinät on käyty läpi, lattia vaihdettu kestävään vinyyliin ja asianmukainen invaluiska ja inva-wc löytyvät asiakkaita varten. Yhteen työhuoneeseen lisättiin ilmanvaihto, jota siellä ei vielä ollut.

Työhuoneiden lisäksi työntekijöillä on pieni sosiaalitila ja sali on taas kokous- ja kokoontumiskäytössä ja siellä voidaan järjestää juhliakin.

Laitinen kiittää, miten kuukauden ajan kestänyt muutto on ollut koko henkilöstölle iso ponnistus ja diakoni Riikka Jussila on toiminut sen pääorganisaattorina. – Muutto on tuonut myös iloa ja toivoa työyhteisöllemme. Meillä on nyt hyvät ja kauniit tilat, Laitinen toteaa.

Hän ei malta odottaa, kun kevät ja kesä tulee ja kuinka maisema sitten avautuu pappilan puutarhaan. Terassikin voidaan ottaa käyttöön.

Pappila on nyt todellakin arvoisessaan kunnossa ja käytössä. Aiemminkin se toki toimi hyvin perhekerhojen ja muun lapsi- ja nuorisotoiminnan tiloina.

Seurakuntakoti on ollut viime vuosien ajan sisäilmaltaan huono ja talvisin myös hyvin kylmä. Koronatilanteen helpotuttua kokoontumisia ja toimintaa voidaan järjestää edelleen myös siellä, ja myös perhekerho kokoontuu seurakuntakodilla.

Jatkossa tullaan kuitenkin myös pappilan salia valjastamaan kokous- ja juhlakäyttöön, jonne myös siirretään seurakuntakodin flyygeli sitten kun kaikki toiminta seurakuntakodilla loppuu. Myös kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoukset siirtyvät pappilaan.

Seurakuntakodille ollaan suunnittelemassa kirppistä, jonka tuotot käytetään Yhteisvastuun ja paikallisen diakoniatyön hyväksi.

Pappilan remonttiin käytettiin Kirkkohallituksen viime vuonna myöntämä 50.000 euron harkinnanvarainen avustus ja sen päälle remontti kustansi noin 27.000 euroa. Laitisen mukaan myös tälle vuodelle on haettu rakennusavustusta.

– Nyt tiloissa on myös kaikki lakisääteiset asiat kunnossa, kuten invaluiska ja inva-wc, eikä niiden toteuttamisesta voitu neuvotella, Laitinen sanoo. – SK

Salissa on alkamassa tiistain työkokous. Jatkossa siellä pidetään kokouksia ja kokoontumisia, ja sitä myös voidaan käyttää myös juhlissa. Pianon paikalle tuodaan myöhemmin seurakuntakodin flyygeli.

Kirkkoherra Laura Laitisella ja talouspäällikkö Raija Kivelällä on yhteinen työhuone, jossa on myös yksi monista kaakeliuuneista.

Kaikki pappilan uunit ovat nuohouksen jälkeen käyttökuntoisia.

Remontoidun pappilan kaunis sisutus on loihdittu kierrättämällä: esimerkiksi sähköpöydät ostettiin käytettyinä, sohva löytyi roskalavaryhmästä, sohvatyynyt kirkkoherran kotoa ja uuniin täydellisesti sopivat kyntteliköt kirpparilta.

Yhteinen huone on myös kanttori Leena Giers-Koljosella ja pappi Veikko Ahosella, omat huoneet diakoni Riikka Jussilalla ja lastenohjaaja Tuija Lesosella.