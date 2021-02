Hanna Voutilaisen tunnistaa nykyisin violetista hiusväristä – rakastaahan hän värejä ja niillä leikkimistä. Voutilainen ostaa enää harvoin itse kosmetiikkaa, mutta pitää tärkeänä sitä, että käyttää kaikki avaamansa tuotteet loppuun asti. Ylimääräiset avaamattomat tuotteet hän antaa ystävilleen, arpoo seuraajiensa kesken tai lahjoittaa esimerkiksi turvakotiin.

Vaikuttajat ovat uusi media – Hanna Voutilainen viihtyy sometyöntekijän uralla

Petäjävedeltä kotoisin oleva Hanna Voutilainen pitää kauneus- ja lifestyleblogia nimellä Hannamaria. Blogi tavoittaa kuukaudessa noin 20 000 lukijaa, yleensä syksyisin vielä enemmän. Pääkanavana toimivaa blogia tukee Facebook sekä Instagram-tili, jossa on myös enemmän videosisältöjä. IG-tilillä @hannamariaw on seuraajia noin 2 000 ja sen sisällön näyttökerrat viikossa on reilu 18 000. Voutilainen tekee myös Suhteellista -nimistä podcastia yhdessä Meri Himasen kanssa. Sillä on myös oma IG-tili @suhteellistapodcast.

27-vuotias Voutilainen käsittelee blogissaan kauneutta, muotia, ketogeenistä ruokavaliota ja selkäongelmia. Bloggaaminen ja somevaikuttaminen eivät ainakaan vielä ole Voutilaisen päivätyö, vaan hän työskentelee digimarkkinoinnin parissa IT-talossa. Sivutoimisena yrittäjänä hän tekee muun muassa graafista suunnittelua, sisällöntuotantoa, some-päivityksiä asiakkaille, käännöstöitä sekä valokuvaa.

Aiemmin Voutilainen teki freelancer-töitä kevytyrittäjänä, mutta perusti tammikuussa yrityksen Hannamaria Median.

– Tavoitteena on, että jossain vaiheessa uskaltaisi sosiaalisen median vaikuttajana ja media-alan ammattilaisena ottaa stepin täysipäiväistä yrittäjyyttä kohti.

Kuvaamataidon opettajat kannustivat

Voutilaisen kiinnostus media-alaa kohtaan heräsi jo yläasteella. Petäjäveden kouluissa erityisesti kuvaamataidon opettajat, jotka siihen aikaan vaihtuivat usein, kannustivat Voutilaista kokeilemaan taittamista, grafiikkaa ja tekemään julisteita ja kylttejä. Voutilainen kiinnostui myös nettisivujen teosta ja koulussa pääsi kokeilemaan html-koodaamista. Voutilaisen nuoruudessa käytettiin Irc-galleriaa, Facebook tuli vasta myöhemmin.

– Tykkäsin myös tekstiilityöstä ja käsityöoppilaitoksen tiloissa pääsi ompelemaan ja tekemään kunnon laitteilla. Petäjävedellä oli silloin muutenkin valtava käsillä tekemisen meininki.

Peruskoulun jälkeen Voutilainen lähti opiskelemaan audiovisuaalista viestintää, vaikka kosmetologiopinnotkin kiinnostivat. Liiketalouden ammattikorkeakouluopinnot, suuntautuen brändinhallintaan ja markkinointiin, hän sai valmiiksi viime vuonna.

Vaikuttajat ovat uusi media

Bloggaajat ja vaikuttajat tekevät usein myös kaupallista yhteistyötä yritysten ja tuotemerkkien kanssa ja työllä voi ansaita hyvätkin tulot. Etenkin kosmetiikka-alan yritykset ovat edelläkävijöitä vaikuttajien käyttämisessä, ja yhteydenottoja tehdään puolin ja toisin.

Yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä on monenlaista, ja niissä ja oikein merkitsemisessä Voutilainen opastaa myös muita. Varsinaisessa kaupallisessa yhteistyössä on tarkat säännöt sen merkitsemisessä. Jos taas kyse on mainoslinkistä, josta vaikuttaja saa palkkiota, pitää sekin ilmoittaa. Lisäksi vaikuttaja on voinut saada tuotteita pr-lahjoina, samaan tapaan kuin naistenlehtien toimittajat – silloin merkitään, että tuote on saatu.

Voutilaisen oma tavoite on tehdä kaupallista yhteistyötä ainakin joka toinen kuukausi.

– Näillä kävijämäärillä pystyn jo hyvin laskuttamaan. Hinnoittelu oli aluksi vaikeaa, mutta nyt siinä on tukemassa Vaikuttajamedian portaali, jossa toimin.

– Myös brändien sanomaan pitää voida uskoa, että voi tehdä kaupallista yhteistyötä, Voutilainen sanoo. – Kun voidaan tehdä yhteistyötä ja on raikas näkökulma, siitä hyötyvät molemmat ja syntyy hyvä mainospaikka. Vaikuttajien ja bloggaajien kanavat ovat vielä melko nuori media-alusta, samaan tapaan kuin radio ja tv olivat joskus.

Somen ja vaikuttajien kautta voi nousta yksittäisiä tuotteita, jopa uusia trendejä. Toisaalta myös mediakritiikki voi seuraajilta joskus unohtua.

Tärkeää on kuitenkin, että julkaisee muutakin kuin kaupallisen yhteistyön sisältöjä. – Pitää löytää tasapaino ei-kaupallisen sisällön sekä kaupallisen sisällön välillä. Molemmat ovat, tai toivon kaikilla niiden olevan, aitoa sisältöä, mutta näiden määrällinen suhde pitää olla kunnossa.

Meikkaamisesta saa inspiraatiota

Meikkaaminen on ollut Voutilaisele nuoresta asti rakas harrastus.

– Minulla oli paha akne, jota halusin oppia peittämään. Nykyisin meikkaaminen on enemmän ilon tuottamista itselle, ja tykkään kokeilla ja testailla kaikenlaista. Haluan myös kokeilla eri tekniikoita sekä leikkiä väreillä – ja se on ihan oma taiteenmuotonsa.

Voutilaisen mukaan kaikille sopiva kauneusvinkki on hellävarainen puhdistus ja monen tuotteen kerrostus ihonhoidossa. – Mieluummin käyttää ohuesti useampia tuotteita, kuin yhtä paksua kerrosta.

Nykyinen blogi on jo Voutilaisen toinen. Voutilainen tekee nykyiseen blogiinsa paljon meikkijuttuja, vinkkejä ja perushelppoja meikkitutoriaaleja, kampauksia sekä kokeilee uusia tuotteita.

– En treenaa meikkejä etukäteen, vaan tilanne on aina aito. Ja jos menee pieleen, voi samalla näyttää seuraajille, miten meikin voi korjata. Tykkään myös ratkaista kauneudenhoitoon liittyviä ongelmia.

Meikkijutut hän kuvaa yksin ja muutamaa kaveria voi pyytää avuksi kuvaamaan esimerkiksi kampanja- tai asukuvia. Valokuvaamisen opinnoista onkin ollut hyötyä kameran molemmilla puolilla.

Yhteistyötä tehdään myös muiden kauneusalan bloggaajien kesken ja paljon kiertää haastemeikkejä, joissa kaikki tekevät samalla ohjeistuksella omannäköisen jutun.

Meikkaamisen idea yhtenä taiteenmuotona olemisen lisäksi, on Voutilaisen mielestä omien lempipiirteiden korostus ja päinvastoin. – Jos saa peitettyä jonkun ulkonäöllistä epävarmuutta tuovan ominaisuuden, kuten tummat silmänaluset, niin miksei sitä tekisi? Ja päinvastoin, kauniita ripsiä on lupa korostaa. Mielestäni tärkeää on myös oppia pitämään itseään tärkeänä ulkonäölliset seikat mukaan lukien.

Blogista myös vertaistukea

Vaikuttajana toimiminen on uuden sukupolven juttu ja monelle nuorellekin jo työ. Uudelle alalle ei juurikaan ole perinteistä koulutusta, saati yhtä oppikirjaa. Voutilainen on opiskellut muun muassa brändin hallintaa ja markkinointia, mistä on ollut bloggaamisessa hyötyä.

– Vaikuttajista monet ovat minua melkein 5-10 vuotta nuorempia. Nuoret myös omaksuvat uudet jutut myös paljon nopeammin ja helpommin, TikTokit ja muut, Voutilainen sanoo.

– Mutta vaikka nuori omaksuu ohjelmat ehkä helpommin, nuoren haasteena voi taas olla omien rajojen asettaminen. On hyvä, jos joku on siinä ohjaamassa.

– Minun nuoruusaikanani ei ollut vielä some-kiusaamista, mikä on taas nykyisin ongelma.

Voutilaisen nuoruudessa ei myöskään meikattu vielä kovin paljon. – Aluksi kävin äidin meikkipussilla ja siveltimillä, mutta sain nopeasti omat meikit. Aloitin ihan peitevoiteesta. Myöhemmin alkoi kiinnostaa myös ihonhoito.

Aluksi blogi käsitteli vain kauneusalan asioita, mutta nyt Voutilainen käsittelee paljon myös hyvinvointiin liittyviä juttuja. Viime vuonna Voutilainen joutui selkäleikkaukseen, josta kertoi avoimesti, mikä sai yllättävänkin hyvän vastaanoton; se herätti paljon keskustelua ja moni sai vertaistukea.

Voutilainen kertoo pelanneensa lentopalloa ennen kuin” selkä posahti”. Hän on myös vanha Petäjäisten lentistyttö. – PetPet ei lähde tytöstä, eikä muuten vaatekaapistakaan, hän nauraa. Vanhat peliasut ja treenikassit ovat edelleen tallella.

Jos joku miettii, että olisi kivaa alkaa pitää omaa blogia, Voutilainen muistuttaa, että se on myös hyvin sitovaa ja aikaa vievää. Ja vaikka Voutilainen laittaa blogissaan itsensä likoon, on olemassa tiettyjä rajoja siinä, mitä omasta elämästään kertoo. Toisaalta kohderyhmä odottaa tietynlaisia aiheita.

Suurin osa Voutilaisen seuraajista on yli 25-vuotiaita, nuoria aikuisia. Osa kommentoi, antaa kritiikkiä tai kehuja. – Kannattaa seurata monenlaisia meikkisisältöjä, jotta ei oppisi vain tietyntyyppistä tapaa meikata. Kaikenlaisille tavoille meikata on oma paikkansa.

Voutilainen käy lapsuudenkodissaan Halkokankaalla silloin tällöin, ja muutti juuri miehensä kanssa Jyväskylästä Turkuun. Ajatuksissa on käynyt, että voisi kuvata blogia varten myös Petäjäveden vanhalla kirkolla, ja samalla entinen kotikunta saisi lisää näkyvyyttä.

Ehkä Voutilainen tulee kirkolle kameroineen jo ensi kesänä. – SK

(Kuvat: Hanna-Maria Voutilainen)