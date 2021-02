Lumi on kuorruttanut Kelloperän tilan taidepolun teokset komeasti.

Talvitaidetta voi tehdä jokainen

– Jokainen voi tehdä taidetta lumesta ja jäästä, siihen ei tarvitse mitään erikoistyökaluja, Juhani Lillberg sanoo.

– Luminen ja jäinen luonto on uskomattoman kaunis, yritän opettaa ihmisiä näkemään ja kokemaan sen.

Lillberg on tuomaroinut yli sata kansainvälistä lumen- ja jäänveistokilpailua esimerkiksi Kiinassa, Venäjällä, Siperiassa, Amerikassa, Alaskassa… Hän on ollut 1980-luvulta asti lähes joka helmikuu Sapporossa tuomaroimassa kansainvälisiä kisoja.

Paitsi nyt.

Koronapandemia stoppasi matkustelun jo viime maaliskuussa. Joitain kisoja on toki pystytty järjestämään etänä, mutta melkein kaikki kilpailut on peruttu tai muutettu kansallisen tason kilpailuiksi. Lillberg on huolissaan siitä, miten käy yleensä kulttuuritapahtumien sekä vuosikymmeniä rakentuneen kansainvälisen yhteistyön, jos koronatilanne jatkuu pitkään.

Veistokilpailujen sijaan Lillbergiä on alkanut kiinnostaa yhä enemmän ympäristötaide, jota kaikki voisivat tehdä. Siitä yksi esimerkki on suosittu Savitaipaleen taidepolku, jonka hän on tehnyt yhdessä Ilkka Huovion kanssa.

Lillberg tarttui tänä talvena itsekin sahaan ja on tehnyt kotipihalleen Kelloperälle kauniita jääveistoksia. Lammenjäästä on saanut upeita “pisaraisia” teoksia ihan vain irrottamalla jäätä ja nostamalla framille. Jopa jäätyneet saavinpohjat Lillberg löytää ja ottaa osaksi teoksiaan.

Kelloperän lähimetsän taidepolun teokset ovat saaneet kukkuraisen lumipeitteen ja värit loistavat kirkkaasti hankien keskeltä. Viime kesänä Lillberg teki kaupunkikodin taloyhtiön pihalle vaihtuvan viikkoveistosnäyttelyn, ja osa noista töistä on siirretty Kelloperän taidepolulle.

Taidepolku onkin upea kokonaisuus varsinkin talviaikaan. Siellä voisivat mieluusti vierailla vaikka Petäjäveden koulujen oppilaat, Lillberg visioi.

Korona-aika sai yllättävienkin sattumusten jälkeen Lillbergin tarttumaan myös sukututkimukseen. Rautatieläisperheen vesana hän tuntee olevansa kotonaan kaikkialla, jopa maailmalla, mutta juuret ovat tiukasti Karjalassa. – SK