Sijoitusyhtiö lämpölaitoksen omistajaksi – Miljoonainvestoinnit Petäjävedelle (Juttu vain tilaajille)

Petäjäveden kaukolämpölaitoksen koko lämmöntuotantolaitteisto uusitaan tänä vuonna. Tarkoitus on uudella tekniikalla parantaa hyötysuhdetta ja vähentää päästöjä.

Sijoitusyhtiö lämpölaitoksen omistajaksi – Miljoonainvestoinnit Petäjävedelle

Vapon ja kansainvälisen yksityisen sijoitusyhtiö Ardianin välinen kauppa on saatu päätökseen ja kokonaan Vapon omistuksessa olleen Nevelin osakkeet on myyty Ardianille. Samaan kauppaan kuului myös Petäjäveden kaukolämpölaitos ja kaukolämpöverkko, jotka ovat osa Neveliä. Petäjäveden Energia myytiin Vapolle reilu vuosi sitten.

Petäjäveden kaukolämpöasiakkaille kauppa ei tuo muutoksia, vakuuttavat sekä Vapon talousjohtaja Jarmo Santala että Nevelin markkinointi- ja viestintäjohtaja Hanna Viita. Myynti- ja asiakkuuspäällikkö Juha Kuivinen Neveliltä kertoo, että uusi omistaja tuo kehittämisresursseja ja nyt tarkoituksena onkin nimenomaan kehittää Petäjäveden lämpölaitosta; luvassa on miljoonien eurojen investoinnit jo tänä vuonna.

– Lämmöntuotantolaitteisto uusitaan tänä vuonna kokonaan. Siihen tulee tekniikkaa, jolla saadaan parempi hyötysuhde ja vähemmän päästöjä. Uudella tekniikalla pystytään polttamaan myös entistä kosteampaa polttoainetta, Kuivinen kertoo.

– Uusi laitos on biomassalaitos, jolla voidaan polttaa puupolttoainetta laajasti. Ostamme edelleen laitoksen uusimisenkin jälkeen puupolttoainetta Petäjäveden alueelta.

– Verkkopuolelle teemme myös investointeja. Kaukolämpöverkon korjauksia olemme jo aloittaneet, ja niitä jatketaan. Asiakkaat voivat olla levollisin mielin, mitään hinnankorotuspaineitakaan ei ole, Kuivinen sanoo.

Palvelut pysyvät ennallaan

Vapon talousjohtajan Jarmo Santalan mukaan Nevel jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti, myös sama johto jatkaa Nevelissä. Santalankaan mukaan hinnankorotuspaineita ei ole, ja hinnankorotuksia suitsii Santalan sanoin myös se, ettei kaukolämpö oli samanlainen monopolibisnes kuin sähkönsiirto, vaan kaukolämmölle löytyy vaihtoehtoja.

– Omistajanvaihdos tarjoaa Nevelille loistavat kehittymismahdollisuudet. Vapo oli pakokettu myyntiin; energiaturpeen ennakoituakin nopeampi kysynnän väheneminen vauhditti myyntipäätöstä, Santala sanoo.

Hanna Viita Neveliltä kertoo, että Nevelin kaikki asiakkailleen tarjoamat palvelut jatkuvat entisellään, samoin nettisivut ja puhelinpalvelunumerot pysyvät samoina.

– Asiakkaat voivat olla hyvillä mielin, ilman huolta. Uusi omistaja on sitoutunut tukemaan Nevelin strategiaa kehittää kaukolämpöä ja infrastruktuuria, Viita sanoo.

– Hinnat meillä vaihtelevat paikkakuntakohtaisesti, eikä niitä aiotakaan yhtenäistää. Kunkin paikkakunnan kaukolämmön hintaan vaikuttaa muun muassa polttoaineen hinnat, saatavuus, verotus, logistiikka ja uusiutuvan energian investoinnit paikkakunnalla. Pyrimme siihen, että hinnat säilyvät kilpailukykyisinä, eikä mitään äkkinäisiä korotuksia ole tulossa. Etäkäyttökeskus on tuonut meille todella paljon kustannussäästöjä ja enemmän aikaa kunnossapitoon, Viita toteaa.

– Olemme myös kasvattaneet uusiutuvan energian käyttöä koko ajan. Tavoitteena meillä on, että tämän vuoden loppuun mennessä 75 prosenttia käyttämästämme energiasta on uusiutuvaa. Kestävä kehitys ja uusiutuva energia ovat meille tärkeitä, ja tätä strategiaa uusi omistaja on sitoutunut tukemaan pitkäjänteisesti, Viita kertoo.

Nevel omistaa ja operoi yli 130 energiantuotantolaitosta sekä vastaa yli 40 kaukolämpöverkon toiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Petäjävedellä kaukolämpöasiakkaita on vajaat 70, suurin asiakas on Petäjäveden kunta. – TL