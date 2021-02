Kunnan uusista tilavuokrista on mahdollisuus neuvotella alennusta (Juttu vain tilaajille)

Kunnan tiloista aletaan periä vuokraa maaliskuun alusta. Mahdollisista alennuksista ja maksuvapautuksista voi neuvotella teknisen johtajan kanssa.

Kunnan uusista tilavuokrista on mahdollisuus neuvotella alennusta

Kuntarakennelautakunta vahvisti torstaisessa kokouksessaan kunnan tilojen vuokrahinnaston ja vuokrausehdot. Vuokraa kunnan tiloista on tarkoitus alkaa periä maaliskuun alusta lähtien.

– Maksuista voi neuvotella alennusta tai maksuvapautusta teknisen johtajan kanssa. Lautakunta ei voi lähteä rajaamaan, että tilat olisivat jollekin toimijoille ilmaisia ja joillekin puoleen hintaan ja joltakin taas perittäisiin hinnaston mukainen hinta, mutta jokainen toimija voi itse neuvotella teknisen johtaja kanssa, kuntarakennelautakunnan puheenjohtaja Alpo Kukkonen sanoo.

– Maksuvapautus- tai alennuskriteerejä ei ole määritelty, vaan jokainen neuvottelu käydään tapauskohtaisesti. Maksuvapautuksesta tai hintojen alennuksesta voi neuvotella jokainen tiloja vuokraava.

Kuntarakennelautakunnan hyväksymässä hinnastossa esimerkiksi toimintakeskuksen koko liikuntasalin vuokra on paikallisille seuroille ja yhdistyksille 30 euroa tunnilta tai 100 euroa päivältä, toimintakeskuksen puolikas liikuntasali tai Kintauden tai Kirkonkylän koulun liikuntasali maksaa paikallisille toimijoille 15 euroa tunnilta tai 60 euroa päivältä, yrityksille ja kunnan ulkopuolisille seuroille tai yhdistyksille hinta on korkeampi. Tekonurmikentän vuokraksi paikallisille on asetettu 10 euroa puoleltatoista tunnilta, jääkiekkokaukalo maksaa hinnaston mukaan 10 euroa tunnilta, samoin tenniskenttä. Myös muun muassa auditorio Miilulle, Masuunille, Solikkosalin kerho- ja takkahuoneelle sekä Kuntalan kokoushuoneille on määritelty vuokraushinnat.

Hinnasto kokonaisuudessaan tulee näkyville kunnan nettisivuille, kokouspöytäkirjan liitteenä se on täällä.

– Vuokratuloilla ei ole tarkoitus paikata kunnan taloutta, vaan saada katettua edes osa tilojen käyttökuluista. Muissakin kunnissa harrastamisesta joutuu maksamaan, eikä liikunta ole salimaksujen takia muuallakaan loppunut. Nämä meidän hintamme ovat hyvin kohtuullisia esimerkiksi Jyväskylään verrattuna, Kukkonen sanoo.

– Petäjävedellä on todella hyvät liikuntatilat niin sisällä kuin ulkonakin ja ne ovat tulleet maksamaan paljon kunnalle ja veronmaksajille. Tilavuokrilla yritetään saada nyt osa käyttökustannuksista katettua, ja todellakin vain osa. Esimerkiksi latuja ja frisbeegolfrataa hoidetaan myös verovaroin, eikä niistä ole tarkoitus periä käyttömaksuja, Kukkonen toteaa. – TL