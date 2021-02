Irja Peltonen sai ensimmäisen koronavirusrokotteen kotonaan toissa torstaina.

Koronavirusrokotuksia annetaan sitä mukaa kun niitä saadaan

Petäjäveden kunnan kotihoidon yli 80-vuotiaille asiakkaille on annettu koronavirusrokotteita sitä mukaa kun niitä tänne saadaan.

Kotihoidon tiimivastaava, sairaanhoitaja Saila Itkonen kertoo, että kotihoidossa on kolme sairaanhoitajaa, jotka voivat antaa rokotuksia. Ensin rokoteampulli laimennetaan ja valmiit rokotteet säilyvät huoneenlämmössä hyvänä kuusi tuntia. Yhdestä ampullista saadaan seitsemän rokotetta. Esimerkiksi toissa viikolla ampulleja saatiin kotihoitoon viisi kappaletta.

Toissa viikkoisella pidemmällä rokotuskierroksella oli kaksi sairaanhoitajaa yhdessä, muuten rokotetaan yksin. Saila Itkonen ja sairaanhoitaja Hanna Stenström kävivät yhdessä rokottamassa noin 20 kotihoidon asiakasta. Päivä oli kiireinen ja vauhtia täytyi pitää, jotta rokotteet pysyvät hyvänä.

Myös Irja Peltonen, 84, sai ensimmäisen koronavirusrokotteen. Peltonen pitää rokotteen saamista hyvänä asiana. Korona-aika on muuten tuntunut Peltosesta ihan tavalliselta, mutta koronatilanteen vuoksi neljän pojan perheet ja seitsemän lastenlasta eivät ole päässeet käymään, ja heidän näkemistään Peltonen jo kaipaa. Toki heidän kanssa on soiteltu.

Kotihoidon, Petäjäkodin ja Pihlajarinteen henkilöstö on saanut koronavirusrokotteen jo ensimmäisten joukossa.

Petäjävedellä yli 80-vuotiaat saavat Pfizer-Biontechin Comirnaty -nimisen koronavirusrokotteen.

Ajanvaraus aukeaa taas

Seututerveyskeskuksen koronarokotuksen puhelinajanvaraus palvelee jälleen 1.3. alkaen maanantaista torstaihin klo 8–11.

Kaikkiin aikaisemmin jätettyihin soittopyyntöihin on nyt saatu vastattua. Kaikkiin jätettyihin soittopyyntöihin vastataan, mutta välillä useammankin päivän viiveellä puhelujen runsaan määrän takia.

Rokotetta on tullut selvästi vähemmän kuin ennakkoon ilmoitettiin, minkä takia jo annettuja aikoja on jouduttu välillä siirtämään.

Rokotukset ja ajanvaraus (1.3. alkaen) ovat käynnissä yli 80-vuotiaille sekä 65–69-vuotiaille vakavia perussairauksia sairastaville. Rokotettavien ikähaarukkaa ei voida toistaiseksi laajentaa ennen kuin seuraavien rokote-erien toimitukset varmistuvat.

Rokotukset etenevät ja ajanvaraus avautuu väestöryhmittäin sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Katso tarkempi väestöryhmittäinen listaus alta.

Rokotetehon varmistamiseksi tarvitaan kaksi rokoteannosta, niin että tehosterokote annetaan 12 viikon päästä ensimmäisestä rokotuksesta.

Koronarokotuksen sähköinen ajanvaraus

Ajanvarauksen sujuvuuden takaamiseksi suositellaan ensisijaisesti sähköistä ajanvarausta täällä. Sähköinen ajanvaraus vaatii vahvan Suomi.fi-tunnistautumisen.

Kirjauduttuasi sähköiseen ajanvaraukseen, järjestelmä tarjoaa sinulle koronarokotuksen ajanvarausta heti etusivulla, jos kuulut sillä hetkellä rokotettavaan ikäryhmään. Voit hakea sinulle sopivan rokotusajan vapaana olevista ajoista. Vapaita aikoja tulee varattavaksi sitä mukaa kun rokotteita saadaan. Samalla kerralla varataan aika myös tehosterokotukselle.

Ajanvaraus on onnistunut, kun järjestelmä antaa vahvistuksen varauksesta. Varmistussoittoa puhelinajanvaraukseen ei tuolloin tarvita.

Jos rokotettavan omaishoitaja (1 hlö) ei täytä rokotusvuorossa olevan ikäryhmän kriteerejä, hänet voidaan rokottaa samalla kertaa rokotettavan kanssa, jos rokotteita vain on saatavilla. Tässä tilanteessa hänen ei siis tarvitse varata omaa aikaa. Kirjoita lisätietokenttään, jos omaishoitajasi haluaa rokotuksen samalla kertaa.

Muutoin jokaisen rokotettavan on varattava oma henkilökohtainen rokotusaika.

Koronarokotuksen puhelinajanvaraus

Tarvittaessa ajan voi varata myös puhelimitse 1.3. alkaen p. 014 269 0540. Koronarokotuspuhelin palvelee ma-to klo 8–11.

Jos puhelin on varattu, jätäthän takaisinsoittopyynnön. Puheluita tulee runsaasti joskus isoinakin ryppäinä, joten välillä takaisinsoittoa voi joutua odottamaan useita päiviä. Jokaiselle soittopyynnön jättäneelle kuitenkin soitetaan takaisin.

Puhelinnumero on tarkoitettu vain rokotusajanvarausta varten. Aikaa ei voi varata, jos et kuulu sillä hetkellä rokotusvuorossa olevaan väestöryhmään.

Koronapuhelin

Muissa korona-asioissa palvelee koronapuhelin p. 014 269 8180 arkisin klo 8–16 ja viikonloppuisin klo 9–15. Tästä numerosta ei voi varata rokotusaikoja.

Rokotukset toteutetaan seuraavassa järjestyksessä kaikille halukkaille:

1. Laukaan ja Keuruun infektiovuodeosastojen henkilökunta.

Rokotus ja tehosterokotus annettu n. 100 %:lle.

2. Infektiopotilaita hoitavat lääkärit, hoitohenkilökunta ja koronanäytteenottajat.

Rokotus ja tehosterokotus annettu n. 100 %:lle.

3. Ympärivuorokautisen hoivan henkilökunta ja asukkaat sekä koronarokottajat.

Ensimmäinen rokotus annettu n. 100 %:lle, tehosterokote annettu osalle.

4. Yli 70-vuotiaat ja heidän kanssaan asuvat omaishoitajat, alkaen yli 80 vuotiaista (Pfizerin ja BioNTechin sekä Modernan rokotteet vain yli 70-vuotiaille).

Rokotukset ja sähköinen ja puhelinajanvaraus yli 80-vuotiaille on käynnissä. Varaa aika tästä linkistä. Aikoja varattavissa rokotteen saatavuuden mukaan. Jos rokotettavan omaishoitaja (1 hlö) ei täytä rokotusvuorossa olevan ikäryhmän kriteerejä, hänet voidaan rokottaa samalla kertaa rokotettavan kanssa, jos rokotteita vain on saatavilla. Tässä tilanteessa hänen ei siis tarvitse varata omaa aikaa. Kirjoita lisätietokenttään, jos omaishoitajasi haluaa rokotuksen samalla kertaa. Muutoin jokaisen rokotettavan on varattava oma henkilökohtainen rokotusaika.

Ajanvaraus 70–80 vuotiaille avataan aikaisintaan viikolla 9-10.

5. Alle 70-vuotiaat vakavia perussairauksia sairastavat (AstraZenecan rokote).

Rokotukset 65-69-vuotiaille vakavia perussairauksia sairastaville on käynnissä. Puolisoa tai muita läheisiä ei voida rokottaa samalla. Ajanvaraus käynnissä vain puhelimitse.

6. Joutsan vuodeosaston henkilökunta ja kotihoidon asiakaskäyntejä tekevä henkilökunta sekä vanhushuollossa säännöllisesti toimivat lääkärit ja hoitajat.

Ajanvaraus ei vielä käynnissä.

7. Muu henkilökunta alkaen potilasvastaanottoa pitävistä sekä muu väestö.

Ajanvaraus ei vielä käynnissä.

Vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila:

Elinsiirto tai kantasolusiirto

Aktiivisessa hoidossa oleva syöpätauti

Vaikea puolustusjärjestelmän häiriö

Vaikea krooninen munuaissairaus

Vaikea krooninen keuhkosairaus

Lääkehoitoinen tyypin 2 diabetes

Downin oireyhtymä (aikuiset)

Sairaanhoitajat Saila Itkonen ja Hanna Stenström kiersivät antamassa koronavirusrokotteen yli 80-vuotiaita kotihoidon asiakkaille heidän kodeissaan, jotta rokotteen saaminen olisi asiakkaille mahdollisimman vaivatonta.

84-vuotias Peltonen pitää koronarokotetta hyvänä asiana. 12 viikon päästä annetaan toinen rokotus rokotustehon varmistamiseksi.