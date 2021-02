Kettulanvuoren laduilta MM-kisoihin (Juttu vain tilaajille)

Eemil Helander hiihtää tällä viikolla nuorten MM-kisoissa Vuokatissa. (Kuva: Heidi Lehikoinen)

Kettulanvuoren laduilta MM-kisoihin

Petäjävetinen, Keuruun Kisailijoita ja JKU:ta edustava Eemil Helander valittiin tammikuun lopussa Keski-Suomen vuoden nuoreksi urheilijaksi. Juuri tällä hetkellä Helander on Vuokatissa, maastohiihdon nuorten MM-kisoissa.

– Jonkin verran korona on vaikuttanut kisakalenteriin, mutta onneksi nuorten MM-kisat saadaan pidettyä. Ja sekin on kiva, että ne ovat Suomessa, ei tarvitse matkustaa ulkomaille. Vuokatin ladutkin ovat tulleet tutuiksi niin MM-kisojen karsintakisoissa kuin maajoukkueleireilläkin, Helander kertoo.

Tänä talvena Helander on kilpaillut hieman vähemmän kuin edellisinä talvina. – Joitakin kilpailuja on peruttu tai siirretty koronan takia, mutta kohtalaisen hyvin olen kuitenkin päässyt kisojakin hiihtämään. Treenaamiseenhan korona-aika ei ole juuri vaikuttanut, hiihtoladuilla voi turvallisesti päästellä menemään, Helander toteaa ja sanoo hiihtäneensä tänä talvena Petäjäveden laduilla enemmän kuin aikoihin.

– Nyt on ollut lunta ja on päässyt hyvin hiihtämään. Kettulanvuoren uutta lenkkiä olen hiihtänyt paljon, sieltä löytyy sen verran nousujakin, että se sopii hyvin treeneihin. Myös pitempiä lenkkejä olen muutaman kerran hiihtänyt. Se on hyvä, kun pääsee tässä lähellä kotia ladulle, ei tarvitse autolla lähteä kauemmas, Helander toteaa.

MM-ladulla ainakin torstaina

Nuorten MM-kisoissa Helander hiihtää alle 20-vuotiaitten sarjassa, 20 vuotta hän täyttää toukokuussa. – Tarkoitus on lähteä parantamaan suoritusta, jonka tein karsintakisoissa ja hiihtää paremmalla taktiikalla. Sijoitusta on hankala lähteä arvioimaan, kun kansainvälisestä tasosta ei ole mitään vertailupohjaa, mutta yritän hiihtää mahdollisimman hyvän kisan ja katsotaan, mihin se riittää, Helander toteaa.

Suomen alle 20-vuotiaitten MM-kisajoukkueeseen kuuluu kahdeksan nuorta miestä. Helander hiihtää ainakin vapaan hiihtotavan 10 kilometrin kisan torstaina.

– Viesteihin osallistujat katsotaan sitten kisapaikalla. Perinteisen hiihtotavan 30 kilometrin kisa hiihdetään vasta viimeisenä kisapäivänä eli sunnuntaina, ja siihen osallistujat katsotaan vähän sen mukaan, kenellä hiihto kulkee, Helander kertoo.

– Itse olen treenannut tasapuolisesti sekä vapaata että perinteistä hiihtotapaa, mutta kisoissa vapaa tyyli on ollut minulla vähän vahvempi.

Parin viime vuoden aikana Helander on osallistunut kisoihin myös miesten sarjassa. – Kansallisella tasolla rupeaa vauhti riittämään jo miestenkin kisoihin. Tulee hyviä kisoja, kun on kovempia vastustajia. Nuorten sarjoissakin saa hyviä kisoja, kun kaikki parhaat ovat yhdessä, mutta nuoret hiihtäjät asuvat eri puolilla Suomea. Keski-Suomessa on miesten sarjoissa paljon hyviä hiihtäjiä, Helander sanoo.

Seuraavana odottaa armeija

Joulukuussa Helander valmistui ylioppilaaksi Schildtin lukion urheilulinjalta. Nyt edessä olisi armeija ennen jatko-opintoja.

– Pitäisi vain päättää, käynkö armeijan hiihtäjien vai juoksijoiden porukassa. Hiihtäjät palvelevat Kajaanissa ja siellä aloitus olisi huhtikuussa, juoksijat ovat Helsingissä ja palvelus alkaisi syksyllä. Pitää varmaan päättää nyt MM-kisojen jälkeen, Helander toteaa.

Juoksupuolellakin Helander on menestynyt, myös miesten kisoissa. Viime kesänä hän sai hopeaa Kalevan kisojen 5000 metrillä ja edellisenä kesänä Kalevan kisoista tuli sekä hopeaa 5000 metrillä että pronssia 3000 metrin esteillä. Viime kesänä Helander olisi tulosten puolesta päässyt myös nuorten MM-kisoihin, jotka piti pitää Keniassa, mutta koronan takia kisat peruttiin.

– Olisin osallistunut 3000 metrin esteisiin ja rikoin kisarajan eli olisin päässyt mukaan, jos kisat olisi pidetty, Helander kertoo.

– Minua kiinnostaisi kyllä kansainvälinen vauhti jossain vaiheessa molemmissa lajeissa, sekä hiihdossa että juoksussa. Näillä näkymin jatkan juoksua ensi kesänä; jatkoa täytyy miettiä vähän senkin mukaan, mikä fiilis nyt hiihtokaudesta jää, Helander toteaa. – TL