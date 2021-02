Tänä talvena villasukkajuoksu ja -lenkkeily on trendikästä, mutta Petäjäisten naisten jalkapallojoukkue on alkanut villasukissa pelata myös lumifutista. Villasukkia pitää olla ainakin kolmet päällekkäin, etteivät varpaat palellu. Sukkasillaan askel on kevyt, mutta tunnin treeni on todella rankka. Viime torstaina hangessa Litman leikkipuistossa rämpivät vasemmalta Päivi Korhonen, Sanna Laurio, Annika Hiironen, Erja ja Kai Paltamaa, Niina Peltola, Tanja Leppänen sekä Meri Tuominen. – Varsinkin tällaiset oman äidin rakkaudella kutomat villasukat lämmittävät hyvin, Sanna Laurio vinkkaa.

Futista villasukissa

Koronatilanteen vuoksi liikuntasalit ovat olleet suljettuina. Petäjäisten naisten jalkapallojoukkue on omaehtoisesti ja pienellä porukalla pitänyt ulkotreenejä kahdesti viikossa. Lumifutis on kaikille tuttua jo aiemmilta talvilta, mutta nyt sitä pelataankin villasukat (tai oikeastaan kolmet tai neljät villasukat) jalassa. Normaalitilanteessa talvikaudella pelattaisiin sekä sisällä että ulkona. Nyt taas runsaslumisena talvena onnistuu hankifutis.

Erja Paltamaa on harrastanut villasukkajuoksua jo useampana talvena, ja houkutteli pelikavereitaankin kokeilemaan. Sukkasillaan askel tuntuu pehmeältä. – Villasukat tulivat kuvioon mukaan, kun keksin, että pelaamistakin voisi kokeilla villiksillä. Ja kaverit ihmettelivät, kuinka vauhdikkaasti niillä pääsee ja uskaltautuivat kokeilemaan. Ja nyt kaikki ovat hurahtaneet villiksillä pelaamiseen, kiitos pakkasten ja pehmeän pallon, se on todella hauskaa. Ja hauskanpitoahan tuo eniten on, nauru raikaa ja lumi pöllyää. Mutta kyllä se kunnon päällekin käy. Hyvä pelaajamäärä Petäjäveden hankifutiskentille on 6-8, Paltamaa kertoo.

Hankifutis on sitä raskaampaa, mitä korkeammat ovat nietokset. Pelin myötä kenttä toki tallaantuu. Säännöt ja rajat ovat ”vähän sinne päin” ja tärkeintä on saada kovatehoinen treeni. Tunnin aikana tulee juostua noin kilometri ja sykkeet huitelevat korkealla. Tällä menolla naisten joukkue onkin ensi kaudella kovassa iskussa.

Lumifutista on pelattu Litman ja Olkkolan leikkipuistoissa. Litman kenttä on hyvä valaistuksensa puolesta, Olkkolassa on taas enemmän tilaa temmeltää. – Litman kenttä on nyt aika tampattu, seuraavana ehkä korkataan Kapakallion kenttä. – SK