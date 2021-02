Fingrid Oyj:n henkilöstö jättää Petäjäveden (Juttu vain tilaajille)

– Yksi aikakausi päättyy, kun tämän talon tavarat pakataan muuttolaatikoihin ja toimipiste muuttaa Jyväskylään, Fingrid Oyj:n aluepäällikkö Jani Haaja ja vuodesta 1986 Petäjävedellä työskennellyt vanhempi asiantuntija Hannes Maasalo toteavat.

Fingrid Oyj:n henkilöstö jättää Petäjäveden

– Voidaan sanoa, että yksi aikakausi päättyy, kun muutamme pois näistä tiloista. Fingridillä ja sitä ennen Imatran Voimalla on todella pitkä historia Petäjävedellä, Fingrid Oyj:n aluepäällikkö Jani Haaja toteaa. Fingridin toimipiste henkilökuntineen muuttaa helmikuussa Jyväskylään ja toimitalo tyhjenee.

– Sähköasema toki jää edelleen Petäjävedelle. Se on edelleen tiukasti kiinni valtakunnan verkossa ja huolehtii omalta osaltaan, että valtakunnassa on valot päällä, Haaja toteaa.

Alun perin 1970-luvulla rakennetut ja 1990-luvulla laajennetut toimitilat ovat Haajan mukaan olleet liian isot tiloissa työskentelevään henkilökuntaan nähden jo kauan.

– Tilat on tehty siihen tarpeeseen, mikä aikoinaan on ollut. Sen jälkeen tilan tarve on muuttunut paljon ja etenkin, kun vanha muuntoasema jäi pois käytöstä 2016, tilan tarve muuttui rajusti. Sen jälkeen näissä tiloissa ei ole ollut enää mitään suoranaisesti sähkönsiirtoon liittyvää toimintaa, vaan täällä tehdään normaalia toimistotyötä, Haaja kertoo.

Väki vähentynyt rajusti

IVO tuli Petäjävedelle 1940-luvulla, heti sotien jälkeen. – Hikiä-Pyhäkoski -voimajohdon suuntatutkimus aloitettiin jo ennen sotia. Sota keskeytti hankkeen, joten voimajohdon valmistuminen meni 1940-luvulle. Petäjävesi on noin puolivälissä, siksi tästä tuli solmukohta. Linjaa alettiin rakentaa kahdessa osassa, Petäjävedeltä lähdettiin etenemään kohti Pyhäkoskea, vanhempi asiantuntija Hannes Maasalo kertoo. Hän itse on työskennellyt Fingridillä ja sitä ennen IVO:lla Petäjävedellä vuodesta 1986 lähtien.

– Aikoinaan IVO:lla oli henkilökuntaa kaikkiin tarpeisiin, esimerkiksi oma seppä, puuseppä ja automekaanikko. Parhaimmillaan, 1980-luvun loppupuolella, Petäjävedellä on ollut töissä 70-80 henkeä, Maasalo kertoo.

Nyt Jyväskylään muuttaa 15 toimihenkilöä.

– Nykyään meillä ei ole omia sähköasentajia, eikä täällä ole ollut valvomoakaan pitkään aikaan, koko kantaverkko hoidetaan yhdestä valvomosta. Meillä on täällä omalla palkkalistalla ainoastaan asiantuntijoita, kunnossapidon ostamme palvelusopimuksilla, Haaja kertoo.

Vanha toimitila myynnissä

Muuttopäivä on helmikuussa, uudet toimitilat löytyivät Lutakonaukiolta.

– Muutto on ollut vireillä jo pari vuotta. Koronakin sotki aikataulua. Se rakennus, johon meidän alun perin piti muuttaa, ei ole lähtenyt rakentumaan vieläkään, Haaja kertoo.

– Yli puolet täällä työskentelevästä henkilökunnasta asuu Jyväskylässä, ja tulevaisuutta ajatellen Jyväskylä on hyvä paikka. Jyväskylään on ehkä helpompi rekrytoida väkeä tulevaisuudessa. Ja onhan sieltä hyvät kulkuyhteydet joka suuntaan.

Fingridin Petäjäveden tilat on myynnissä. – Tässähän on tilaa, joka mahdollistaa monenlaista yritystoimintaa. Toimistorakennuksen lisäksi myynnissä on vanha muuntoasema, jossa on tuotantotiloiksikin kelpaavaa tilaa. Rakennukset on myynnissä erikseen, mutta toki ne saa ostaa molemmat, Haaja toteaa.

– Toivottavasti saamme uuden omistajan ja järkevää käyttöä tiloille. – TL

Fingridin Petäjäveden toimipisteestä löytyy monenlaisia historian aarteita, joita ei hävitetä muutossa. Historianurkka vanhoine työpöytineen muuttaa myös uuteen toimipisteeseen Jyväskylään.