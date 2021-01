Facebook sulki toimittajajärjestön ja sen ylläpitäjien tilit – syynä saattoi olla salaliittoteoria-aiheinen lukupiiri

Sosiaalisen median yhtiöt ovat alkaneet rajoittaa tuhansia tilejä loppiaisena Washingtonin kongressitaloon tehdyn väkivaltaisen mellakoinnin jälkeen. Myös Petäjävesi-lehden freelancer-toimittaja Matleena Ylikosken Facebook-tili poistettiin viime viikolla, kun Facebook sulki Sopiva Sovittelujournalistit-yhdistyksen ja sen kuuden ylläpitäjän käyttäjätilit.

Sopiva ry arvioi itse, että poiston syynä saattoi olla salaliittoteorioita käsittelevä lukupiiri-ilmoitus, minkä ei kuitenkaan pitäisi rikkoa Facebookin käyttöehtoja. Lukupiirissä keskustellaan salaliittoteorioita käsittelevästä tutkimuksesta ja pohditaan, miten samanmielisten kuplia syntyy ja miten niitä voitaisiin puhkoa.

Sopivan toimintaan kuuluu sovittelujournalismiin liittyvät koulutukset, työpajat ja muut tilaisuudet.

Petäjävetinen Ylikoski tekee parhaillaan moniääniseen journalismiin liittyvää väitöskirjaansa Tampereen yliopistolle.

Ylikosken tilin sulkemisen myötä, myös kaikki hänen aiemmin tekemänsä päivitykset Facebookissa ovat hävinneet, myös ne, jotka on tehty Petäjävesi-lehden Facebook-sivuille.

– Tapahtunut osoittaa sen, miten haavoittuvassa asemassa tavallinen ihminen on näiden somejättien kanssa. Koko henkilökohtainen historiani Facebookissa on pyyhkäisty kerralla pois ennalta ilmoittamatta. Tämä aiheuttaa melkoista sotkua varsinkin niille meistä, jotka käyttävät Facea päivittäiseen työhön. On tietysti hyvä, että somejätit kiinnittävät entistä enemmän huomiota sopimattoman sisällön levittämiseen somessa, mutta sensuroinnin ei pitäisi perustua sokeisiin algoritmeihin, vaan ammattitaitoiseen harkintaan, miettii Matleena Ylikoski. – SK