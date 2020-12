Yläkoulun riistaviikolla hirvenlihapihvit maistuivat

Petäjäveden yläkoulun kotitaloustunneilla vietettiin marraskuussa riistaviikkoa. Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen toiminnanjohtaja Keijo Ekman otti yhteyttä koululle ja ehdotti yhteistyötä. Koululla yhteistyöhön tartuttiin heti innolla ja syntyi idea tämän lukuvuoden MOK-teemasta.

MOK – tutummin mokki – on lukuvuoden aikana toteutettava monialainen oppimiskokonaisuus, jonka teema vaihtuu vuosittain. Tämän lukuvuoden teema on metsä, ja ison teeman sisään mahtuu monenlaista: ympäristöasiat, riista ja riistanhoito sekä luontokuvaus. Tämän vuoden MOK-opintojen suunnittelusta vastaavat taito- ja taideaineet: liikunta, musiikki, kotitalous, kuvataide ja käsityö.

Syksyllä lokakuussa koululla oli tarkoitus järjestää teemapäivä, johon oli kutsuttu paikallisia asiantuntijoita kertomaan muun muassa riistanhoidosta, ympäristöasioista ja luontokuvauksesta. Koronatilanteen vuoksi päivän toteutusta jouduttiin siirtämään tulevaisuuteen.

MOK-opinnot saatiin kuitenkin hienosti käyntiin, kun kotitalousluokkaan saatiin lahjoituksena hirvenlihaa paikallisilta hirviseuroilta ja oppilaat pääsivät valmistamaan riistaruokia ja keskustelemaan riistan merkityksestä. Toimivan lihamureketaikinan reseptin kotitalousopettaja Tuula Setälä löysi oppikirjasta. Reseptiin tehtiin vain pieniä muutoksia: vesi korvattiin ruokakermalla ja lihana käytettiin hirvenlihaa.

Moni on innostunut riistateemasta enemmänkin. Tunneilla on katsottu muun muassa riistakameroiden kuvaamaa materiaalia. Aiheen pariin on palattu myös äidinkielen ja kirjallisuuden tunneilla, joilla seitsemäs- ja kahdeksasluokkalaiset ovat toimittaneet materiaalia tätä juttua varten.

Koulun väki kiittää paikallisia hirviseuroja yhteistyöstä. Riistaviikon toteuttaminen on ollut ainutlaatuinen kokemus ja moni oppilas on päässyt maistamaan riistalihaa ensimmäistä kertaa elämässään. Ruokien valmistaminen on ollut innostavaa ja uusia makuelämyksiä on koettu. – Anu Vääränen

Riistaviikon haastattelut

Kaikki 7. luokkalaiset keksivät haastattelukysymyksiä ja haastattelivat toisiaan. 8. -luokkalaiset purkivat haastattelujen tuloksia yhtenäiseksi tekstiksi ja täydensivät joitain kohtia.

1. Mitä teitte ruuaksi riistaviikolla?

Seitsemäsluokkalaiset tekivät ruuaksi hirvenlihapihvejä ja lihapullia. Lisukkeeksi tehtiin lohkoperunoita tai muusia. Kahdeksasluokkalaiset sen sijaan tekivät nachopellin ja jauhelihapihvejä.

2. Miltä ruoka maistui?

Seiskaluokkalaisten mielestä riistaruoka maistui hyvältä. Hilda Kämäräinen 7C-luokalta toteaa: “Ruoka maistui hyvältä ja yllätyin positiivisesti.” Wiljami Howen mielestä ruoka oli “5/5”. Juuso Kemppainen toteaa, että “ruoka oli aivan sairaan hyvää”. 7A-luokan oppilas toteaa myös ruoan maistuneen ja olleen maultaan parempaa kuin kaupan valmisruoat.

3. Mitä riistaa olet maistanut?

Seitsemäsluokkalaiset ovat maistaneet riistaeläimistä eniten hirveä, poroa ja jänistä. Osa on maistanut myös esimerkiksi teertä, peuraa ja sorsaa.

Entä mikä on parasta riistaa?

Seitsemäsluokkalaisten mielestä parasta riistalihaa on poro, hirvi, pyy ja jänis. Yhtenä riistaherkkuna mainitaan myös kyyhkynrinta.

4. Syödäänkö teillä riistaa kotona?

Suurimmalla osalla 7C-luokkalaisista syödään kotona riistaa. Yhden neljäsosan kotona ei tehdä tai syödä riistaruokaa. 7B-luokalla vastanneista 40% kertoi, että kotona syödään riistaa. 60% vastanneista kertoi syövänsä riistaa harvoin. Kaikissa perheissä sitä kuitenkin syödään.

7A-luokan oppilaista melkein kaikkien kotona syödään riistaa. Joissakin perheissä syödään harvemmin, joissakin useammin. Esimerkiksi Jenna Rajalin kertoo, että riistaa syödään “harva se päivä”.

5. Miksi teillä syödään tai ei syödä riistaa?

Riistaa syödään, koska osa metsästää itse ja moni pitää riistan mausta. Juuso Kemppainen 7C-luokalta sanoo, että heillä syödään riistaa, koska heillä metsästetään kotona. Joidenkin mielestä riista on niin kallista, että sitä syödään vain harvoin.

6. Tiedätkö hyviä ruokia, joita tehdään riistasta?

7C-luokan mielestä hyviä riistaruokia ovat lihapullat, mureke ja pihvit. Juuso Mäkisen mukaan kaikki riistaruoat ovat hyviä. 7B-luokan oppilaiden mielestä hirvipaisti ja muut hirviruoat ovat parhaita.

Moni 7A-luokkalaisista tietää hyviä perusreseptejä riistasta, kuten paistit, pihvit ja padat. Derja Dost ja Hugo Oikari mainitsevat karjalanpaistin. Hirvirisotonkin todetaan olevan hyvää. Kauriin maksa, kyyhkyn rinta ja jänispata ovat Jenna Rajalinille maistuvimpia riistaruokia.

7. Harrastatko itse tai harrastaako joku lähipiiristäsi metsästystä?

Hyvin monen 7C-luokkalaisen kaveri tai sukulainen harrastaa metsästystä. Muutama myös harrastaa itse. 7B-luokkalaisten lähipiirissä metsästys ei ole kovin yleinen harrastus, mutta jonkin verran metsästäjiä löytyy sukulaisista. Jyri Kyllönen 7B-luokalta kertoo harrastavansa metsästystä itse.

Melkein kaikkien 7A-luokkalaisten lähipiiriin kuuluu joku, joka harrastaa metsästystä. Monen isovanhemmat metsästävät myös. 7A-luokkalaisista viisi harrastaa metsästystä itse.

8. Miksi riistaa metsästetään?

Seitsemäsluokkalaisten mukaan riistaa metsästetään, että kanta pysyy alhaisempana – jos riistaa olisi liikaa, tulisi myös enemmän kolareita. Oppilaat toteavat, että ihmiset saavat myös ruokaa metsästämällä.

Kahdeksasluokkalaiset lisäävät, että monet ihmiset myös pitävät metsästämisestä sekä myyvät lihaa. He toteavat riistan olevan parempaa kuin muu liha, koska hirvet ovat kasvaneet vapaana.