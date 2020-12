Nälkä kasvaa syödessä ja nuori Eetu Saramäki tähtää ensi kesän SM-kisoihin.

Nouseva moukaritähti

Petäjäisten yleisurheilujaoston ja koko seuran uusi nouseva tähti on Eetu Saramäki, joka on varsinkin moukarinheitossa yltänyt muutamassa vuodessa huipputuloksiin.

Kintaudella asuva 13-vuotias Saramäki on moukarinheitossa koko Suomen tasolla ikäisissään toisena, piiriennätyksiä on jo yli kymmenen ja piirinmestaruuksia on neljä, vaikka Saramäki aloitti yleisurheilun vasta pari vuotta sitten. Seuraavaksi hän tähtää ensi kesän nuorten SM-kisoihin, ja ennen sitä pitää mennä A-raja rikki – mikä ei ole ongelma sekään, kunhan kaikkia kisoja ei peruta koronatilanteen vuoksi.

Aiemmin Saramäki pelasi jääkiekkoa, mutta halusi itse vaihtaa yleisurheiluun ja yksilölaji onkin sopinut nuorelle miehelle ilmeisen hyvin. Moukari on tällä hetkellä ykköslaji, muuta myös kuula ja kiekko lentävät pitkälle.

Petäjäisissä Saramäki on saanut yksilöllistä ja laadukasta valmennusta. Valmentajana on Toni Simonaho, joka antaa tekniikkavalmennusta ja yhdessä laaditaan mieleinen treeniohjelma. Tällä hetkellä Saramäki treenaa kuusi kertaa viikossa monipuolisesti: on heittotreeniä, punttia, juoksulenkkiä ja kuntopallotreeniä. Myös kotona on salivehkeet, niin korona-ajankin sulkuina treenaaminen onnistuu.

– Tällä hetkellä syömistä ei tarvitse seurata, vaan tavallinen kotiruoka riittää hyvin, Simonaho sanoo.

Taustalla häärii vielä seuran aikaisempi moukaritähtien tekijä Kalle Simonaho. – Piirinennätyksiä kun tekee, niin on kova jätkä, Simonaho arvioi Saramäen menestystä. Konkarivalmentajalla ei ole kuitenkaan ollut tapana spekuloida kenenkään tulevaa menestystä.

– Tämä on rytminen laji, ja kyllä sen näkee välittömästi nuoresta, sopiiko hän lajiin vai ei. Kaikista ei välttämättä tule tähtiä, vaikka halua olisikin.

Valmentajien lisäksi Saramäellä on vahva perheen tuki taustalla ja kisareissuille lähdetään porukalla mukaan. – Meillä sellainen traditio, että jos tulee voitto, niin tilanteeseen sopivassa liikenneympyrässä ajetaan yhtä monta kierrosta kuin oli kisoissa onnistuneita heittoja, äiti Pia Kiivanen nauraa. Kisoissa heitetään yleensä kuusi heittoa.

– Näkee selvästi , miten kisoissa ensimmäisen onnistuneen heiton jälkeen Eetu rentoutuu, ja sen jälkeen heitotkin ovat vapautuneempia. Hyvin on kyllä kaikki kisat menneet ja menestys on ollut nopeaa.

– Eihän tällaista yksilöllistä valmennusta löydy mistään muualta kuin Petäjäisistä. Olisiko muualla edes kaivettu näitä pojan lahjoja esiin?

Kalle Simonaho vinkkaa, että jos tulee luminen talvi, niin kunta voisi pakata lumia kentälle. Urheiluväki itse kolaa heittoalueen. Rinki on lämmitettävä, joten treenata voi periaatteessa talvellakin. – 25 asteen pakkasessakin on heitetty, Simonaho kertoo. Toki heitot kylmässä ovat monta metriä lyhyempiä kuin kesäkaudella.

Kalle Simonahon aikaan 2000-luvulla elettiin Petäjäisten yleisurheilun kulta-aikaa, kun kymmenkunta nuorta moukarimiestä voitti suomenmestaruuksia ja Arno Laitinen voitti Euroopan mestaruudenkin. Ehkä Saramäen myötä päästään jaostossa uuteen nousukauteen.

Myös uudet harrastajat ja kaikki yleisurheilusta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita mukaan. – SK

13-vuotiaat heittävät kolmen kilon moukaria. Viime kesän ennätys kolmen kilon moukarilla oli yli 64 metriä ja neljän kilon moukarilla 56 metriä.