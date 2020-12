Lähiliikuntapaikkoja urakalla kuntoon (Juttu vain tilaajille)

Näin komea laituri tulee Uimalaan tällä viikolla. Myös saunan ja talviuintipaikan laituri uusitaan.

Lähiliikuntapaikkoja urakalla kuntoon

Petäjäveden kunta on viime aikoina panostanut erityisesti lähiliikuntapaikkoihin ja muitakin projekteja on saatu tai ollaan saamassa maaliin.

Portaiden huipulla komeat maisemat

Kettulanvuoren ulkoilualueelle Siilotien loppuun on noussut komeat kuntoportaat. Painekyllästetystä puusta rakennetut portaat on tehty maastoa mukaillen, joten ne sulautuvat kauniisti ympäristöön, vaikka se oli työläämpi rakentaa kuin suorat portaat. Jyrkkä ylämäki on tuonut omat haasteensa rakentamiselle, mutta myös kunnan mönkijä on ollut käytössä ja osan puutavarasta on voinut viedä sillä ylös.

Pelkkää kansilankkua meni 1,5 kilometriä.

– Suunnitelmissa on, että jossain vaiheessa saataisiin huipulle näköalapaikka tai vaikka kiikarointitorni, jos sellaiselle kunta saisi avustuksia. Maisemat ylhäällä ovat hienot, kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki kertoo.

Noin 80 metrin pituisista portaista puuttuu vielä kaiteet ja niihin tuleva led-nauhavalaistus. Talvikunnossapitoa portaisiin ei tule, mikä kannattaa käyttäjien huomioida. Portaiden yhteyteen on myöhemmin tulossa käyttöohjeet turvallisuuden takaamiseksi. Portaisiin ei saa esimerkiksi tulla koiran kanssa, eikä nastakegillä, ja niissä kuljetaan aina oikeaa reunaa.

– Kuntoportaiden käyttö on aina henkilökohtaisella vastuulla, Riihimäki sanoo. – Varsinkin pimeällä, kun ei ole vielä niitä valoja, on vaikea hahmottaa porrasaskelman reunaa.

Kuntoportaita rakentaa Tekse Oy:n Harri Seva. Portaiden tarvikekustannus on reilu 6.000 euroa ja työt ovat vielä kesken. Sama firma rakensi myös muun muassa tekonurmikentän katsomon portaat.

Myös Kettulanvuoren latureitin valot on uusittu. Kokonaan uusia valoja on asennettu noin sata kappaletta. Myös uusia uria on tehty, joten lenkkivaihtoehtoja on entistä useampia. Nyt vain odotellaan kunnon lumia, vaikka toki urilla on hyvä lenkkeilläkin, varsinkin pikkupakkasilla.

– On arvosteltu, että on möyritty Kettulanvuoren maisemia, mutta valitettavasti työnjälkiä tulee aina kun jotain tehdään.

Hankkeen kokonaiskustannus on kunnan osalta noin 100.000 euroa ja Aluehallintovirastolta saadaan avustusta 29.000 euroa.

Lunta ja pakkasta odotetaan myös Kintaudella, jonne on saatu syksyllä uusi kaukalo.

– Kaukalo maksoi asennettuna reilu 14.000 euroa ja omana työnä tasattiin pohjarakennetta murskeella ja raivattiin kentän reunojen puustoa.

Komea laituri Uimalaan

Uimalaan saadaan tällä viikolla uusi Laakson Laiturit Oy:n laituri, ja samalla saunan ja talviuinnin laituri uusitaan. Riihimäen mukaan laituri oli jo uusimisen tarpeessa.

Lisäksi kuntarakennelautakunta käsitteli kokouksessaan torstaina yläaste-lukion vesikattoremonttia ja hyväksyi urakoitsijaksi Vaajasaneeraus Oy:n urakkasummalla 43.255 euroa.

Uusi ottamo käyttöön 2021

Uusi Kytöharjun vedenottamo Syrjäharjussa on valmistumassa ja sieltä aletaan pumppaamaan vettä verkostoon ensi vuoden puolella. Kytöharjun vedenottamosta voidaan pumpata noin 140 kuutiota vettä vuorokaudessa.

Kunnan Varikon omat työntekijät Marko Ketola ja Erkki Vesterinen pääsivät esittelemään kirvesmiesosaamistaan ja rakensivat 16 neliön pumppaamorakennuksen. Vedenottamolle saadaan lähiaikoina sähköt ja myös putkiurakka alkaa pian.

– Uusi verkkolinjasto on rakennettu, vanhaan verkostoon asennetaan vielä uusi venttiilikaivo liittämistä varten sekä tulevaisuuden huoltotöitä helpottamiseksi, Riihimäki kertoo.

– En näe, että meillä olisi nyt kunnassa veden vähyyttä, ja uusi vedenottamo lisää toimitusvarmuutta. Myös jätevesipuoli toimii meillä hyvin.

Tontilla on varaus myös toiselle siiviläkaivolle.

– Syrjänharjun vedenottamolle kulkevaa tietä on raivattu ja parannettu syksyisen sähkö- ja putkilinjojen asennuksen myötä, Riihimäki näyttää. Hän iloitsee myös siitä, ettei isoja putkivuotoja ole nyt ollut.

Kuntaan haettiin uutta vesilaitoksenhoitajaa edellisen siirryttyä muualle töihin ja sijaistaminen on sujunut hyvin kunnan nykyisten työntekijöiden avulla. Hakijoita tehtävään oli viisi ja valinta tehdään piakkoin.

Lähteen kohtalo on vielä auki

Kintauden Vehkasuon lähteestä on kokoustettu useampaan kertaan kesällä ja syksyllä.

Riihimäki kertoo, että viimeisessä kokouksessa marraskuussa Kintauden vesiosuuskunta päätti jäädä pohtimaan vuodenvaihteeseen asti, että voisiko se sittenkin ottaa lähteen ylläpitovastuulleen.

Jos Ely-keskus kuitenkin päättää ennallistaa kaivorakenteet, purkaminen tehdään Riihimäen mukaan todennäköisesti ensi kesänä.

Vehkasuon lähde on edelleen käyttökiellossa. – SK

Jyrkkä ylämäki on tuonut omat haasteensa Kettulanvuoren kuntoportaiden rakentamiselle, mutta kohta ne ovat valmiit, Harri Seva ja Marko Riihimäki esittelevät.

Kytöharjun uuden vedenottamon pumppaamorakennus on rakennettu kunnan oman henkilöstön voimin. Sähkö- ja putkityöt alkavat tällä viikolla. Vettä aletaan ottamaan uudesta ottamosta alkuvuodesta.