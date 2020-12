Kiinteistöhoitoa pikku hiljaa kasvaen (Juttu vain tilaajille)

– Piti laittaa teippaukset autoon, kun tuttavat sanoivat, ettei minua tunnista tien päällä, Matti Koskiperä naureskelee. Samalla auto toimii yrityksen mainoksena.

Kiinteistöhoitoa pikku hiljaa kasvaen

”Päivystys 24 h” lukee Kiinteistöhoito KMK Oy:n auton kyljessä. – Onneksi nykyään ei ole tarvinnut kovin usein yöllä lähteä, Matti Koskiperä toteaa.

Koskiperä perusti yrityksensä kuusi vuotta sitten.

– Alan töitä olen tehnyt nyt yhteensä 27 vuotta. Olin ennen oman yrityksen perustamista palkkatöissä ja kymmenen vuotta pienosakkaana toisessa yrityksessä, Koskiperä kertoo.

– Oman yrityksen perustamiseen uskalsi lähteä, kun suhteita oli kertynyt jo niin paljon, ettei ollut pelkoa siitä, ettei saisi töitä.

Kiinteistöhoito KMK tarjoaa kokonaisvaltaista kiinteistöhoitoa lumitöineen, nurmikonleikkauksineen ja kiinteistön kunnossapitoineen, joka sisältää pieniä korjauksiakin. Myös siivous kuuluu toimenkuvaan, sopimuskohteiden siivouksien lisäksi tarjotaan kotisiivousta ja keikkasiivousta.

– Sopimuskohteet meillä on lähinnä Jyväskylässä, kotisiivousta ja keikkasiivousta teemme Petäjävedelläkin, Koskiperä kertoo. Koskiperät asuvat Kintaudella. Kiinteistöhoidon sopimuksia yrityksellä on sekä kerrostaloyhtiöiden että liikekiinteistöjen kanssa, Koskiperän yrityksen hoidossa on muun muassa kolme Lidlin myymälää.

– Hissun kissun yritys on kasvanut, ja aina silloin tällöin tulee uusi kohde. Positiivisinta on se, että emme ole menettäneet kohteita, Koskiperä sanoo.

Alalla kova kilpailu

– Tämä on todella kilpailtu ala, ja kilpailussa pärjää ainoastaan laadulla. Tärkeintä on, että tekee sen, minkä lupaa ja yrittää tehdä niin hyvin, että on itse tyytyväinen. Onneksi suuntaus alkaa olla vähän sellainen, ettei aina oteta halvinta tarjousta, vaan muutkin asiat vaikuttavat, Koskiperä sanoo.

– Alalle on tullut pikku hiljaa uusiakin yrityksiä, joten kilpailu ei ole ainakaan vähenemässä. Onneksi isoja, ulkomaalaisia yrityksiä aletaan jo vähän karsastaa, se helpottaa pienten paikallisten yritysten toimintaa.

Matti Koskiperä sanoo pitävänsä sekä kerrostaloyhtiöiden että liikekiinteistöjen hoidosta.

– Molemmissa on omat hyvät puolensa. Työt ovat vähän erilaisia, ja se tuo vaihtelua. Ikinä ei ole kahta samanlaista työpäivää, Koskiperä toteaa.

Yrityksessä on Koskiperän vaimon ja tyttären lisäksi kaksi perheen ulkopuolista työntekijää. Lisäksi Koskiperä työllistää alihankkijoita; yrityksellä on itselläänkin aurauskalustoa, mutta esimerkiksi isojen alueiden konetyöt teetetään alihankkijoilla.

– Alkuun minulla oli ajatus työllistää itseäni ja perhettä, mutta kysyntää on ollut sen verran, että yritys on pikku hiljaa kasvanut. Eläkepäivät eivät vielä ole näköpiirissä, yritystoimintaa on tarkoitus jatkaa, jos vain terveyttä riittää. Olen tyytyväinen, että olen pystynyt itselleni ja muillekin töitä hankkimaan, Koskiperä toteaa. – TL