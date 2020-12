Ensimmäiset rokotukset Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alueella ensi viikolla

Koronavirustestiin tulee hakeutua lievissäkin hengitystieoireissa. Oireisena on kiellettyä tavata muita ihmisiä. Kuvassa Keuruun terveysaseman näytteenotossa sairaanhoitaja pukeutuneena suoja-asuun.

KSSHP:n alueen olevan koronaviruksen suhteen edelleen kiihtymisvaiheessa, vaikka tapausmäärät ovat olleet laskussa

Ensimmäiset rokotukset KSSHP:n alueella ensi viikolla

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin alaisuudessa toimiva alueellinen tartuntatautien torjunnan johtoryhmä totesi tämänpäiväisessä 28.12.2020 kokouksessaan, että KSSHP on edelleen koronaviruksen suhteen kiihtymisvaiheessa, vaikka tapausmäärät ovat olleet laskussa.

Kokouksessa todettiin, että jouluviikolla näytteitä otettiin koko KSSHP:n alueella vähemmän ja myös tartuntoja todettiin harvemmin kuin edellisellä viikolla. Myös sairaalakuormitus, joka nousi joulunalusviikolla on nyt tasaantumaan päin.

Kokouksessa pohdittiin voisiko tilanteen rauhoittumiseen olla syynä se, että ihmiset eivät ole menneet joulunaikana niin herkästi testeihin. Kokouksessa kuitenkin päädyttiin siihen, että syy siihen, miksi tilanne on ollut rauhoittumaan päin, on vielä hyvin epävarma ja sen kehittymistä on syytä seurata tarkasti vuodenvaihteen yli.

Kokouksessa päädyttiin myös siihen, että uusia rajoituksia ei ole nyt syytä antaa ja muistutettiin, että KSSHP:n alueella on voimassa edelleen julkisia tilaisuuksia koskeva Aluehallintoviraston määräys 17.1.2021 saakka. Määräyksen mukaan julkisiin tilaisuuksiin sisä- ja ulkotiloissa voi osallistua enintään 10 henkilöä.

Ensimmäiset rokotteet etulinjassa oleville työntekijöille

KSSHP:n alaisuudessa toimiva koronarokotekoordinaatioryhmä kokoontui tänään toisen kerran täydennetyllä kokoonpanollaan. Nyt KSSHP:n Koronakoordinaatioryhmässä on edustettuna kaikkien terveyskeskusten ja kuntayhtymien tartuntataudeista vastaavat lääkärit tai johtavat lääkärit. Kokoonpanoa päätettiin muuttaa näin nopeasti, koska Suomeen saatiin rokotteita noin kuukausi aiemmin, kuin osattiin odottaa. Esimerkiksi HUS:in alueella ensimmäiset rokotteet on jo Valtioneuvoston ohjeiden mukaisesti annettu.

Kokouksessa todettiin, että ensimmäiset alle tuhat (975 kappaletta) rokotetta saapuu KSSHP:n alueelle vuodenvaihteen tieoilla. Tällä määrällä pystytään rokottamaan alle 500 henkilöä, koska jokaiselle rokotteen saaneelle henkilölle täytyy antaa tehosteannos rokotteesta kolmen viikon kuluttua. Jokainen rokotettava saa siis kaksi rokotetta.

Ensimmäiset KSSHP:n alueelle annettavat rokotteet annetaan Valtioneuvoston ohjeiden mukaan etulinjassa oleville työntekijöille. Tällaisia ovat henkilöt, jotka ottavat vastaan koronatesteihin tulevia potilaita ja henkilöt, jotka hoitavat koronaan sairastuneita potilaita.

Kokouksessa todettiin, että ensimmäiset KSSHP:n alueelle tulevat rokotteet annetaan KSSHP:n ja Jyväskylän kaupungin niille työntekijöille, jotka toimivat etulinjassa esimerkiksi teho-osastolla tai päivystyksessä.

Rokotteet jaetaan tasaisesti

KSSHP tulee saamaan rokotteita säännöllisesti vuoden 2021 alusta alkaen. Kokouksessa todettiin, että saatavia rokotteita tullaan jakamaan viikosta 2 alkaen eri puolille Keski-Suomen sairaanhoitopiiriä eli sairaanhoitopiirin alueella oleviin terveyskeskuksiin ja kuntayhtymiin.

KSSHP:n vs. johtajaylilääkäri Juha Paloneva arvioi, että riskiryhmiin kuulumattomia, vähintään 16 -vuotiaita ja ei raskaana olevia kansalaisia päästään rokottamaan kevään kuluessa.