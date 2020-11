Sata vuotta lasten parhaaksi (Juttu vain tilaajille)

Kati Kärävä on MLL:n Petäjäveden osaston nykyinen puheenjohtaja, Pia Jussila (kuvassa oikealla) hänen edeltäjänsä ja Päivi Tyrväinen (keskellä) toimi puheenjohtajana ennen Pia Jussilaa. Valtakunnallinen Mannerheimin lastensuojeluliitto perustettiin sata vuotta sitten, Petäjävedellä oma osasto on toiminut 94 vuotta.

Sata vuotta lasten parhaaksi

Mannerheimin lastensuojeluliitto täytti lokakuun alussa sata vuotta. Liiton perustamisen aikoihin moni suomalainen lapsi kärsi puutteesta ja lapsikuolleisuus oli suurta. Marsalkka Mannerheimin sisar Sophie Mannerheim oli perustanut turvakodin yksinäisille äideille jo vuonna 1918; Kenraali Mannerheimin lastensuojeluliittoa olivat perustamassa Sophie Mannerheimin lisäksi lastentautiopin asiantuntija, dosentti Arvo Ylppö sekä kouluneuvos Erik Mandelin, liiton keulakuvaksi saatiin kenraali Mannerheim.

Petäjävedelle perustettiin oma paikallisosasto jo vajaat kuusi vuotta valtakunnallisen liiton perustamisen jälkeen, heinäkuussa 1926. Perustavassa kokouksessa Petäjäveden kirkossa lastensuojelutyöstä kertoi kouluneuvos Erik Mandelin.

– Vanhoja pöytäkirjoja lukiessa kiinnittää huomiota siihen, että alkuaikoina toiminnassa oli mukana paljon miehiäkin. Toki mukana oli alusta asti myös naisia, mutta nykyisin miehiä ei ole mukana siinä määrin kuin aiemmin. Nyt isät hoitavat lapsia, jotta äidit pääsevät kokouksiin, ja sekin on todella tärkeää, yli 20 vuotta MLL:n Petäjäveden osaston toiminnassa mukana ollut ja puheenjohtajanakin toiminut Päivi Tyrväinen sanoo.

Valtakunnallisesti MLL:n yksi tärkeimpiä tehtäviä liiton alkuaikoina oli taistelu imeväiskuolleisuutta vastaan. Taisteluun käytiin sekä valistuksen keinoin että toimittamalla konkreettista apua muun muassa kiertokorien avulla, joihin yhdistyksen jäsenet ompelivat vauvaperheille lainattavia vauvanvaatteita.

Petäjävedelläkin on vanhojen pöytäkirjojen mukaan järjestetty kiertokoritoimintaa, samassa kokouksessa on päätetty perustaa ompelukerho pienten lasten vaatetusta varten sekä aloittaa kiertokoritoiminta. Paikallisosasto on järjestänyt myös jalkinekeräyksen ja korjauttanut jalkineita koululaiselle sekä organisoinut Punaisen Ristin lahjoittamien hammasharjojen ja hammaspulvereiden jakamisen kouluille. Myös uintikursseja on järjestetty.

Vertaistukea ja vaikuttamista

– Nykyään toimintamme ydintä on perhekahvilatoiminta, MLL:n Petäjäveden osaston nykyinen puheenjohtaja Kati Kärävä ja hänen edeltäjänsä Pia Jussila toteavat.

– Perhekahvila tarjoaa lapsiperheille vertaistukea ja mahdollisuutta keskustella samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Mukaan voi tulla, vaikka ei olisikaan MLL:n jäsen. MLL:n toiminnan ideana on nimenomaan riippumattomuus, se on tarkoitettu kaikille jäsenyyksistä tai vakaumuksista riippumatta.

Vertaistuen tarjoamisen lisäksi Tyrväinen, Kärävä ja Jussila nimeävät MLL:n tärkeiksi tehtäviksi sekä erilaisten lapsiperheille suunnattujen tapahtumien järjestämisen että vaikuttamisen. – MLL toimii perheiden puolesta, Kärävä toteaa.

– Minulle itselleni perhekahvilalla oli aikoinaan iso merkitys. Siellä sain juuri paikkakunnalle muuttaneena tutustua muihin äiteihin. Ja vaikuttamiskanavana MLL:n Petäjäveden osasto on toiminut muun muassa valojen saamisessa Miilulammen leikkipuistoon, Tyrväinen kertoo. – Me olemme pieni, mutta varteenotettava ja tärkeä yhdistys. Kunta ja seurakunta kuuntelevat meitä ja pyytävät meitä yhteistyökumppaneiksi, Jussila toteaa.

Tukioppilaita ja turvakaukaloita

Perhekahvilaa MLL:n Petäjäveden osasto on pyörittänyt vuosia, tällä hetkellä vetäjänä on Anu Outinen. – Välillä toiminta on ollut tauolla, kun siihen ei ole löytynyt vetäjää, mutta kokonaan se ei ole loppunut. Joskus jotkut ryhmät ovat kokoontuneet kodeissa, nyt perhekahvilaa pidetään perhekeskuksessa, Tyrväinen ja Kärävä kertovat.

Pitkään on jatkunut myös tukioppilastoiminta, jota pyörittävät yläasteen opettajat. Myös vuoden ensimmäisiä vauvoja Petäjäveden osasto on muistanut jo kymmenien vuosien ajan. – Neuvolan kanssa teemme paljon yhteistyötä. Neuvolassa, ja nyt myös perhekeskuksessa, on jaossa meidän julkaisujamme ja neuvolan kanssa pyöritimme yhdessä kauan turvakaukalon vuokrausta, Tyrväinen kertoo.

– Isä-lapsi -toimintaa olemme yrittäneet käynnistellä, mutta se ei ole oikein ottanut tulta. Nyt meillä on ollut kahdeksan kertaa Petäjävesi peuhaa -päivä, ja siellä on ollut paljon isiäkin mukana.

Lastenhoitopalveluakin MLL:n Petäjäveden osasto on järjestänyt, nykyään lastenhoitajien välitys on piirien vastuulla. Petäjävedellä ei ole omaa MLL:n kouluttamaa hoitajaa, mutta lastenhoitoapua tännekin saa.

– Järvi-Suomen piiri organisoi myös muun muassa kummitoimintaa ja heppakaveritoimintaa. Lukumummo-toimintaa meilläkin on ollut täällä Petäjävedellä, mutta nyt korona-aikaan sitä ei järjestetä. Korona on sotkenut muutenkin toimintaa, perhekahvilakin jäi tauolle maaliskuussa, kun kaikki toiminta pysähtyi. Uudestaan perhekahvila käynnistyi elokuussa, Kärävä kertoo. Koronan takia myöskään valtakunnallisen järjestön satavuotisjuhlia ei nyt järjestetty. – Kesän toiminta typistyi siihen, että hankimme kesäkukat Toinilaan. Olemme hankkineet sinne kukat aina vuoro vuosin Petäjävesi-seuran kanssa, Jussila ja Tyrväinen kertovat.

Varat toiminnan pyörittämiseen MLL:n Petäjäveden osasto saa jäsenmaksuista, peuhapäivän pääsymaksuista, erilaisissa tilaisuuksissa järjestetyistä kahvituksista sekä kunnan avustuksesta.

– Joskus olemme myyneet myös Lapset ensin -merkkejä, Tyrväinen muistelee ja kertoo että jäsenmaksun vastikkeeksi saa myös Lapsemme -lehden, sekä alennuksia yhteistyökumppaneilta. Jäseniä Petäjäveden osastossa on noin 170.

– Historiikkia Petäjäveden osastosta ei ole ainakaan vielä tehty, Tyrväinen toteaa. – Pitkäaikaisista toimijoita osastossa ovat olleen muun muassa Sirkka Palola, Anja Hagman, Eila Savolainen ja kolmisenkymmentä vuotta rahastonhoitajana toiminut Hannele Taponen.

– Hallituksessa väki on vaihtunut, mutta meininki on aina ollut rentoa. Vaikka toimintaa ei olekaan tehty väkisin, aina on kuitenkin saatu aikaiseksi monenlaista, Kärävä toteaa. – TL

MLL:n Petäjäveden osaston vanhat pöytäkirjat on tallessa mustakantisissa kirjoissa. Pöytäkirjat on kirjoitettu mustekynällä kaunokirjoituksella. Alkuaikoina allekirjoittajina olivat Aino Hartio ja Ester Oksanen. Hartio toimi puheenjohtajana ainakin 20 vuotta ja Oksanen sihteerinä hänen parinaan yhtä pitkään.

MLL:n Petäjäveden osasto on järjestänyt Petäjävesi peuhaa -päivän jo kahdeksana vuonna, viimeinen kuva on vuodelta 2017 (Kuva: Kati Kärävä).