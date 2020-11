Pettuveen wanhat talot: ”Petäjävedellä jokainen asukas on tärkeä” (Juttu vain tilaajille)

Toissa kesänä Vanhatalojen kodin ulkoverhouksesta poistettiin vanhat mineriittilevyt, joiden alta paljastui upeassa kunnossa oleva alkuperäinen vaakalaudoitus. Talon lisäksi myös Petäjävesi paikkakuntana tuntuu perheestä hyvältä paikalta asua.

Pettuveen wanhat talot: ”Petäjävedellä jokainen asukas on tärkeä”

Outi ja Tuomas Vanhatalo perheineen asuvat Pappilanpellolla vanhassa rintamamiestalossa. Vanhatalot muuttivat Petäjävedelle Jyväskylästä yhdeksän vuotta sitten, sillä sijaintinsa puolesta Petäjävesi vaikutti sopivalta. Myöhemmin perheen työkuviot muuttuivat, mutta Petäjävesi tuntuu jo sen verran kodilta, ettei muualle muuttaminen ole ollut ajatuksissa, vaikka työmatkat ovatkin nykyään pidempiä.

– Petäjävesi on aidosti ihmisen kokoinen kylä. Ihmiset ovat avuksi toisilleen ja täältä löytyy kaikki palvelut ja paikalliset yritykset palvelevat loistavasti asukkaita, Tuomas Vanhatalo toteaa.

– Me tultiin tänne alun perin vähän vahingossa, mutta nyt me emme halua täältä enää pois. Ihmisten hyvinvointi on ykkösasia kunnassa ja täällä on tehty paljon työtä sen eteen. Täällä tulee olo, että jokainen asukas on tärkeä asukas, Outi Vanhatalo toteaa.

Hengittävä talo

Vanhatalot näkivät vuonna 1957 rakennetussa rintamamiestalossa potentiaalin perheen kodiksi ja Pappilanpelto oli lasten kannalta sopiva alue – keskellä palveluita, mutta kuitenkin omassa rauhassa, isolla tontilla. Pappilanpelto onkin säilynyt pääasiassa rintamamiestalojen asuinalueena. Vanhatalojen muuttaessa Pappilanpellolla ei ollut kovin monessa talossa pieniä lapsia, mutta nykyisin lapsiperheitä on useampia.

Talo on vaatinut pinnoiltaan täydellisen kunnostuksen perheen käyttöön sopivaksi. Rakennus on kuitenkin säilynyt vuosien aikana hyvänä, eikä remonttien yhteydessä ole vastaan tullut suurempia ongelmia. Rintamamiestalo on hengittävä ja hyvin rakennettu.

Alun perin talo oli sokkeloinen ja siihen oli suunniteltu kolmekin eri huoneistoa. Nyt kuistilta sisään astuessa talo on valoisa ja avara. Vanhatalojen kodissa on kekseliäitä ja toimivia ratkaisuja. Sisääntuloaulasta pääsee heti myös kodinhoitohuoneeseen, joka on aikaisemmin ollut komerotila. Tilava ja toimiva kodinhoitohuone onkin tärkeä lapsiperheelle.

Keittiön puuliesi on kunnostettu käyttöön ja keittiöön löydettiin Kolhon vanhalta koululta upea puinen kaapisto.

Yläkertaan ei suurempaa remonttia ole vielä tehty, vaan enimmäkseen remontit ovat keskittyneet keskikerrokseen ja ulkokuoreen. Tosin yläkertaan johtavat jyrkät ja kapeat portaat olivat epäkäytännölliset ja Tuomas Vanhatalo rakensi ne itse leveämmiksi ja turvallisemmiksi.

Perhe nauttii remontoinnista ja kättensä jäljestä, vaikkei suurta remontintarvetta enää olekaan. Usein kesäisin remonttikärpänen puraisee ja jotain pientä uusitaan: viimeisimpänä tehtiin kesällä kuistin pintaremontointi.

Edelliskesänä tehtiin isompi remontti, kun talosta poistettiin ulkoverhouksesta vanhat mineriittilevyt. Niiden alta paljastui lähes uudenveroinen vaakalaudoitus, joka ei vaatinut suurempaa uusimista, vaan ainoastaan putsauksen ja uudelleenmaalauksen. Laudoitus onkin niin hyvässä kunnossa, ettei sitä uskoisi alkuperäiseksi.

Kaikkea ei olekaan tarvinnut hyväkuntoisessa talossa uusia. Esimerkiksi ikkunoita ei ole vaihdettu, koska vanhat ovat hyväkuntoiset ja ehjät.

Pieniä remontteja tehdään toki jatkossakin; kahdessa keskikerroksen huoneissa on vanha parketti, joka on tarkoitus saada vielä entiseen loistoonsa hiomalla.

Täällä perheet otetaan huomioon

Rintamamiestalo toimii ison perheen kotina hyvin, eikä vanhassa talossa tarvitse varoa elämisen jälkiä.

Talon lisäksi Petäjävesi tuntuu hyvältä paikalta asua. – Petäjävedellä ja lähiympäristöstä löytyy vaikka jokaiselle syksyn viikonlopulle oma luontokohde. Lasten kanssa retkeily on helppoa, kun luonto on niin lähellä, Outi Vanhatalo tuumaa. – Lapsiperheenä täällä on helppo asua, koska koulu on sopivan kokoinen, neuvola ja terveyskeskus on lähellä.

– Yhteisöllisiä tapahtumia normaalioloissa on paljon eri toimijoiden järjestämänä. Harrastusmahdollisuuksia löytyy tämän kokoiseksi kunnaksi paljon. Meidän perheessämme harrastetaan musiikkia, vapaapalokuntaa, kuntosalia ja talvella toivottavasti taas hiihdetään kylän kupeessa. Ja kaikki löytyy kävelymatkan päässä kotoa.

Tuomas Vanhatalo kiittää, että päiväkoti ja koulu toimivat hyvin. – Meidän kokemuksemme on, että perheet otetaan hyvin huomioon. Ja pieni yhteisö helpottaa asiointia, kun ihmiset ovat tuttuja.

– Myös kylää halkovan järven ansiosta Petäjävesi on tosi kaunis paikka asua. Petäjäveden ympäristöön olisi kiva saada lisää kevyenliikenteenväyliä, että saataisiin Petäjäveden oma rantaraitti. Täällä on kauniita maisemia vesistöjen lähellä.

– Solikkosaarta voisi kehittää tukemaan matkailua, ja miten tien toisella puolella olevaa aluetta voisi hyödyntää? Uuden kirkon rantaa voisi myös kehittää. Ja saada eväspaikkoja lisää. – ME

Tuomas Vanhatalo on tehnyt itse myös kodinhoitohuoneen näyttävän liukuoven ja korjannut raput turvallisemmiksi.

Vanhatalojen perhe kuvattiin isänpäiväaamuna. Armi, Kerttu, Onerva, Outi, Anselmi, Otava Tuomas ja Aaretti nauttivat rauhallisesta aamusta.

Keittiöstä ei haluttu tehdä liian modernia, vaan talon aikakauteen sopiva, ja samalla tilava ja toimiva perheen tarpeisiin nähden.