Virpi Inkinen jää pois Petäjäveden Petäjäisten puheenjohtajan paikalta. Ilkka Niiles ja Martti Huuskonen ovat uusia jaostojen puheenjohtajia.

Petäjäisten puheenjohtaja vaihtuu – Uusia toimijoita ja jaostovetäjiä on saatu mukaan toimintaan

Petäjäveden Petäjäisten puheenjohtaja Virpi Inkinen aikoo jättää tehtävän ja syyskokouksessa 24.11. valitaan uusi seuran puheenjohtaja. Myös uudet johtokunnan jäsenet valitaan erovuoroisten tilalle. Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki seuran jäsenet.

Inkinen on luotsannut urheiluseuraa reilu kolme vuotta ja jättäytyy puheenjohtajan pallilta henkilökohtaisten syiden vuoksi, mutta on mukana edelleen talkoolaisena ja liikkujana.

Inkinen on ollut mukana Petäjäisten toiminnassa vuodesta 2005 ja erityisesti lentopallo ja kirkkovenesoutu ovat olleet lähellä sydäntä. Esimerkiksi toissa kesäinen Sulkavan Suursoutu -tapahtuma oli upea reissu ja jätti jäljen.

– PetPet on ollut iso osa koko meidän perheemme elämää, Inkinen sanoo. Nyt Inkisten perheessä on ollut isoja muutoksia, kun perheen aikuiset lapset ovat muuttaneet kotoa pois.

Puheenjohtajuuden myötä oma kotiseura on tullut entistä tärkeämmäksi. – Seuran vetäminen on ollut koko johtokunnan juttu ja ei ole ollut sellaista risausta, jota ei oltaisi toisillemme jaettu. Johtokunta on tosi tiivis yhteisö ja jokaisella on omat vastuut, esimerkiksi Antti Koskinen hoitaa taloyhtiöasiat, Ilpo Kukkonen ja Matti Heinänen Seurayhtymää, Harri Silander huolehtii autosta ja Pekka Kotamäellä on iso rooli seuran sihteerinä, Inkinen kuvailee.

– Edellinen puheenjohtaja Reijo Niemeläkin ajatteli aina seuran parasta, ja Reijo oli muutenkin tutumpi täällä; minä olen tullut vähän ulkopuolelta, Inkinen tuumaa.

– Petäjäisten vahvuus on se, että johtokunta ja jaostojen vetäjät ovat sitoutunutta porukkaa. Nyt meillä on sopiva kombo sekä kokemusta että nuoruutta.

Petäjäisissä on jäseniä noin neljäsataa ja seuran pääperiaate on liikuttaa erityisesti lapsia ja nuoria. Seuraa pyöritetään täysin talkoilla.

– Kaikki liikkuminen ei tarvitse rahaa, mutta auttaa jos on käytössä hyvät välineet ja tilat.

Uusia tuulia

Yleisurheilujaoston uudeksi puheenjohtajaksi on syksyllä valittu Ilkka Niiles. Niiles oli jo lapsena mukana seuran yleisurheilussa ja pelasi jääkiekkoakin. Hän on Petäjäveden paluumuuttaja ja koska on ollut koko ikänsä sydämeltään petäjäinen, oli hänet helppo houkutella mukaan toimintaan. – Paljon olen saanut aikoinaan, niin on kivaa antaa nyt takaisinpäin, Niiles sanoo.

Niiles yleisurheili piirinmestaruustasolla lajeina korkeus- ja pituushyppy sekä kolmiloikka, maahockeyssä tuli SM-hopeaa 90-luvulla. – Silloin 80-luvulla oli porukkaa joka paikassa ja omia kisoja muutaman kerran kuussa. Toiminta oli todella aktiivista.

Niileksen lapsuudenkotona toimi jonkin aikaa myös seuran omistaman Petäjävesi-lehden toimitus, kun Ilkan äiti Inkeri Niiles toimi päätoimittajana. – Kyllähän meidän perheemme kaikki silloin tunsi, hän tuumaa.

Yleisurheilujaosto tekee uutta nousua ja vuosien tauon jälkeen on rakennettu toiminta nollasta. Aktiivisia junioreita on nyt kolme ja muutama aikuisurheilija.

– Valmentaja Kalle Simonahoa kehutaan ja hänet tuntevat kaikki, kun kuljetaan tuolla kisareissuilla. Kalle on jättämässä valmennusvetovastuun pojalleen Toni Simonaholle. Meillä onkin jaostossa hyvät vetäjät, eikä talkootunteja lasketa.

Kuntoilujaoston uusi puheenjohtaja on Martti Huuskonen. Huuskonen on itse ollut Petäjäisten toiminnassa mukana noin kuusi vuotta. Hän harrastaa itse tavoitteellisesti maratonjuoksua ja triathlonia. Tämän päivän kuntoilujaostossa kirkkovenesoudetaan kesäisin ja lenkeillään ja pyöräillään ympäri vuoden.

– Petäjäisten lenkkeilyporukka on todella vanha perinne, sieltä 80-luvulta, kun järjestettiin Suomi Juoksee -tapahtumia. Juokseminen on ollut täällä aikoinaan kova juttu, Huuskonen tuumaa.

Tiistaihin lähdetään yhteislenkille ja lisäksi on varjolenkkejä. Mukana on lenkkeilyharrastajia ja maratoonareita, suunnistajiakin, ikähaarukassa 30-65 vuotta. Lenkeistä saa ajantasaisimman tiedon WhatsApp-ryhmän kautta.

Jokavuotinen Töllin Taipaleen Juoksu on iso tapahtuma, ja se on Jouko Suonsaaren käsialaa ja koko seuran toimintaa.

Huuskonen on ollut mukana perustamassa vuosi sitten PetPet Pyöräily -Facebook-sivustoa ja sitä kautta järjestetään ryhmäpyöräilyjä. Petäjäisten toiminnasta pois jäämässä olevat Tapio Kaura-aho ja Helinä Rosala ovat vuosikaudet järjestäneet isomman pyöräilytapahtuman, jolla on ollut jokin ajankohtainen teema. Niille toivotaan jatkoa edelleen.

Huuskonen paljastaa, että suunnitella on MTB-pyöräilyretki Keuruulle ja rataa on suunniteltu myös Petäjävedelle.

Kirkkovenesoutu oli etenkin viime kesänä hyvin suosittua, ja koronarajoitusten vuoksi usein vedettiin kahta lenkkiä illassa.

– Kaikkien jaostojen tehtävä on tukea yleistä liikkumista ja yrittää löytää hyviä syitä liikkumiselle, ja päästä liikkumaan yhdessä, Huuskonen miettii.

Työssään terveysasemalla hän näkee liikkumattomuuden seuraukset.

– Halvin ja helpoin tapa parantaa omaa terveyttään on kävellä kolme kertaa viikossa reipasta kävelyä ja hitaasti nostaa lenkin kestoa ja pituutta. Samalla voi kuunnella vaikka jotain kivaa äänikirjaa. Se tekee ihmeitä hyvinvoinnille.

Petäjäisten isoin jaosto on jalkapallo, jota luotsaa edelleen Jouni Heiskanen. Sanna Piispanen johtaa lentopallojaostoa ja Pekka Kotamäki hiihto- ja suunnistusjaostoa. Jääkiekkojaosto toimii yhden joukkueen voimin Ilpo Kukkosen johdolla. Voimailu erkani kuntoilujaostosta omaksi kokonaisuudekseen viime vuonna ja jaostoa vetää Jukka Hokkanen. – SK