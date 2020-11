Perämäki on tehnyt uraansa keskellä median murrosta (Juttu vain tilaajille)

Kahdessa ensimmäisessä Petäjävesi-lehden kirjoituksessa päähenkilönä oli tyttären koira Manu.

Perämäki on tehnyt uraansa keskellä median murrosta

Pertti Perämäki, 61, teki radiotoimittajana 30-vuotisen uran kaupallisessa radiossa. Kanava oli alun perin Radio Jyväskylä ja lopulta se palasi taas samannimiseksi. Sen jälkeen Perämäki on kirjoittanut sanomalehti Keskisuomalaiseen viimeisen kolmen vuoden ajan, ja nyt saamme oman kylän toimittajan kirjoituksia myös Petäjävesi-lehteen.

Perämäki opiskeli 80-luvulla Jyväskylän yliopistossa pääaineenaan puheviestintää, ja jo kesken opintoja hänet vetäistiin radioon töihin, mutta silti valmistui ajallaan maisteriksi. Sivuaineista erityisesti fonetiikasta ja suomen kielestä oli etua radiotoimittajan työssä.

Perämäki muutti vaimonsa Tarjan kanssa Petäjävedelle 80-luvulla, ”kun niitä lapsiakin alkoi tulemaan”. Lapsia tulikin seitsemän, joista nuorin asuu vielä kotona.

– Aikoinaan tultiin tänne, kun tämä tuntui lasten kannalta turvalliselta yhteisöltä. Petäjävesi onkin ollut hirveän hyvä paikka. Täällä seurakunnalla on iso rooli korkeakulttuurin tarjoajana, samoin kunnalla on hyvä viihdetarjonta. Esimerkiksi vanhan kirkon kesämusiikkisarja on jotain aivan ainutlaatuista.

Pitkän uran aikana Perämäki on tehnyt juttuja vaikka mistä ja haastatellut vaikka ketä. Ennen suoraa lähetystä hän kirjoitti nimet istumajärjestyksen mukaan, ettei nimi unohtunut kesken lähetyksen. Joskus Kalevi Sorsan nimi unohtui ja piti mennä pelkällä pääministerin tittelillä loppulähetys.

– Koko 34 vuotta, jonka olen ollut töissä, on ollut media-alan murrosta, radion murroksesta lehden murrokseen, Perämäki toteaa.

Petäjävesi-lehteä hän on lukenut aina. – Sitä kautta kuntalaiset saavat tietoa ja nyt on kyllä kivaa kirjoittaa oman kylän aviisiin ja pitää näin kirjoitusvireyttä yllä. Pakina on aina ollut meikäläisen leipälaji, ja sieltä arjesta ne aiheet nousevat.

Perämäki on intohimoinen musiikin harrastaja ja vinyylilevykokoelma on vaikuttava: hyllystä löytyy muun muassa kaikki Beatlesit, Queenit, Pink Floydit, Hectorit ja Alatalot. – Etenkin Mikko Alatalon Siirtomaasuomen laulut -trilogia on hieno kiteytys tietystä ajanjaksosta ja maaseudun murroksesta. – SK