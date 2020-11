Mansikkaa kahden naisen voimin (Juttu vain tilaajille)

Ensi kesänä Toppalan pellolla kasvaa mansikkaa. Toppalan marja Oy on Anne Peltolan ja Maikki Ruuskan yhteinen yritys.

Mansikkaa kahden naisen voimin

– Ensi keväänä istutamme isoja taimia, joista saa satoa samana kesänä. Eli ensi kesänä Toppalan marja Oy:llä pitäisi olla mansikkaa myynnissä, Anne Peltola ja Maikki Ruuska kertovat. Naiset perustuivat yhteisen marjanviljely-yrityksen tänä syksynä, omia yrityksiään kumpikin jatkaa entiseen malliin.

– Minullahan oli Petäjäveden puutarhalla mansikkaa, mutta se meni vanhaksi ja mansikkamaa olisi pitänyt uusia. Kysyntää marjoille oli, Ruuska kertoo. – Sitten muistin, että Anne oli joskus useampi vuosi sitten puutarhalla käydessään sanonut, että haluaisi itse marjatilan, ja otin yhteyttä Anneen. Yritystoiminta on helpompaa kahdestaan, kun saa jakaa vastuuta.

Anne Peltola kertoo miettineensä mansikanviljelyä jo kauan, mutta ei oikein uskaltanut yksin lähteä perustamaan viljelmää.

– Pari vuotta sitten aloitin pienimuotoisesti mansikan viljelyä, joten minulla oli siitä jo kokemusta ja tiesin, mitä virheitä ei kannata tehdä. En kauan miettinyt, kun Maikki ehdotti yhteistä yritystä, Anne Peltola kertoo.

– Toppalan pelloilla on hyvä paikka mansikalle, kasteluveden saa järvestä, eikä tässä ole hallaa. Paikka on myös sijainniltaan hyvä, sinne on helppo tulla.

Sesongit samaan aikaan

Ruuska jatkaa Petäjäveden puutarhan toimintaa ennallaan.

– Ainoastaan mansikka jää nyt puutarhalta pois. Ja kesäksi olen hakemassa myyjää, työtä olisi kuukaudeksi tai puoleksitoista, Ruuska toteaa.

Myös Anne Peltolan omistama Toppalan tila jatkaa toimintaansa entiseen malliin. Vuokrattavana on kolme talviasuttavaa mökkiä ja yksi kesäkäytössä oleva maalaistalo, savusauna, grillikota ja palju.

– Ei se tietenkään kauhean hyvä yhtälö ole, kun sekä mökinvuokrauksessa että mansikanviljelyksessä, ja Petäjäveden puutarhalla, sesonki on samaan aikaan. Palkkaamme paikallisia nuoria kesätöihin, sekä mansikkapellolle että mökkien huoltoon, Peltola sanoo.

Myöhemmin myös vadelmaa

Mansikalle on varattu tilaa noin hehtaarin verran. Myöhemmin mansikka saa ehkä rinnalleen muitakin marjoja.

– Mansikalla aloitamme, kun meillä on jo kokemusta siitä. Vadelma kiinnostaa myös, ja sitä onkin pieni alue viljelyksessä, naiset sanovat.

– Markkinointia meillä on tarkoitus hoitaa somessa, yritykselle perustetaan Facebook-sivu keväällä. Jossain vaiheessa meille on tulossa itsepoimintaakin, ja ikäihmisille toimitamme tarvittaessa marjat kotiin asti.

Peltola ja Ruuska kertovat viljelevänsä mansikoita mahdollisimman luonnonmukaisesti, ilman keinotekoisia aineita.

– Silloin kaksi vuotta sitten laitoin mansikoita oikeastaan Konditoria Pekkarisen yrittäjän yllyttämänä. Harri Pekkarinen halusi marjoja läheltä, ja viime kesänä jo testattiin Toppalan mansikoita Pekkarisen viinereissä, Anne Peltola kertoo.

– Viime kesänä mansikat olivat hyvälaatuisia ja makeita, toivotaan että ensi kesänä saamme samanlaisia. – TL