Kansalliset seniorit ympäristöaiheen kimpussa (Juttu vain tilaajille)

– Kansalliset seniorit on pirteä, maaseudulla toimiva seniorikansalaisten yhteisö, jonka ovet ovat avoinna uusille jäsenille ja uusille ajatuksille. Pyrimme pitämään kotisivumme ajan tasalla ja ilmoittamaan tarpeen mukaan kokouksistamme Petäjävesi-lehdessä, puheenjohtaja Heikki Palola kertoo.

Kansalliset seniorit ympäristöaiheen kimpussa

Petäjäveden kansalliset seniorit sai viime viikolla kokousvieraakseen kunnan ympäristösihteeri Niina Koivulan ja Sammakkokangas Oy:n kierrätys- ja palveluneuvoja Iiris Lehtisen.

Koivula kertoi työstään ympäristönsuojeluviranomaisena sekä ajankohtaisista hankkeista. Esimerkiksi jääratahakemuksia tulee muutamia aina tähän aikaan vuodesta. Vesikasvillisuuden niittoa on tehty nyt Petäjävedelläkin kolmevuotisen hankkeen tiimoilta.

Vieraslajien, kuten jättipalsamin, torjuntaan olisi kuntien mahdollista hakea maa- ja metsätalousministeriön tukea marraskuun loppuun mennessä, suunnitelmissa on että kunta hakee tätä avustusta. – Lupiinihan on tosi

pahasti levinnyt Petäjävedellä, Koivula arvioi.

Myös ympäristön roskaaminen kuuluu ympäristösihteerin vastuulle ja tapauksia tulee yhdestä viiteen vuodessa. Koivulan mukaan osa tapauksista ovat lievempiä ja niissä arvioidaan, mikä on asianmukaista varastointia ja mikä roskaamista. Pääperiaate on, että roskaaja on vastuussa siivoamisesta. Koivulan mukaan metsään tai metsäautotien varteen jätetty roska, kuten sohvat, kodinkoneet tai muut jätekasat, päätyvät usein maanomistajan hoidettavaksi ja kustannettaviksi, jos tekijää ei tavoiteta.

Levikkeet taas kuuluvat tielaitoksen vastuulle, ja joskus Petäjävedelläkin on levikkeet hurjassa kunnossa, etenkin kesällä. – Jatkossa kesäasukkaat velvoitetaan liittymään Sammakkokankaan jätehuollon piiriin, mikä tuonee helpotusta tähän, Koivula sanoo.

Lehtinen kertoi kuntien omistaman jäteyhtiö Sammakkokankaan ajankohtaisia kulumisia, ja jäteastioiden tyhjentäminen ja kierrättäminen herätti paljon keskustelua.

Sammakkokangas laskuttaa kuntalaisilta nyt kiinteistökohtaista perusmaksua, jolla se kustantaa muun muassa aluekeräyspisteitä. Petäjäveden S-Marketilla toimii tuottajavastuullinen Rinki-kierrätyspiste, eikä siihen sen vuoksi olla saatu Sammakkokankaan muovinkeräyspistettä, vaan se löytyy tällä hetkellä ainoastaan kunnan Varikolta. Uusia sekajäteastioita saadaan ensi vuonna palvelemaan esimerkiksi kesäasukkaita ja niihin tulee käyttömaksut. Jäteasemalle voi edelleen viedä maksutta vaarallisia jätteitä, metallia ja sähkö- ja elektroniikkaromu.

Muovinkeräykseen tulee laittaa vain puhdasta pakkausmuovijätettä. Lehtinen muistutti, että jos ei ole varma, mihin jäte kuuluu, se kannattaa laittaa sekajätteeseen. Sekajäte poltetaan ja hyödynnetään lämmöksi, joten se ei sielläkään hukkaan mene. Ongelmallista on se, kuinka paljon vieläkin biojätettä on sekajätteen seassa: 20 rekallisesta peräti neljä on biojätettä.

Tyhjennysvälin voi päättää itse tarpeen mukaan, mutta niitä ohjataan myös jätehuoltomääräyksillä. Esimerkiksi jos taloudessa on kaksi henkeä, sekajätetyhjennys voi olla enimmillään kahdeksan viikon välein.

Ensi vuoden syksynä jätekuljetus vaihtuu kunnalliseksi, eli Sammakkokangas hoitaa, kilpailuttaa ja laskuttaa ne. Vielä vuoden ajan kuljetuksista sopii siis asukas ja kuljetusfirma keskenään. Lehtinen huomauttaa, että kun vuoden päästä kuljetukset siirtyvät Sammakkokankaalle, kannattaa tarkkailla pysyykö tyhjennysväli samana kuin ennenkin. Sammakkokankaalla on jätteenkuljetukselle tasataksa riippumatta kiinteistön sijainnista.

Keskustelevaisia ja tiedonhaluisia

– Petäjäveden kansalliset seniorit ry on sitoutumaton eläkejärjestö, jonka tarkoituksena yhteenkuuluvaisuuden lisääminen, jäsentensä hyvinvoinnin edistäminen, jakaa tietoa yhteiskunnasta ja sen muutoksista, yhteyksien ja vertaistuen vahvistaminen jäsentensä kesken sekä erilaisten kulttuuri- ja muiden tapahtumien mahdollistaminen ikäihmisten saataville, kuvailee puheenjohtaja Heikki Palola.

– Meillä on keskustelevainen ja tiedonhaluinen porukka. Toimintaan ollaan myös hyvin sitoutuneita ja osallistumisaste on kiitettävä.

Toiminta painottuu kuukausikokouksiin, joissa yleensä on kutsuttuna mukana asiantuntija omalla teemallaan. Nyt lokakuussa teemana oli ympäristöasiat, marraskuussa aivoterveys.

– Muu toiminta on retkiä, matkoja ja kulttuuriharrastuksia, kuten teatterissa ja konserteissa käyntiä. Näitä on tänä vuonna tietenkin korona haitannut, kuten kaikilla muillakin järjestöillä, Palola sanoo.

35-vuotiasta yhdistystä luotsaa kahdeksanjäseninen hallitus. Varapuheenjohtajana toimii Vuokko Vihtalahti ja sihteerinä Liisa Jutila. Yhdistyksellä on myös edustaja kunnan vanhusneuvostossa ja senioripiirin hallituksessa. – SK

Seniorit esittivät runsaasti kysymyksiä kierrättämisestä. Sammakkokangas Oy:n kierrätys- ja palveluneuvoja Iiris Lehtinen muistutti, että jos ei ole varma, mihin jäte kuuluu, sen voi laittaa sekajätteeseen.