Kaikki halukkaat saavat influenssarokotuksen maksutta (Juttu vain tilaajille)

Kouluterveydenhoitaja Sari Kaartinen rokotti tiistaina 10.11. Kirkonkylän koulun oppilaita.

Kaikki halukkaat saavat influenssarokotuksen maksutta

Influenssarokotuksia annetaan Petäjäveden terveysasemalla ensi viikosta alkaen ja ruuhkien välttämiseksi rokotuspäivät on jaettu sukunimen alkukirjaimen mukaan. Rokotuksiin tullaan maskin kanssa. Tähän mennessä rokotuksia on annettu Petäjävedellä myös vastaanoton yhteydessä sekä ajanvarauksella.

Petäjäveden rokotuspäivinä kaikki halukkaat saavat rokotuksen maksutta riippumatta siitä, kuuluuko ristiryhmään vai ei. Seututerveyskeskuksen ylihoitaja Sanna Porkka-Hokkasen mukaan kaikille riittää rokotteita, eikä yhtenäkään vuotena ne ole loppuneet kesken. Viime vuonna Petäjävedellä annettiin noin 400 influenssarokotetta.

Porkka-Hokkanen kertoo, että nyt korona-aikana olisi tärkeää ottaa influenssarokotus, koska se on tehokkain keino suojautua influenssalta ja sen vaikeilta komplikaatioilta.

– Rokotuksen ottanut henkilö ei itse sairastu ja altista muita influenssalle. Influenssaa sairastavalle samanaikainen koronainfektio ilmenisi vaikeampana ja hankalampana tautina, Porkka-Hokkanen painottaa.

Aikuisille ja lapsille pistettävä rokote on Vaxigrip Tetra -niminen ja 2-6-vuotiaille lapsille on myös nenäsumutteena annettavaa Fluenz Tetra-valmistetta.

– Tavallisimmat pistettävien influenssarokotusten haittavaikutukset sekä aikuisilla että lapsilla ovat paikalliset oireet: kipu, turvotus, punoitus ja kuumotus pistospaikassa. Tavallisimmat nenäsumuterokotteen haittavaikutukset ovat nenän tukkoisuus ja voimakas nuha, joita esiintyy yli yhdellä kymmenestä rokotetusta. Ihottumat ovat harvinaisia, Porkka-Hokkanen kuvaa. – Sekä pistettävän että nenäsumutteena annettavan rokotuksen jälkeen voi ilmetä lievää sairaudentunnetta, lihas- ja nivelsärkyjä tai yleisoireita, kuten lämmönnousua, kuumetta, ärtyneisyyttä, huonovointisuutta ja päänsärkyä.

Influenssarokotukset Petäjäveden terveysasemalla ilman ajanvarausta sukunimen alkukirjaimen mukaan seuraavasti: A-H ti 17.11. klo 10-16, I-K to 19.11. klo 10-16, L-M ti 24.11. klo 10-16, N-R to 26.11. klo 10-16, S-Ö ti 1.12. klo 10-16. Niille työssäkäyville, jotka eivät pääse rokotukseen päiväsaikaan, on varattu oma aika: to 26.11. klo 16-18. – SK