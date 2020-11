Kaikki 7. luokan oppilaat ja osa henkilökunnasta karanteeniin

Petäjävesi ei ole aiemmin näkynyt koronatilastoissa, mutta tänään Petäjäveden yläkoulussa on todettu yksi koronatartunta, minkä vuoksi varotoimenpiteenä yläkoulun kaikki seitsemännet luokat eli 62 oppilasta on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin mahdollisen koronavirukselle altistumisen takia.

Karanteenin tarkoitus on rajoittaa viruksen leviämistä. Terveydenhuolto antaa karanteeniin jääville perheille ja työntekijöille ohjeet siitä, miten ja missä tilanteissa voi olla yhteydessä terveyspalveluihin, jos oireita ilmenee. Jos henkilö pysyy karanteeniajan terveenä, karanteeni on 10 päivää viimeisestä mahdollisesta altistumisajankohdasta, joka on tässä tapauksessa ollut 13.11.

Tällä hetkellä altistumisten laajuutta kartoitetaan paraikaa ja terveydenhuolto on aloittanut henkilökohtaiset yhteydenotot kaikkiin karanteeniin määrättävien perheisiin ja henkilökunnan jäseniin. Terveydenhuolto antaa puhelimissa tarkemmat ohjeet karanteenista ja altistuneet ohjataan koronatestiin. Karanteeni- ja etäopetusajan osalta voi tulla muutoksia tartuntajäljityksen edetessä.

Karanteenin tarkoitus on rajoittaa mahdollista viruksen leviämistä mahdollinen tartuntaketju katkaisemalla. Karanteeniin asettaminen ei automaattisesti tarkoita, että olisi saanut tartunnan. Kyseessä on varotoimenpide, jolla rajoitetaan kulkemista, kunnes tiedetään, onko virukselle altistuminen aiheuttanut tartunnan. Perheessä voi siten olla tilanne, jossa vain yksi jäsen on karanteenissa.

Yläkoulu ja lukio siirtyy etäopetukseen

Lisäksi kaikki yläkoulun 160 oppilasta ja lukion 80 opiskelijaa ovat siirtyneet tänään torstaista alkaen etäopetukseen, joka jatkuu näillä näkymin 23.11. saakka. Etäopetuksella voidaan taata opetuksen jatkuminen turvallisesti.

Etäopetus ei kuitenkaan koske 7.-9. -luokkalaisten erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, eikä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita, ellei heitä ole asetettu karanteeniin.

Huoltajat saavat ohjeet etäopetuksen käytännön järjestelyistä sekä maksuttoman kouluaterian jakelusta Wilma-viestillä. – SK