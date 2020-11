“Ihmiset ovat todella vähäänkin tyytyväisiä” (Juttu vain tilaajille)

Niina Ylennysmäki-Rantanen pyöräyttää melkein itsekseen tänä vuonna Jouluapua Petäjäveden lapsiperheille ja yksinäisille -joulukeräyksen. Apua on saamassa oman kylän voimin noin 40 kotitaloutta Petäjävedellä.

“Ihmiset ovat todella vähäänkin tyytyväisiä”

Yksityisten vapaaehtoisten pyörittämä Jouluapua Petäjäveden lapsiperheille ja yksinäisille -joulukeräys alkoi nyt neljännen kerran. Tällä kertaa vetovastuussa on Niina Ylennysmäki-Rantanen, apujoukoissa Hanna-Mari Hiltunen.

Facebookissa on keräyksen niminen ryhmä, johon Ylennysmäki-Rantanen laittaa petäjävetisten ihmisten avunpyyntöjä tai muiden ihmisten ”ilmiantoja” joulun toiveista, ja niihin voi kuka tahansa vastata laittamalla viestin suoraan keskusteluketjuun tai yksityisesti ryhmän ylläpitäjälle Ylennysmäki-Rantaselle.

Tänä vuonna autettavien perheiden lasten määrää, sukupuolta ja ikää ei julkaista, jotta yksityisyydensuoja pienellä kylällä olisi mahdollisimman hyvä. Ylennysmäki-Rantanen korostaa, että avunsaajien tiedot jäävät vain hänen tietoonsa. Vain lahjoittaja saa tietää kyseisen lapsen sukupuolen ja iän.

– Juuri yksityisyydensuojan vuoksi keräystä on aina pyöritetty pienellä porukalla.

Apua 40 perheen jouluun

Viime vuonna autettiin eniten verrattuna aikaisempiin vuosiin. Näyttää siltä, että tänäkin vuonna autetaan noin 40 avuntarpeessa olevaa kotitaloutta.

– Ensin mietin, uskallanko lähteä tähän nyt yksin ja vielä kun on koronatilanne, mutta toisaalta avuntarvitsijoita voi myös koronan vuoksi olla enemmän. Eniten nyt on ikäihmisiä ja yksinäisiä, ei paljon perheitä, mikä ehkä yllättikin, Ylennysmäki-Rantanen sanoo.

– Liikuttavimmat toiveet ovat niitä, että toivotaan pitkät kalsarit ja led-kynttilä. Monen eläkkeet ovat pieniä, eikä mitään ”ylimääräistä” tule hankittua. Ihmiset ovat todella vähäänkin tyytyväisiä, eikä olla edes totuttu mihinkään yltäkylläisyyteen. Lapsiperheissä toivotaan usein lasten lahjatoiveita, esimerkiksi Transformereita ja Fortnite-hahmoja, jotka voivat helposti ylittää perheiden budjetit.

– Paljon liikuttaa myös lapsiperheiden tilanteet. Kun rahat ovat tiukassa, ne ovat oikeasti tiukassa, eikä kaikilla ole mahdollista laittaa edes jouluruokia, saati hankkia lapsille lahjoja. Ruoka on se, mitä melkein eniten tarvitaan.

Moni toivoo apua jouluruokiin. – Jotkut ovat tehneet itse, mutta myös kaupan eineslaatikot, leivät, kalat, kinkut, hedelmät, makeiset käyvät hyvin. Jos leipoo itselle, voi samalla tehdä jotain lahjoitettavaksikin. Saaristolaisleipä on ollut aiempien vuosien hitti. Joku on antanut ihan kaupan lahjakortinkin, niin voi hankkia juuri sitä, mitä tarvitaan.

Myös sotiemme veteraaneja muistetaan

Jos tuntuu, että tarvitsee apua tai tietää jonkun, joka voisi tarvita, yhteydenottoja voi tehdä edelleen.

– Veteraaneja ei Petäjävedellä ole enää monta, ja heitä muistetaan tänä vuonna ja heitä varten kerätään myös lahjoituksia.

Lahjoittajia on joka vuosi löytynyt upeasti Petäjävedeltä, ja myös yrityksiä on lähtenyt hyvin mukaan. Sivulla on 322 seuraajaa.

– Niin uskomattomia paketteja on saatu laitettua esimerkiksi lapsille, että tulee ihan kylmät väreet. Lahjojenkaan ei tarvitse olla uusia, kunhan on ehjää ja hyväkuntoista. Lasten juhlahan se joulu on, sanomaa unohtamatta.

Lahjoitukset tulisi toimittaa Ylennysmäki-Rantaselle sunnuntaihin 13.12. mennessä, myös ruuat, mutta sovittaessa voi tuoda myöhemminkin, esimerkiksi jos lahjoittaa vaikka kukan. Ylennysmäki-Rantanen asuu kirkonkylällä. Sovittaessa hän voi myös hakea.

Lahjoituksia ei paketoida, mutta jouluisen kassin voi tuotteille halutessaan hankkia. Ylennysmäki-Rantanen paketoi lahjat ja Kartolta on aikoinaan saatu iso lahjoitus paketointitarvikkeita.

– Itsekin teidän, miltä tuntuu, kun saa apua, kun sitä tarvitsee. Se on järisyttävä tunne. Toisaalta taas antajakin saa joulumieltä ja on hienoa, että huomataan ja huomioidaan se tuntematonkin lähimmäinen, Ylennysmäki-Rantanen miettii.

– Toisten auttaminen on aina ollut sydäntäni lähellä ja olen nyt itse kolmatta vuotta tässä mukana. Minulla on isot jääkaapit ja pakastimet, joihin saa hyvin lahjoitusruuat säilöön, Ylennysmäki-Rantanen kertoo.

Ylennysmäen kolmilapsisessa perheessä vietetään perinteistä, rauhallista joulua, eikä tälle vuodelle osu joululle töitäkään.

– Vuosi on ollut aika rankka kaikille, joten on hyvä kaikkien vähän pysähtyä. Meillä on ne perinteiset riisipuurot, televisiosta Lumiukko ja joulurauhanjulistus, aterian valmistelua illalle, haudalla käyntiä. Rentoutumista ja läheisten kanssa olemista. Lapset ovat jo niin isoja, että pukki käy vaan ovella. Itse haaveilen isosta sukujoulusta, jos olisi joskus paikka missä pitää sellainen.

– Olen huomannut, että meillä lapsetkin ovat empaattisia, ja kyllä koko perhe elää tässä joulukeräyksen hengessä mukana. – SK