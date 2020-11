Helander tyytyväinen kauden avaukseensa

Eemil Helander avasi hiihdossa kilpailukautensa Vuokatissa Kainuun Talvikisoissa. Keuruun Kisailijoita edustava Helander oli miesten 15 kilometrin perinteisellä 41:s.

– Tuntui ihan hyvältä. Hengitys pelasi hyvin ja jaksoin kyllä hiihtää, Helander sanoi avauksestaan.

Helander ja muut nuoret suomalaishiihtäjät saivat iloisia uutisia, kun nuorten MM-hiihdot järjestetäänkin helmikuussa Vuokatissa. Alkuperäinen kisaisäntä oli Puolan Zakopane.

– Suomen joukkueelle se on hyvä. Kotietu on jonkunlainen, tutut radat ja suksetkin on ehkä pääasiassa Suomen lumille valittu. Siinä mielessä mukava. Eikä tarvitse lähteä lentokoneella matkustamaan mihinkään, Helander sanoi kaikin puolin tyytyväisenä.

Kilpailut olivat osa Helanderin viikkoa Vuokatissa, jossa hän oli nuorten MM-ryhmän leirillä. Seuraava kilpailu hänellä on mahdollisesti Suomen cupissa Taivalkoskella 15 kilometriä vapaalla.

Iiris Helander oli 18-vuotiaiden kuudella kilometrillä kahdeksas.

– Heidi Lehikoinen