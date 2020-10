Vuometille uutta tilaa paikallisin voimin (Juttu vain tilaajille)

Vuometin hallin päätyyn nousee noin 900 neliötä uutta tilaa. – Korona on vähentänyt tilauksia, mutta toisaalta nyt on ehtinyt organisoida rakentamista, yrittäjä Reijo Vuoksenranta toteaa.

Vuometille uutta tilaa paikallisin voimin

Vuometin hallin päätyyn nousee syksyn aikana noin 900 neliötä uutta tilaa. Uuteen halliin tulee kaksi eri tilaa, joista toinen on noin 400 neliön kokoinen ja toinen noin 500 neliön kokoinen. Kun laajennus valmistuu, Vuometilla on tuotantotiloja yhteensä noin 2 400 neliötä. Investoinnin kokonaiskustannukset ovat noin 600.000 euroa.

– Tarvetta lisätilalle on ollut jo useamman vuoden ajan. Tuotantomäärämme on kasvanut viime vuosina aika paljon ja tilat ovat olleet pullonkaula. Uusilla tiloilla saamme tuotannon läpimenoa tehokkaammaksi, yrittäjä Reijo Vuoksenranta kertoo. – Ongelmana on ollut myös se, ettei meillä ole ollut riittävästi varastotilaa, jossa olisimme voineet säilyttää pintakäsiteltyjä osia, esimerkiksi lumiaurojen osia. Nyt ne ovat olleet pihalla säiden armoilla.

Laajennusosa tehdään suurimmaksi osaksi paikallisin voimin. Pääyhteistyökumppaneina ovat Kone & Rakennus Meronen Ky ja Mecamiehet Oy, joka muun muassa toimittaa hallin rungon. – Laajennuksen valmistuminen menee ensi kevääseen, mutta seinien pitäisi olla pystyssä ja katon päällä vielä tämän vuoden puolella.

– Aikataulu on aika tiukka. Aloitus viivästyi, kun lupa-asiat veivät enemmän aikaa kuin oletimme. Byrokratia on lisääntynyt siitä, kun viimeksi rakensimme ja nykyään tarvitaan enemmän lupia ja lausuntoja. Rakentamiseen on tullut myös uusia määräyksiä, joihin emme olleet osanneet varautua.

Laatujärjestelmä käyttöön

Samaan aikaan laajennuksen rakentamisen kanssa Vuometilla ollaan ottamassa käyttöön ISO 9001-laatujärjestelmää ja siihen liittyvää toiminnanohjausjärjestelmää.

– Kaikki ovat isoja juttuja ja niiden tekeminen yhtä aikaa on työlästä, mutta ne palvelevat toinen toisiaan, Vuometilla assistenttina työskentelevä Suvi Karén toteaa.

Laatujärjestelmän tekemisen yhteydessä yrityksen tuotanto ja kaikki tekeminen käydään läpi.

– Se vaatii koko työyhteisön panosta ja toimintatapaan tulee muutoksia, Reijo Vuoksenranta sanoo. – Samalla saamme myös varaston hallinnan kuntoon, nyt tavarat ovat välillä hukassa. Työn sujuvuuden kannalta toiminnanohjausjärjestelmällä on iso merkitys.

Koronatilanne on vaikuttanut myös Vuometin tilauskantaan. – Vaikutukset tulevat monen mutkan kautta ja taloudellinen epävarmuus saa asiakkaita lykkäämään investointeja. Myös vienti on vähentynyt reilusti; liikevaihtoon tulee tänä vuonna tosi iso pudotus, Vuoksenranta kertoo.

– Toisaalta koronan aiheuttama hiljainen aika on mahdollistanut rakentamisen. Jos tämä vuosi olisi ollut samanlainen kuin viime vuosi, ei rakentamisen organisointiin olisi jäänyt aikaa. – TL