Vaalityöhön lähdetään pikku hiljaa (Juttu vain tilaajille)

Tällä hetkellä Petäjäveden valtuustossa on valtuutettuja seitsemästä puolueesta. Kuntavaalit käydään huhtikuussa ja uusi valtuusto aloittaa kesäkuun alussa.

Vaalityöhön lähdetään pikku hiljaa

Kuntavaaleihin on aikaa puolisen vuotta. Petäjävedellä ehdokkaiden etsintä on jo alkanut, tosin ei vielä täydellä teholla. Paikalliset vaaliteematkin ovat osin vielä selkiytymättä, mutta kunnan talous nousee varmasti yhdeksi tärkeimmäksi asiaksi ensi vaalikaudella.

Vaalipäivä on 18. huhtikuuta, ehdokkaat pitää asettaa viimeistään 9. maaliskuuta. Uudet valtuustot aloittavat työnsä 1. kesäkuuta. Petäjäveden valtuustossa istuu 21 valtuutettua, nykyisessä valtuustossa edustettuna on seitsemän puoluetta. Suurin puolue on tällä hetkellä Keskusta yhdeksällä valtuutetullaan.

– Joitakin ehdokkaita on jo lupautunut, mutta emme ole vielä paneutuneet täydellä tarmolla ehdokashankintaan. Pari entisistä on ilmoittanut jäävänsä pois, mutta sekään ei ole vielä varmaa, tilanne elää, Keskustan Petäjäveden kunnallisjärjestön puheenjohtaja Jari Koskenranta toteaa. Viime vaaleissa Keskustalla oli vajaat parikymmentä ehdokasta.

– Jos saisimme saman verran ehdokkaita kuin viimeksi, olisi hyvä. Tavoitteena olisi saada yksi ehdokas enemmän, Koskenranta sanoo.

– Paikallisista teemoista emme ole vielä päättäneet, mutta tärkeää ovat kuntatalouden tasapainottaminen ja palvelujen turvaaminen. Kunnan kehittämistä ei saa pysäyttää, eteenpäin on mentävä ja me tarvitsemme sekä lisää asukkaita että yrityksiä. Asukasluvun lasku pitää saada pysähtymään, Koskenranta sanoo.

Tavoitteena nousu suurimmaksi

Perussuomalaiset on tällä hetkellä valtuuston toiseksi suurin puolue kolmella valtuutetullaan. Puheenjohtaja Heikki Puhakan mukaan Petäjäveden Perussuomalaisten tavoite on olla Petäjäveden valtuuston suurin puolue.

– Eihän sitä vähempää voi tavoitella. Ensin tavoitteena on saada täysi ehdokaslista eli 30 ehdokasta ja kyllä siihen päästäänkin. Viime vaalit oli meille hankalat, kun Perussuomalaiset oli hajaannuksessa, meillä oli kymmenen ehdokasta. Mutta nyt on tunkua, ehdokkaita ei tarvitse kerjätä, Puhakka sanoo.

– Meillä on hyvä ohjelma, olemme lähellä ihmistä. Kunnan talous on saatava kuntoon ja me toivotamme kaikki yritykset tervetulleeksi kuntaan. Teemme työtä kuntalaisten eteen ja pidämme jo täällä olevistakin yrittäjistä parempaa huolta, Puhakka toteaa.

Elinvoimaa kuntaan vauvasta vaariin

Vihreillä on nykyisessä valtuustossa kaksi paikkaa.

– Se oli todella hieno saavutus meille, kun valtuuston koko vielä pieneni. Yleensä sellaisessa tilanteessa pienpuolueet kärsivät, Vihreä Keurusseutu ry:n puheenjohtaja Nina Hirsiaho toteaa.

– Toivoisimme tietenkin, että saisimme pidettyä kaksi paikkaa, mutta tiukkaa varmasti on. Äänestäjäthän sen sitten päättävät. Ehdokkaiden osalta näyttää ihan hyvältä; meille on todennäköisestä tulossa kolme ihan uutta ehdokasta, toivottavasti saamme uusien ehdokkaiden myötä uusia äänestäjiäkin. Olen jo tässä vaiheessa hyvin tyytyväinen. Viime vaaleissa meillä oli neljä ehdokasta, nyt kokonaismäärä selviää lähempänä vaaleja. Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki, jotka kokevat vihreät arvot omikseen, Hirsiaho sanoo.

– Vaaliteemoja emme ole vielä lyöneet lukkoon, mutta luontoarvot, puhdas vesi ja metsät ovat meille tärkeitä. Puhdas vesihän on Petäjävedellä ollut esillä aika monelta kantilta viime aikoina. Työpaikkaomavaraisuus on myös tärkeä asia ja se, miten turvataan elinvoimaisuus, ja mikä on koronan vaikutus. Tärkeitä asioita, jotka mietityttävät, on paljon. Itse pidän myös lukion jatkuvuutta tärkeänä, ja sitä, että saisimme pidettyä kunnan elinvoimaisena vauvasta vaariin, Hirsiaho sanoo.

Valtuusto ei houkuttele

Myös SDP:llä, Kokoomuksella ja Kristillisdemokraateilla on tällä hetkellä Petäjävedellä kaksi valtuutettua.

– Ehdokkaita katsellaan, mutta lähtö ei ole ollut kovin hyvä. Ketään ei oikein tunnu kiinnostavan lähteä ehdokkaaksi, eikä se tietääkseni helppoa ole muillakaan. Se on huolestuttavaa, kun edustuksellisessa demokratiassa pitäisi saada valtuutettuja hoitamaan kuntalaisten asioita, Petäjävesi-Kintaus Työväenyhdistyksen varapuheenjohtaja Esko Karén toteaa.

– Ehdokasmäärälle emme ole asettaneet vielä tavoitetta, viime vaaleissa meillä oli alle kymmenen ehdokasta. Vaaleissa vähimmäistavoitteena on saada kaksi valtuutettua, Karén sanoo.

– Vaaliteemoista emme ole vielä keskustelleet, mutta kunnan talous pitäisi saada tasapainoon, ja työpaikkoja lisää. Tällä hetkellä meillä on aika heikko työpaikkaomavaraisuus, Karén toteaa.

Rahoituspohja riittäväksi

Myös Petäjäveden Kokoomuksella vaalityö on hyvin alkuvaiheessa.

– Tämänviikkoisen syyskokouksen jälkeen olemme paljon viisaampia, nyt emme ole vielä keskustelleet vaaliteemoistammekaan, Petäjäveden Kokoomuksen puheenjohtaja Anne Konttinen toteaa.

– Viimeksi meillä oli kymmenkunta ehdokasta, nyt emme ole vielä miettineet tavoitteita. Realistinen tavoite vaaleissa olisi saada kaksi tai kolme valtuustopaikkaa.

Tärkeäksi asiaksi Konttinen nimeää palveluiden säilymisen ja terveen rahoituspohjan.

– Kunnalla pitää olla terve ja riittävä rahoituspohja palveluille, joita ylläpidetään ja kehitetään, Konttinen sanoo.

Toiveena hyvät henkilösuhteet

Myöskään kristillisdemokraatit eivät ole vielä juuri valmistautuneet vaaleihin.

– Nythän meillä on kaksi valtuutettua, he ovat mukana sitoutumattomina. Toivoisimme, että he voisivat jatkaa, minusta he ovat toimineet tehtävissään hyvin ja he ovat olleet tärkeillä paikoilla, Kristillisdemokraattien Petäjäveden paikallisosaston puheenjohtaja Juha Niiles sanoo.

– Viimeksi meillä oli kolme ehdokasta. Nyt ehdokashankintaa on tarkoitus tehdä tässä syksyn aikana; olisi hyvä, jos ehdokkaita olisi enemmän, äänestäjätkin näkisivät, keitä meillä on tarjota lautakuntapaikoille, Niiles sanoo.

– Paikallisista teemoista emme ole vielä juuri keskustelleet, vaaleihinhan on vielä aikaa ja tälläkin vaalikaudella on vielä tärkeitä asioita. Toivotaan hyviä henkilösuhteita, jotta työt voisivat jatkua määrätietoisesti, Niiles toteaa.

Puoluepolitiikka pois kunnasta

Vasemmistoliitolla on Petäjäveden nykyisessä valtuustossa yksi paikka.

– Viime vaaleissa meillä oli reilusti alle kymmenen ehdokasta, enkä usko, että kovin paljon saamme nytkään; muillakin on ollut vaikeuksia saada ehdokkaita, Petäjäveden Vasemmistoliitto ry:n puheenjohtaja Pekka Ekman toteaa.

– Ehdokashankintaan ja varsinaiseen vaalityöhön lähdemme tammikuussa. Vaaleissa tavoitteena olisi saada toinen paikka, ei se kauas jäänyt viimeksikään. Viime kuntavaaleissa pienpuolueilla oli hyvin tasaista äänimäärissä, Ekman kertoo.

– Meille on tärkeää kunnan asiallinen politiikka. Kuntalaisten asiat pitää olla hyvin hoidossa. Kuntalaisten asioita hoidetaan kuntalaisten toiveiden mukaan, erillään valtakunnan politiikasta. Puoluepolitiikka pitäisi pitää kokonaan pois kunnan asioiden hoidosta, Ekman sanoo. – TL

