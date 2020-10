Toiveena hyvä synnytyskokemus (Juttu vain tilaajille)

Lauri ja Noora Kinnunen hakivat tietoa synnytyksestä kansalaisopiston hypnosynnytysvalmennuskurssilta.

Toiveena hyvä synnytyskokemus

Ensimmäistä lastaan odottavat Noora ja Lauri Kinnunen tulivat Petäjäveden kansalaisopiston hypnosynnytysvalmennuskurssille hakemaan tietoa synnytyksestä. – Se on kiehtova ajatus, että voi vaikuttaa itse synnytyksen kulkuun. Sitähän ei tiedä, miten synnytys menee, mutta uskon, että valmistautumisella on merkitystä. Ja odotan innolla myös ihan käytännön harjoituksia, Noora Kinnunen totesi.

Kurssin opettajana toimii kätilö, koko kehon vyöhyketerapeutti ja hypnosynnytysvalmentaja Kaisa-Maija Antila. Kintaudella asuvan Antilan yritys, Emon Amare, on toiminut nyt reilun vuoden verran ja sen kautta Antila on pitänyt aikaisemmin sekä hypnosynnytysryhmä- että yksilövalmennuksia.

– Kansalaisopiston kautta kurssi tulee mahdolliseksi isommalle joukolle. Tarjosin kurssia kansalaisopistolle ja siellä asia otettiin hyvin vastaan. Pidän samanlaista kurssia myös Jyväskylän kansalaisopistossa, Antila kertoo.

Viiden viikon kurssi on tarkoitettu kaikille synnytykseen valmistautuville. – Erityisesti tästä on hyötyä sellaisille odottaville äideille, joilla on synnytyspelkoja tai jotka ovat kiinnostuneita lääkkeettömästä synnytyksestä. Mutta tämä on tarkoitettu kyllä ihan kaikille synnyttäjille, tässä tulee paljon perustietoa siitä, miten keho toimii synnytyksessä, Antila kertoo.

– Myös synnytykseen mukaan menevän tukihenkilön olisi hyvä osallistua kurssille, siten hän pystyisi paremmin tukemaan äitiä synnytystilanteessa.

Lisää luottamusta omaan kehoon

Hypnosynnytys on metodi, joka tähtää lääkkeettömään, kivuttomaan, luonnolliseen ja lempeään synnytykseen. – Minun tavoitteenani on, että pariskunnat saisivat hyvän synnytyskokemuksen. Kurssin olisi tarkoitus tuoda apua synnytykseen sitä kautta, että äiti ymmärtää, mitä hänen kehossaan tapahtuu. Lisäksi kurssilla opetellaan aivan konkreettisia keinoja, joista saa apua, eli meillä on rentoutusharjoituksia ja hengitystekniikkaharjoituksia, voimalauseiden käyttöä ja visualisaatioita, Antila kertoo.

– Hypno metodin nimessä tarkoittaa itsehypnoosia. Me harjoittelemme syvärentoutusta, jonka yhteydessä luomme alitajuntaan hyviä mielikuvia synnytyksestä ja pyyhimme pois huonoja mielikuvia. Kaikki, mitä ajattelemme, tuottaa jonkinlaisen fyysisen reaktion kehossa. Rento keho toimii paremmin ja saa kehon oman kipulääkkeen endorfiinin liikkeelle.

Antilan mukaan hypnosynnytysmetodi ei sulje pois mitään, eikä sanele tiukkoja ehtoja.

– Myös sairaalassa voi synnyttää luonnollisesti. Kun äidillä on tietoa siitä, kuinka hänen kehonsa toimii, hän voi tehdä itse ratkaisut; kurssi auttaa luottamaan omaan kehoonsa. Kurssista voi saada paljon hyötyä ja apua, vaikka synnytys lopulta päätyisi sektioon, Antila sanoo.

Sairaalassa hyvä vastaanotto

Antila on käynyt kertomassa hypnosynnytyksestä myös keskussairaalan kätilöille. – Vastaanotto oli erinomainen, minua pyydettiin puhumaan uudestaankin, toiselle ryhmälle. Kätilöiden mahdolliset väärät mielikuvat metodista poistuivat, kun he kuulivat sisällön mukailevan pitkälti jo kätilökoulussa opittuja asioita. Synnyttäminen ja itsehypnoosikin ovat pohjimmiltaan biologiaa ja vanhempien tukeminen on kätilöille osa jokapäiväistä työtä, Antila kertoo.

– Kätilöillä, lääkäreillä ja vanhemmilla on kaikilla sama tavoite, se, että vauva syntyisi turvallisesti ja lempeästi. Ja samaan tähtää myös tämä kurssi.

Hypnosynnytysmetodi tunnetaan 45 maassa.

– Tämä on kyllä herättänyt kiinnostusta. Minulta on kyselty aiheesta ja se on esillä nettikeskusteluissa. Jyväskylän kansalaisopiston kurssi täyttyi viidessä minuutissa, Antila kertoo.

– Jyväskylän kansalaispiston kanssa meillä oli alustavasti puhetta uudesta kurssista kevätpuolella. Se on mahdollista täälläkin, jos tulijoita olisi. – TL

Kaisa-Maija Antilan vetämällä kurssilla jaetaan perustietoa siitä, miten naisen keho toimii synnytyksessä ja opetellaan muun muassa syvärentoutuksen kautta helpottamaan omaa synnytystä.