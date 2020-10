Pohjat kunnossa, valotkin ennen lumia (Juttu vain tilaajille)

– Kettulanvuoren opastetaulut ja latuopasteet uusitaan vielä ennen hiihtokauden alkua, Tapani Nislin ja Marko Riihimäki lupaavat.

Pohjat kunnossa, valotkin ennen lumia

Kettulanvuoren ulkoilualueen kunnostustyöt alkavat valmistua. Latupohjat on kunnostettu ja latujen profiilia muutettu paremmin kuntohiihtäjille sopivaksi, uusi valaistus valmistuu vielä syksyn aikana.

– Päätarkoitus kunnostustöissä on ollut tehdä latupohjat paremmiksi siten, että ne saadaan pidettyä hiihdettävässä kunnossa entistä pienemmälläkin lumimäärällä. Pohjat ovat nyt tasaisemmat ja urat leveämmät, lumi pääsee satamaan maahan asti, kun aivan ladun vieressä ei ole puita, Tapani Nislin kertoo.

– Kovia laskuja ja nousuja on myös loivennettu. Toivottavasti entistä useammat hiihtäjät uskaltautuvat nyt laduille. Latupohja on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön, eli siellä voi lenkkeillä silloin, kun lunta ei ole.

Valaistus on tarkoitus uusia kokonaan. 2,5 kilometrin lenkin valaistus on rakennettu 1990-luvulla ja silloin käytettiin vanhoja, muualta käytöstä poistettuja katuvalaisimia. Nyt vanhoihin pylväisiin vaihdetaan uudet led-valaisimet ja 1,9, kilometrin lenkille tehdään kokonaan uusi valaistus.

– Kun työt saadaan valmiiksi, valaistua latua on yhteensä 4,5 kilometriä, jossa voi hiihtää yhden, kahden ja puolen tai neljän ja puolen kilometrin lenkin, Nislin kertoo.

– Uudet led-valot ovat valoteholtaan nykyisiä valaisimia paremmat ja energiaa säästävät, energiantarve putoaa noin puoleen entisestä, kuntatekniikan insinööri Marko Riihimäki toteaa.

Myös uudet opasteet on tarkoitus saada paikoilleen ennen hiihtokauden alkua.

Kuntoportaat tehdään Uimalaan

Kettulanvuoren ulkoilualueen kunnostukseen liittyy myös frisbeegolfradan ensimmäisen väylän siirtäminen urheilukentän viereltä valtatien toiselta puolelta Kettulanvuoren puolelle, nykyiselle maankaatopaikalle. Maankaatopaikka maisemoidaan, eikä sinne ajeta enää maa-ainesta.

Sen sijaan Kettulanvuoreen suunnitelluille kuntoportaille löytyikin toinen paikka.

– Ne rakennetaan Uimalaan, parkkipaikan viereen. Se on helpommin saavutettavissa oleva paikka, monen iltalenkki kulkee siitä läheltä ja siinä on myös asutusta lähistöllä. Kettulanvuori on vähän sivussa keskustasta, Nislin sanoo.

Uimalaan tehdään syksyn aikana kestopuiset, noin 1,5 metrin levyiset ja noin 70 metriä pitkät kuntoportaat.

– Rinteen metsikössä tehdään ensin pieni harvennut. Portaisiin tulee aika jyrkkä nousu, kyllä siinä hengästyttämään alkaa, Nislin toteaa.

Kettulanvuoren ulkoilualueen alkuperäisessä kunnostussuunnitelmassa oli myös suunnitelma lähiluontopolusta, joka lähtisi Litman leikkikentältä.

– Sitä ei toteuteta nyt tässä vaiheessa, mutta suunnitelma on olemassa ja toivottavasti siihen riittäisi rahaa jo ensi vuonna, Nislin sanoo.

– Lähiluontopolku olisi tarkoitettu esimerkiksi lapsiperheille. Eri pituisten, melko lyhyiden reittien varrelle on suunniteltu esimerkiksi luontoaiheisia opastetauluja. Lisäksi siihen on ajateltu noin 400 metrin esteetöntä osuutta, jossa pääsisivät kulkemaan myös hieman huonommin liikkuvat.

Kettulanvuoren kunnostushanke, johon on laskettu myös kuntoportaat, maksaa noin 97.600 euroa. Ely-keskukselta kunta saa avustusta hankkeeseen 29.000 euroa, eli kunnan osuudeksi jää noin 68.600 euroa.

– Eniten rahaa kuluu valaistuksen uusimiseen, Marko Riihimäki kertoo. – TL

Vanhat valaisimet ovat tulleet käyttöikänsä loppuun. Ne vaihdetaan led-valaisimiksi, jolloin valotehon lisääntymisen lisäksi säästyy energiaa.