Petäjäveden elokuvayhteistyö kiinnostaa valtakunnallisesti (Juttu vain tilaajille)

Auditorio Miilussa keskiviikkona 21.10. kello 18 esitettävälle Metsäjätille odotetaan paljon katsojia. Tässä koronatilanteessa katsojamäärää joudutaan rajoittamaan sataan henkeen. (Kuva: Metsäjätti-elokuvan lehdistökuva)

Petäjäveden elokuvayhteistyö kiinnostaa valtakunnallisesti

Kulttuurituottaja Olli Koposen mukaan Petäjäveden kunnan ja Keski-Suomen Elokuvakeskuksen pitkään jatkunut ja toimiva yhteistyö on herättänyt huomiota ja laajaa kiinnostusta valtakunnallisestikin.

Syyslomaviikon jälkeen tänne saadaan Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen tiimoilta vieraita tutustumaan Petäjäveden Kino Metson elokuvatoimintaan. Vierailun tavoitteena on löytää hyviä käytäntöjä kulttuuripalvelujen tuottamisesta ja viedä niitä muuallekin Suomeen.

Petäjäveden mallia muuallekin

Keski-Suomen Elokuvakeskuksen Kino Metso on tehnyt yhteistyötä Petäjäveden kunnan kanssa pitkään: vuodesta 2014 asti auditorio Miilussa on esitetty joka kuukausi, kesätaukoa lukuun ottamatta, laadukkaita ja ajankohtaisia elokuvia sekä aikuisille että lapsille.

Elokuvat ovat olleet hyvin suosittuja ja katsojia on parhaimmillaan ollut Miilussa yli 200. Eniten katsojia on vetänyt Risto Räppääjä, Tuntematon sotilas ja Mielensäpahoittaja -elokuvat. Toisaalta on voitu tarjota myös ”ei niin valtavirran näytöksiä”.

Kuntalaisten toiveiden mukaan on pidetty myös lisänäytöksiä, ja sellainen saadaan taas ensi viikolla, kun Aika, jonka sain nähdään uudestaan torstaina 22.10. iltakuudelta.

Keskiviikon 21.10. kuntavierailulle osallistuu hankeväkeä Espoosta, kulttuuripalvelujen henkilöstöä Kittilästä ja Paltamosta sekä kehittämistehtävän kumppanikaupungeista Turusta ja Rovaniemeltä.

Päivä aloitetaan Kuntalassa, jossa Petäjäveden kunnan kulttuuritoimi esittäytyy ja Kino Metso kertoo omasta toiminnastaan.

Myöhemmin vieraat seuraavat Kulttuurikeskuksella elokuvanäytöksen valmistelua ja katsovat Aalto-elokuvan, jonka näytös alkaa Miilussa kello 15.

– Yhtenä tarkoituksena on koota yhteen Suomen kuntien kulttuuripalvelujen hyviä käytänteitä ja toimintamalleja. Espoon kaupungin vetämän ja Opetus- kulttuuriministeriön rahoittaman kehittämistehtävän puitteissa lähdetään tutustumaan Petäjäveden kunnan käytössä olevaan hyvään toimintamalliin: kiertävään elokuvateatteriin Kino Metsoon, Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen projektikoordinaattori Teemu Hokkanen kertoo.

Keski-Suomen Elokuvakeskuksen ylläpitämä Kino Metso tuo elokuvia kuntiin, joissa ei ole omaa elokuvateatteria. Kunta on tarjonnut elokuvatoiminnalle tilat, hoitanut markkinoinnin ja tarjonnut siihen jonkin verran kulttuurituottajan työaikaa. Kino Metso huolehtii elokuvien ohjelmistosuunnittelusta, näytösten teknisestä toteuttamisesta sekä lipunmyynnistä.

– Kino Metson malli on kiinnostava tapa tarjota kulttuuripalveluja kuntalaisille ja uuden kulttuuritoimintalain mukaisesti: ”vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin”. Kino Metson ja Petäjäveden välisestä toimintamallista olisivat varmasti monet muutkin kunnat Suomessa kiinnostuneita, Hokkanen näkee.

Hankeväki taltioi Petäjäveden vierailunsa ja torstaina pidetään Jyväskylässä työpaja, jossa arvioidaan vierailun kokemuksia ja Cuporen tutkija Minna Ruusuvirran johdolla työstetään toimintamallin mahdollisuuksia toimia myös muissa kunnissa.

Kulttuuria yhteistuumin -hankkeen tavoitteena on lisätä kuntien välistä yhteistyötä, vahvistaa kulttuurialan työntekijöiden osaamista ja levittää hyväksi todettuja käytänteitä ympäri Suomea. Hankkeessa kootaan ja jaetaan tietoa erilaisista malleista tuottaa tasa-arvoisia kulttuuripalveluita sekä siitä, mistä oman kunnan kehittämistyöhön voi saada tarvittavaa asiantuntemusta. Kehittämistehtävä luo tietopohjan kuntien peruskulttuuripalveluiden tuottamiselle ja kehittämiselle.

Rahallista voittoa ei tavoitella

Tällä hetkellä Kino Metso tuo elokuvia Petäjävedelle ja Muurameen.

– Petäjävedellä toimintaa on ollut kuitenkin pisimpään ja Petäjävesi on elokuvien esimerkkikunta, koska yhteistyö on toiminut niin hyvin, Koponen kertoo.

Lippuhinnat ovat maltilliset, mikä tuo kulttuuritarjonnan monelle mahdolliseksi. Keski-Suomen Elokuvakeskus ei tee elokuvatoiminnallaan voittoa. – Elokuvat on haluttu mahdolliseksi kaikille kuntalaisille, Koponen kertoo. – SK

Torstaina 22.10. kello 15 Miilussa nähdään dokumentti Lauluja rakkaudesta, jossa mukana on myös kunnan kesäasukas, näyttelijä-laulaja Ritva Oksanen.