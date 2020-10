Petäjäkodilla siivotaan tehostetusti, kouluissa riittää lähes normaali (Juttu vain tilaajille)

– Ovenkahvojen lisäksi ovista on pyyhittävä huolellisesti muutkin pinnat, joita kosketellaan usein, Teija Vartia näyttää.

Petäjäkodilla siivotaan tehostetusti, kouluissa riittää lähes normaali

Petäjäkodilla siivousta, nimenomaan tartuntapintojen pyyhkimistä, tehostettiin heti koronapandemian alussa.

– Meillä ei ole aikaisemmin siivottu viikonloppuisin, mutta korona-aikana pinnat pyyhitään joka päivä. Meillä on normaalisti kaksi laitoshuoltajaa, kesällä saimme apuun koulujen ja päiväkotien siivouksesta huolehtivia laitoshuoltajia, kun he olivat saaneet talojen perussiivoukset tehtyä, palveluasumisen esimies Anne Toivola-Mäkinen kertoo.

– Tällä hetkellä meillä ei ole ylimääräisiä laitoshuoltajia, mutta hoitajat pyyhkivät tartuntapinnat myös viikonloppuisin, ja hoitajat aloittavat iltavuoronsakin ovenkahvojen pyyhkimisellä. Kuulostelemme tarkasti, miten epidemia kehittyy, ja jos esimerkiksi Petäjävedellä ilmenisi koronatartuntoja, tehostaisimme siivoustamme edelleen.

Toivola-Mäkisen mukaan nimenomaan tartuntapintojen, kuten pöytien, ovenkahvojen, kaiteiden ja seinien pyyhkiminen usein on erittäin tärkeää.

– Meillä on täällä muistisairaita, jotka liikkuvat paljon, joten moni käsi koskettaa päivän aikana esimerkiksi kaiteita ja ovenkahvoja, Toivola-Mäkinen kertoo.

– Sen sijaan lattioiden pyyhkimistä olemme joutuneet jättämään hieman vähemmälle, koska kaikkea ei ehdi. Silloin, kun täällä ei juuri ulkopuolisia saanut käydä, lattiat likaantuivatkin vähemmän.

Korona-ajan siivousohjeita on jakanut Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos THL. Petäjäkodilla ohjeita on kysytty myös muun muassa keskussairaalan hygieniahoitajilta.

– Korona-aika on näyttänyt, kuinka tärkeä asia siivous on ja kuinka avainasemassa laitoshuoltajamme ovat epidemian torjunnassa. Uskoisin, että heidän työnsä arvostus on yleisestikin noussut, Toivola-Mäkinen toteaa.

Koululla iski paniikki keväällä

– Keväällä, kun koululaiset siirtyivät etäopetukseen, aloitimme koulujen perussiivoukset, jotka teemme yleensä kesäloman aikana. Sitten, kun koululaiset tulivatkin takaisin kahdeksi ja puoleksi viikoksi, ja me tulkitsimme THL:n ohjeita siivouksesta hiukan liiankin tiukasti, iski pieni paniikki, siivoustyönohjaaja Teija Vartia muistelee viime kevättä.

– Tulkitsimme ensin THL:n ohjetta siten, että luokat on siivottava aina oppilasryhmien välissä, ja yläasteella oppilaat vaihtavat luokkia päivän mittaan useasti. Meillä oli aika haasteelliset kaksi ja puoli viikkoa ja otimme sijaisiakin apuun. Sitten, kun koululaisten kesäloma alkoi, vedimme henkeä ja luimme THL:n ohjeet uudelleen.

Vartian mukaan THL:n ohjeissa ei loppujen lopuksi vaadittukaan koulujen ja päiväkotien päivittäiseltä siivoukselta sen enempää kuin Petäjävedellä oli jo ennen koronaakin käytäntönä.

– Kosketuspinnat, eli ovenkahvat, pulpetit, tuolien selkänojat, hissin nappulat ja kaiteet, pyyhitään päivittäin normaalilla yleispesuaineella. WC-tilat siivotaan joka päivä normaalilla yleispesuaineella, ja kerran viikossa desinfioivalla pesuaineella, Vartia selvittää.

– Desinfioivaa pesuainetta wc-tiloissa olemme käyttäneet epidemia-aikoina, mutta se tappaa myös hyvät bakteerit, sitä ei kannata käyttää liian usein. Normaali yleispesuaine toimii ihan hyvin.

Saippuaa ja käsipaperia kuluu

Yleisötietokoneiden viereen Kuntalassa on viety desinfioivia pyyhkeitä, joilla käyttäjät saavat pyyhkiä tietokoneen ennen käyttöä ja sen jälkeen.

– Täällä yläasteella ja lukiossa opettajat huolehtivat siitä, että oppilaiden käytössä olevat tabletit tulevat puhdistettua, ja liikunnanopettajat puhdistavat liikuntavälineitä, laitoshuoltaja Satu Sergejeff kertoo.

Satu Sergejeffin mukaan sekä käsipaperin että saippuan kulutus on korona-aikana lisääntynyt. Ala-asteella iso osa luokista on siirtynyt syömään omaan luokkaan, sekin vaikuttaa siivoukseen.

– Itse tulee kiinnitettyä enemmän huomiota ovenkahvoihin ja tuolien selkänojiin, Sergejeff toteaa.

– Ja etenkin aluksi käsiä pesi itse jatkuvasti, Teija Vartia kertoo.

Korona-aika pakottaa myös laitoshuoltajat sairauslomalle pienimmistäkin hengitystieoireista.

– Se on tuonut haasteita. Ennen meillä on voinut tulla töihin pienessä nuhassa, jos ei ole ollut kuumetta, mutta nyt kotiin pitää jäädä kaikista flunssaoireista, eikä töihin voi tulla ennen kuin on saanut negatiivisen koronatestituloksen. Testitulosta on joutunut odottamaan kahdesta viiteen päivää, Teija Vartia kertoo.

– Meillä on ollut työntekijävajetta, mutta siivoukset on kuitenkin tehtävä hyvin. Se tuo haasteita. – TL

Yläaste-lukiolla siivotaan esimerkiksi aulan wc-tiloja enemmän kuin ennen koronaa, koska aulan vessoissa käy myös koulun ulkopuolisia henkilöitä.