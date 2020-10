Metsäyhtiön talosta tuli hulppea koti (Juttu vain tilaajille)

Pekka Ylennysmäki teki yli 15 vuotta sitten serkkunsa Pasi Ylennysmäen kanssa kaupat alun perin Serlachiuksen toimistona ja piiripäällikön sekä metsätyönjohtajan asuntona olleesta talosta. Nyt talo on myynnissä.

Metsäyhtiön talosta tuli hulppea koti

– Metsäyhtiöt rakensivat tällaisia ”metsätaloja”, joissa oli asuntoja ja metsäyhtiön toimisto. Kintaudellakin on vastaavanlainen talo, Pasi Ylennysmäki toteaa. Serlachiuksen rakentama talo Petäjäveden keskustassa on nyt Pasi Ylennysmäen serkun Pekka Ylennysmäen pojan, René Ylennysmäen omistuksessa, ja tällä hetkellä myynnissä.

1961 valmistuneessa talossa on kaksi asuntoa, jotka ovat yhteydessä toisiinsa. Lämmintä tilaa on noin 350 neliötä, lisäksi pihassa on lämmin sadan neliön autotalli. Talon kokonaispinta-ala on noin 450 neliötä, lämpimän tilan lisäksi siellä on kellari ja viinikellari sekä puuvarasto.

Pasi Ylennysmäki osti talon metsäyhtiöltä 1990-luvun alkupuolella. – Myin entisen taloni ja asuin vuokralla pienessä asunnossa. Rupesin katselemaan tonttia järven rannalta, ja ajattelin, että talon lisäksi rakentaisin hallin, johon saisin rakennusalan yritykseni tavaroita. Isäni huomasi, että tässä olisi iso talo ja iso tontti myynnissä. Kyselijöitä oli paljonkin, mutta myyntiin vaikutti myös se, että ostajan haluttiin laittavan talo kuntoon, Pasi Ylennysmäki kertoo.

– Alun perin tässä asuivat Serlachiuksen piiripäällikkö ja metsätyönjohtaja ja lisäksi tässä oli Serlachiuksen toimisto, josta muun muassa maksettiin palkat kuorma-autoilijoille ja metsureille. Siihen aikaan tässä oli kova liikenne pihassa. Talo on tehty todella hyvin, ja hyvästä tavarasta, vajaakanttista ei löydy mistään.

Uusiksi kellarista kattoon

Pekka Ylennysmäen pojalle talo päätyi vuonna 2004. – Pasi oli rakentanut talon kotitilalleen ja sanoi minulle, että etsi ostaja tuolle talolle. Minä sitten ajattelin, että jos ostaisin sen itse, Pekka Ylennysmäki kertoo. – Asuin Helsingissä, mutta tein töitä ympäri Suomea, joten muutto Keski-Suomeen houkutteli, tästä on lyhyt matka joka puolelle. Ja onhan tämä ainutlaatuinen paikka; iso omakotitalo keskellä kirkonkylää järven rannalla, omarantaisella tontilla. Ei tällaisia paljoa ole. Minua kiinnosti nimenomaan oma ranta.

Kun Pasi Ylennysmäki osti talon, se oli 1960-luvun kunnossa, mitään ei ollut uusittu. – Minä uusin katon ja ikkunat ja remontoin sisätiloja osittain, Pasi Ylennysmäki kertoo. – Nythän Pekka on sitten remontoinut tässä jo niitä minun remontoimianikin.

Vuosien 2015-2020 välillä talo on remontoitu kokonaan. – Kaikki alakerran lattiatkin piikattiin auki ja viemäröinti uusittiin, eli ei tyydytty vain pintaremonttiin. Kaikki vesijohdot ja sähkötkin on laitettu uusiksi. Oikeastaan koko talo on rakennettu uusiksi kellarista kattoon, vain alakertaan menevien portaikkojen seinien sormipaneelit ovat vanhaa, Pekka Ylennysmäki kertoo.

– Alkuvaiheessa tein paljon itsekin, se oli mukavaa vastapainoa työlle. Nyt viime vuosina suurimmat on tehnyt Pasin firma.

Remontissa on jonkin verran siirrelty seiniäkin ja talon päädyssä olleesta neljän auton autotallista on tehty kuntosali, harrastustila ja apukeittiö. Talo ja vuonna 2016 valmistunut hirsirakenteinen autotalli lämpiävät nykyisin maalämmöllä, käyttövettä lämmittävät aurinkokeräimet. Alun perin talossa oli puilla toimiva keskuslämmitys, joka oli jossain vaiheessa vaihdettu öljylämmitykseksi. – Halusin nykyaikaistaa lämmitysjärjestelmän. Nyt tässä kuluu ainoastaan 2500 euroa vuodessa lämmitykseen ja sähköön, vaikka tilaa on näin paljon, Pekka Ylennysmäki kertoo.

– Mitään yllätyksiä remontissa ei tullut vastaan, eikä se rakennusteknisesti ole ollut haastavaa. Vaikeinta on ollut se, että remontoiminen on maksanut ihan älyttömästi, sillä rahalla olisi ostanut monta taloa.

Sopiva moneen käyttöön

Nyt talo on myynnissä, koska Pekka Ylennysmäki suunnittelee muuttavansa ulkomaille. – Olemme olleet kaksi talvea Kreikassa ja nyt olemme päättäneet, että muutamme sinne kokonaan, Pekka Ylennysmäki kertoo.

– Kesät vietämme Suomessa, mutta kun meitä on vain kaksi henkeä ja neljä koiraa, emme tarvitse näin isoa taloa. Moni on kysellyt minulta, kuinka raaskin myydä tämän, mutta tuntuu hölmöltä pitää talvet tyhjillään näin isoa huushollia. Mikään pakkohan minun ei ole myydä; jos talo ei mene kaupaksi sillä hinnalla, jota pyydän, en sitten myy.

Pekka Ylennysmäen mukaan talo sopisi vaikkapa kahden sukupolven asunnoksi. – Isommalla puolella voisi asua lapsiperhe ja kahdeksankymmenen neliön kaksiossa isovanhemmat, Ylennysmäki miettii.

– Tai kävisi tämä vaikka jonkun yrityksen kesäpaikaksikin. Rantaviivaa on 80 metriä ja aidattu tontti on noin 8300 neliön kokoinen. Rantasauna tästä puuttuu, mutta rakennusoikeutta tontilla on jäljellä yli 600 neliötä. – TL

Terassilta on hienot näkymät Jämsänvedelle, viherhuone on tehty pari vuotta sitten. – Talossa sisällä on kaksi saunaa, mutta rantasauna puuttuu. Tosin tontilla on rakennusoikeutta vielä yli 600 neliötä, Pekka Ylennysmäki kertoo.

Talossa on kaksi asuntoa, joihin on omat sisäänkäynnit.

Pasi ja Pekka Ylennysmäen mukaan talo on remontoitu kellarista kattoon. Myös pienemmän asunnon eli 80-neliöisen kaksion kaikki tilat on uusittu.

– Seiniäkin on siirretty, esimerkiksi kaksiossa olohuoneesta tehtiin hieman isompi ja vastaavasti makuuhuonetta pienennettiin, makuuhuoneeseenkin tilaa jäi kuitenkin vielä reilusti, Pasi ja Pekka Ylennysmäki esittelevät.

Piha-aitauksessa käyskentelee kanoja ja kukko.

Sadan neliön autotalliin mahtuu hyvin Pekka Ylennysmäen aarre, Ford Mustang vuosimallia 1964.