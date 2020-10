Hautausmaa siistiksi haravointitalkoilla (Juttu vain tilaajille)

Marja-Leena Oksanen ja Sanni Virtanen osallistuivat hautausmaan haravointitalkoisiin viime viikolla. Normaalisti keväällä pidetyt talkoot ovat kuuluneet naisten ohjelmaan useana vuonna.

Hautausmaa siistiksi haravointitalkoilla

Hautausmaan haravointitalkoot jouduttiin viime keväänä perumaan koronan takia, mutta viime viikolla talkoot järjestettiin. Mukana oli taas reilut 20 innokasta haravoijaa.

– Talkoissa on ollut aina vähintään parikymmentä henkeä, suurin osa käy joka vuosi. Joinakin vuosina haravoijia on ollut nelisenkymmentäkin, seurakunnan puutarhuri Lilli Salminen kertoo.

– Talkoolaisista on hirvittävän iso apu. Hautausmaalle tulee todella paljon puiden lehtiä, neulasia ja risuja. Pois vietäviä, haravoituja lehtikasoja kertyy paljon.

Suntio Mirja Pietiläisen mukaan hautausmaalta kaadetaan vielä tämän vuoden puolella koivuja.

– Niistä tulee lehtiä paljon ja lisäksi niissä on lahovaurioita, eli on vaarana, että ne kaatuisivat myrskyllä, Pietiläinen kertoo.

– Muita pikaisesti kunnostusta vaativia kohteita hautausmaalla ovat hautausmaan pääkäytävät sekä kappelin katto. Pääkäytävät vaativat lanausta ja kivimurskaa; tarjouspyynnöt kunnostuksesta on tehty ja se toteutetaan luultavammin keväällä. Kappelin katto vaatii myös kunnostusta, sieltä on tullut paanuja alas. Toki siellä on aluskate suojaamassa, mutta ensi kesänä sinne pitää laittaa uusia paanuja, Pietiläinen kertoo.

Tänäkin vuonna talkoopäivässä mukana olleet Marja-Leena Oksanen ja Sanni Virtanen ovat eläkkeellä olleessaan olleet haravointitalkoissa vuosittain.

– Kävin laittamassa mieheni haudalle kanervat ja havut ja jatkoin päivää jäämällä haravointitalkoisiin, Marja-Leena Oksanen kertoi.

– Kyllä tämä kuntoilusta käy, ei tarvitse lähteä kävelylenkille, Sanni Virtanen totesi.

– Täällä on mukavaa seuraa, tässä yhdistyy huvi ja hyöty, naiset kehuivat. – TL