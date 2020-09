Tulossa voimakas syysmyrsky

Keskiviikkona Suomeen lännestä saapuva syvenevä matalapaine tuo mukanaan voimakkaita tuulia ja rankkasateita.

Ilmatieteen laitoksen tiistaina 15.9. tekemän ennusteen mukaan pohjoisenpuoleinen tuuli voimistuu myrskylukemiin Pohjanlahdella keskiviikkona iltapäivällä, ja torstain vastaisesta yöstä alkaen myrskytuulia esiintyy myös etelämpänä olevilla merialueilla. Lisäksi merialueilla aallokko on kovaa.

Ahvenanmaalla sekä länsi- ja lounaisrannikolla tuuli on erittäin puuskaista keskiviikkoillasta alkaen. Myöhemmin torstain aikana voimakkaita puuskia esiintyy yleisesti maan länsiosassa, ja päivän ja illan aikana myös idässä, joskin puuskat heikkenevät jonkin verran.

– Myrsky on vuodenaikaan nähden poikkeuksellisen voimakas. Tyypillisesti näin voimakkaat matalapainemyrskyt ajoittuvat myöhempään syksyyn ja talveen. Maa-alueilla puissa on vielä lehdet ja maa on roudaton, mikä tekee tästä myrskystä talvimyrskyjä vaikuttavamman, sanoo päivystävä meteorologi Ville Siiskonen Ilmatieteen laitokselta.

Myrskytilanne muistuttaa ennusteiden perusteella vuoden 2019 alun Aapeli-myrskyä, joka aiheutti runsaasti sähkökatkoja ja puustotuhoja erityisesti länsirannikolla sekä Ahvenanmaalla.

Myrskyyn liittyy myös runsaita sateita, jotka painottuvat maan keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosiin. Sadetta voi paikoin kertyä yli 40 millimetriä keskiviikkopäivästä torstaiaamuyöhön asti. Alueella on kuluvan syyskuun aikana satanut jo selvästi tavanomaista enemmän. Torstain aikana sadealue liikkuu kohti kaakkoa ja heikkenee.

Ennusteeseen liittyy vielä epävarmuuksia voimakkaimpien puuskien vaikutusalueen osalta.

Voimassa olevat varoitukset löytyvät Ilmatieteen laitoksen verkkosivuilta.