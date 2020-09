Onnelassa tammikuussa aloittanut Antti Ikonen nautti viime viikon maalauspäivistä Tervatiellä. Ohjaaja Tiina Leppäsen mukaan työpäivien jälkeen monella uni maittaa paremmin ja elämänlaatu paranee. Myös kävijöiden monenlaista osaamista ja aikaisempaa ammattitaitoa, jota voidaan hyödyntää.

Onnelan väellä oli mieleinen työmaa

Työ- ja toiminta Onnelan väki maalasi viime viikolla Tähtiasuntojen ulkovaraston ja roskiskatoksen. Kolmen päivän työmaa oli tekijöilleen todella mieleinen ja vastaavanlaisia tilaustöitä otetaan suurella innolla vastaan.

– Porukka on ollut todella innokasta ja aktiivista nyt koronasulun jälkeen. On ollut hienoa päästä ”oikeisiin töihin”, ohjaaja Tiina Leppänen kertoo.

Erilaisia alihankintatöitä tehdään jatkuvasti, mutta myös Petäjäveden yksityiset ihmiset, yritykset ja taloyhtiöt voivat tarjota työtä Onnelan väelle: esimerkiksi ulko- ja pihatöitä, kantoapua, maalaus- ja korjaushommia. Työn teettäminen on edullista ja ohjaaja on mukana tarpeen mukaan.

Työ tarjoaa ennen kaikkea tekijöilleen tärkeää sisältöä ja rytmiä elämään.

Kehitysvammaisten päivätoiminta Petäjäkodilla lopetettiin kokonaan. Nyt yli 65-vuotiaiden toiminta järjestetään Pihlajarinteellä ja Onnelaan saatiin mukaan kolme uutta kävijää. Onnelan väkeä on nyt yhteensä 15, suurin osa on miehiä.

Uudet tilat Ankkurin kiinteistössä ovat olleet hyvät, vaikka nyt koronasulun jälkeen onkin oltu paljon ulkona.

– Tyhjensimme ja maalasimme yhden varaston, josta teimme pajan. Siellä voimme nyt korjata polkupyöriä, potkukelkkoja ja yksi mopoprojektikin on vireillä. Teemme nyt käyttöön myös sellaisia kyläpyöriä. Meillä on osaavaa väkeä ja monella on aikaisempaa, laajaakin ammattiosaamista, jota voidaan hyödyntää, Leppänen kertoo.

Myös Onnelan pihapiiriä on kunnostettu ja kaunistettu. Syksyllä istutetaan yläpihalle marjapensaita ja omenapuita.

Onnelan väki sai yrityssponsorin kautta uudet työasut. Tähtiasuntojen maalaustyömaalle vuokrattiin telineet Standard Lineltä. – SK