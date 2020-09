Petäjävedellä liikkuu henkilöautokolarissa loukkaantunut karhu, joka saattaa olla ihmiselle vaarallinen.

Metsäkulmalla liikkuvaa loukkaantunutta karhua on etsitty koko yö ja aamu

Sunnuntai-iltana noin kello 22.30 henkilöauto ja karhu törmäsivät Metsäkulmalla, ja karhu loukkaantui. Metsäkulman alueella liikkuva loukkaantunut karhu saattaa olla ihmiselle vaarallinen.

Sisä-Suomen poliisilaitos on kehottanut välttämään alueella liikkumista ennen kuin vaaratilanteen päättymisestä on tiedotettu.

Sunnuntaina ja maanantaina välisenä yönä asiasta annettiin vaaratiedote.

Poliisi johtaa tilannetta ja suurriistavirka-apua (SRVA) antaa paikallinen Petäjäveden riistanhoitoyhdistys, ja apua on saatu myös Korpilahdelta. Karhua on yritetty etsiä koirien kanssa koko yö ja aamu, ja etsintä jatkuu edelleen.

Poliisi on antanut luvan haavoittuneen karhun lopettamiseen. Ylen haastatteleman poliisin mukaan auton jälkien perustella on myös oletettavaa, että karhu on loukkaantunut lievästi. – SK

(Kuvituskuva: Petri Timonen)