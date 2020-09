Mahdollisuuksia nuorten omaan tekemiseen (Juttu vain tilaajille)

Kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimi tekee tiivistä yhteistyötä ja kultturituottaja Olli Koponen ja vapaa-ajanohjaaja Mari Karén ovat pistäneet tuulemaan. Yhdessä on nyt suunniteltu ja valmisteltu nuorten omaa musiikkitilaa ja treenikämppää Feenixille.

Mahdollisuuksia nuorten omaan tekemiseen

Nuorisotalo Feenixille tulee nuorille oma musiikkitila tai treenikämppä, jossa voi soittaa, säveltää ja äänittää. Nyt nuorilla olisi mahdollisuus vaikuttaa siihen, millainen siitä lopulta tulee ja mitä sinne toivotaan.

Lisäksi myöhemmin on mahdollista kertoa toiveita, millaista työpajatoimintaa, tapahtumia tai ohjausta halutaan. Kaiken on tarkoitus nyt lähteä nuorista itsestään.

Petäjäveden kunta on mukana 16 muun keskisuomalaisen kunnan kanssa Nuoret ja osallisuus kulttuuripalveluissa -hankkeessa. Sen tiimoilta Petäjäveden nuoret saavat Feenixin yhteyteen oman musiikkitilan ja myöhemmin on mahdollista saada työpajoja tai muuta ohjausta nuorten omien toiveiden mukaan.

Kaksivuotinen hanke jatkuu vielä ensi vuoden loppuun ja nyt on vihdoin päästy käytännön toteuttamisessa alkuun.

Hankkeen tavoitteena on kehittää Keski-Suomen kuntien nuorten taide- ja kulttuuripalveluita. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntänyt hankkeelle 194.000 euroa, josta pieni osa saadaan Petäjävedelle esimerkiksi työpajojen ohjaajien palkkioihin.

Hanketta koordinoi kokopäiväinen työntekijä, jonka palkkaan suurin osa hankerahasta menee. Loput käytetään tapahtumien ja työpajojen järjestämiseen paikkakunnilla.

Hankkeen kymmenhenkiseen ohjausryhmään kuuluu Petäjäveden kunnan kulttuurituottaja Olli Koponen.

Paikallisesti hanketta pyöritetään yhdessä kulttuuri- ja nuorisotoimen kanssa ja Koponen ja vapaa-ajanohjaaja Mari Karén ovat pistäneet tuulemaan. Yhdessä on nyt suunniteltu bänditila, tilat on raivattu, räväkän punaisen seinävärin valitsi nuorisovaltuusto, Etsivän nuorisotyön starttipajalaiset maalasivat seinät ja Koponen kunnosti rummut. Tarkoituksena on vielä sisustaa tilaa kodikkaammaksi, hankkia seiniin akustiikkalevyt ja toteuttaa nuorten toiveita.

Olemassa olevaa sähkökitaraa ja bassoa saa lainata sovitusti, mutta tarkoitus ei ole ostaa kaikkia mahdollisia soittimia. – Mutta niissäkin nuorten tarvetta kuunnellaan, Koponen lupaa.

Kun toiminta lähtee käyntiin, niin myöhemmin voidaan hankkia äänityslaitteet. – Omia treenejään voi taltioida ja kuunnella, mutta ensin pitää löytää ne nuoret, jotta on jotain mitä äänittää, Koponen sanoo.

Koponen painottaa, että työtä tehdään nuorten toiveiden mukaan jo senkin vuoksi, että nuorten käsitys kulttuurista ja tavat osallistua siihen voivat olla erilaisia kuin aikuisilla. – Vaikka itsekin olen vielä nuori, niin minulle mieleinen musiikkipaja ei välttämättä tavoittaisi nuoria, Koponen hymyilee.

– Kun hanke toteutetaan nuorten ehdoilla, niin nähdään mitä se lähtee synnyttämään.

Tilaa omille jutuille ja luovuudelle

Hankkeen kokonaisuus on mietitty laajaksi ja mahdollistavaksi. Koposen ja Karénin mukaan Petäjävedelle valittiin musiikkitilan perustaminen paikkakunnan vahvaan musiikki- ja bändiperinteeseen nojaten, ja jotta sille saataisiin jatkoa tulevaisuudessakin. Esimerkiksi Äänekoskella hanke painottuu taas graffiteihin, jossain muualla esimerkiksi teatteritoimintaan.

– Tässä halutaan mahdollistaa ja tarjota puitteita musiikin harrastamiselle, mutta nuoret saavat tehdä itse, Karén sanoo. – Tila ei ole myöskään tarkoitettu ainoastaan bändeille, vaan kaikenlaiselle musiikille ja toiminnalle, saa tänne tulla vaikka selloa soittamaan. Tätä ei ole sidottu mihinkään tiettyyn musiikkityyliin, Koponen kertoo.

Kaksi isoa huonetta, joihin musiikkitila Feenixissä tulee, ovat olleet jo Karénin nuoruudessa bändikämppänä. Välillä se on ollut taidetila, viimeksi varasto. Sinne on oma sisäänkäynti ja ajatuksena on, että nuoret voisivat kulkea tiloissa sovitusti, mutta oman aikataulunsa mukaan vapaasti.

– Musiikkitila on nuorille maksuton, mutta myöhemmin sitä on mahdollista vuokrata aikuistenkin bändeille, varsinkin kun käytössä on äänityslaitteisto.

Tässä hankkeessa koulujen kanssa ei ole ainakaan vielä tehty yhteistyötä, mutta musiikkitilan on ajateltu olevan puhtaasti harrastus- ja vapaa-ajan viettopaikka, jossa ei tarvitse tehdä mitään tietyllä muotilla.

Toimintaa ja kulttuuria

Feenix on auki arki-iltaisin eri-ikäisille ja paljon on myös erilaista kerho- ja pienryhmätoimintaa. Myös mopopajatoiminta on nuorisotoimen alaista, vaikka se hyvin itsenäisesti ja vapaaehtoisvoimin pyöriikin.

Nuorivaltuusto, puheenjohtajanaan Henna Ijäs, on alkanut taas kokoontumaan.

Syyslomaviikolla tehdään yhteistyössä 4H:n kanssa nuorten kanssa taas eräretki ja tällä kerralla suunnataan kahdeksi yöksi Keuruun metsiin.

Johanna Juvonen ja Biagio Rosa järjestivät perjantaina Toinilan koko perheen taidepajapäivän. – Meillä on ollut taiteilijoiden kanssa yhteistyösopimus kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Jatkosta ei ole vielä neuvoteltu, mutta ensi vuonna on Toinilan taidetoiminnan 10-vuotisjuhlavuosi, joten ehkä silloin laitamme vähän isommalleen, Koponen sanoo.

Valon kaupunki -yhteistyötä on suunniteltu jo vuosia, mutta lokakuussa Petäjävesi järjestää oman tunnelmallisen valon juhlansa Toinilassa, jossa maalataan uv-maaleilla. – Tätä ennakoitiin jo perjantain taidepajassa, Koponen kertoo.

Koronatilanteesta huolimatta Kino Metson elokuvat Miilussa pyörivät taas kuukausittain. Lastenteatteri Loihun konsertista saadaan nauttia 30.10.

– Kulttuuria pitää olla jatkossakin, mutta olosuhteet huomioiden. Myös uusia tapoja pitää kehittää esimerkiksi koulu- ja päiväkotivierailuita varten, Koponen pohtii.

Lisäksi Petäjävedelle saadaan 16-25-vuotiaille nuorille kaksi esitystaiteen ammattiohjaaja Eeva Kempin vetämää viikonloppukurssia Sata ja kolme salaisuutta -projektin kautta. Ensimmäinen viikonloppu on 23.-25.10. Tavoitteena on, että nuoret tulevat näkyväksi ja kuulluksi yhteisössään – heidän tulkintansa itsestään ja yhteiskunnasta saavat huomiota.

– Ja sama sääntö on tässäkin: se, ettei ole sääntöjä. Nuoret päättävät itse sisällön ja muodon, Koponen kuvaa.

Toinilaan tunnelmallinen valotapahtuma

Toinilassa pidettiin perjantaina taidepaja, jossa tehtiin uutta taidetta sekä koristeltiin taidepolun teoksia pimeässä hohtavilla uv-valoilla.

Perjantai-iltana 23.10. pidetään koko perheen tunnelmallinen Valon Toinila -tapahtuma, jossa omien taskulamppujen valossa saa ihastella taidepolun lasten tekemää taidetta.

Illassa esiintyy Dinosaurusten Pelastajat ja muutkin saavat halutessaan ilmoittautua esiintymään.

– Koristelimme hohtomaalilla teosten valmiita ääriviivoja ja enemmänkin lisäsimme hymyileviä naamoja, ettei tule kuitenkaan liian pelottava, taiteilija Johanna Juvonen kertoo. – Valo ja värit ovat syysjuhlan sydän.

Toinila on Petäjäveden lapsille mahtava vapaan tekemisen ja luovuuden paikka.

– Olen ihan kateellinen lapsille, joilla on mielikuvitusta ja vahva visio elämästä. Näkisimmepä me aikuisetkin asiat kuin lapsi, silloin maailma olisi parempi paikka, taiteilija Biagio Rosa tuumaa ja lisää, että nykyisin hän saa omaankin taiteeseensa inspiraatiota juuri lapsilta. – SK

Feenix on tärkeä paikka monelle Petäjäveden lapselle ja nuorelle, ja iltapäivät on jaettu ikätason mukaan. Kesän aikana Feenixin vessat ja yläkerran JOPO-luokan pikkukeittiö on uusittu. Keittiön sähkötyöt ovat vielä vaiheessa.

Lapset koristelivat perjantaina Toinilan Taidepolkua pimeässä hohtavilla uv-väreillä.