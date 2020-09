Lampinen on voittanut ennen kaikkea itsensä (Juttu vain tilaajille)

– Petäjäveden Petäjäisissä arvostus on ollut kovaa. On tullut hyvä olo, kun on arvostettu ja luotettu, seuran ensimmäinen naisvoimailija Sanna Lampinen kiittää. Lampisen vahvinta on maastaveto. Kuva on Lampisen ensimmäisistä kisoista 12.9. Ylöjärveltä. (Kuva: Sanna Hillberg.)

Lampinen on voittanut ennen kaikkea itsensä

Petäjäisten voimailijoiden ensimmäinen naisnostaja Sanna Lampinen, 38, kävi ensimmäisissä kisoissaan Ylöjärvellä 12.9.

Kansallisissa klassisissa voimanostokisoissa Lampinen nosti kaikki nostot onnistuneesti ja teki yhteistuloksen 282,5 kiloa (jalkakyykky 95kg, penkkipunnerrus 52,5 ja maastaveto 135).

Tulos ylitti Lampisen 72-kiloisten naisten sarjan SM-karsintarajan, joten ensi keväänä olisi mahdollista hakea kisakokemusta SM-tasolta asti. Seuraava kansallinen kisa on kalenterissa 31.10.

Koronatilanteen vuoksi Lampisen ensimmäiset kisat peruuntuivat keväältä. Tunnelma lopahti, mutta treeniin se ei vaikuttanut. Viime kesälle tuli kuukauden treenitauko kylkivaivan takia. – Odottaminen tavallaan myös lisäsi paineita.

Ylöjärven kisoissakin nähtiin, että Lampisen paras laji on maastaveto. Penkkipunnerruksessa on tullut vähitellen kehitystä, koska aluksi hän ei voinut harjoitella sitä lainkaan olkavaivan vuoksi. Kyykyssä on vielä tekemistä, koska ”jotain himmailua siinä vielä on”.

Kisoissa Lampiselle vahvistui tunne siitä, että tämä on hänen juttunsa. – Lähdin kisoihin sillä mielellä, että haluan voittaa ennen kaikkea itseni. Tavoitteena oli saada tulos ja sen jälkeen kaikki muu on plussaa.

Kisojen todella vahva tunne ja tunnelma yllätti. – Ei tuolla Petäjäveden punttiksella saa kyllä samaa tunnetta. Adrenaliiniryöppy on niin voimakas, ettei kisatilanteessa näe kuin sen tangon, kun keskittyy niin täysin. Joku pohjalainen sisukin sieltä nousi. Tuntui, ettei tangon alasjääminen ollut vaihtoehto. Olen myös tyytyväinen, että muistin kisoissa kaikki ohjeet ja merkit.

Lampista valmentaa hänen miehensä Janne Lampinen, jolla on pitkä tausta voimanostosta ja on kilpaillut jo juniorisarjoissa. Pariskunta aloitti yhteiset treenit vajaa kolme vuotta sitten. – Se on lähentänyt meitä ja nyt tietää toisesta vieläkin enemmän. Joskus kyllä sanon Jannelle, että nyt ei puhuta treeneistä. Janne on kyllä tosi ylpeä minusta. Kisojen jälkeen mentiin minun toiveestani juhlimaan Ikean kautta Hesburgeriin, Lampinen nauraa.

Kehitys on ollut nopeaa: kuuden ensimmäisen treeniviikon jälkeen Lampinen sai maastavedossa 90 kiloa ja nyt pari vuotta myöhemmin kisoissa meni 135.

Voimanostossa ei tavoitella maksimaalista lihasten kasvua, vaan lihasten hermotusksen pitää olla kunnossa. Oikea tekniikka suojaa kroppaa ja lämmittely on todella tärkeää, eikä siitä parane lipsua. Voimanostotreeni neljä kertaa viikossa tekee sen, että voi syödä miltei mitä vaan.

Ylöjärven kilpailuissa PetPetin Matti Heinänen nosti M60 105kg -sarjassa yhteistuloksen 550 kiloa (kyykky 200kg, penkki 142,5, veto 207,5).

Samana päivänä 12.9. Heikki Syrjälä voitti suomenmestaruuden Tampereella pidetyissä maksimivoimapunnerruksen SM-kisoissa ja nosti 150 kiloa sarjassa M50 105kg. – SK

(Kuvat: Sanna Hillberg.)