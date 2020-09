Korona sotki suunnitelmat (Juttu vain tilaajille)

Stunt Freaks Teamin temppuja voi katsoa vaikka YouTubesta.

Korona sotki suunnitelmat

– Korona pisti kyllä kaikki suunnitelmat aika lailla uusiksi. Yhtään näytöstä emme ole pystyneet ajamaan, emmekä pystyneet myöskään avaamaan tuotteiden myyntiä Ranskaan suunnitellusti. Videokuvauksiinkaan ei ole joka paikkaan päässyt lähtemään, Juha Ruokolainen Stunt Freaks Team Oy:stä kertoo, ja jatkaa, ettei aika kuitenkaan ole mennyt hukkaan.

– Rakensimme varaston Petäjävedelle ja siirsimme nettikaupan varaston sinne. Sieltä on helppo ottaa tuotteita kuvauksiinkin. Varastoa hoitaa alihankkijana petäjävetinen yrittäjä, ja se on lähtenyt toimimaan hyvin.

SFT:n nettikauppa pyörii nyt viidettä vuotta, myynnissä on tarroja, vaatteita, ajolaseja ja ajovarusteita sekä tuningtu otteita.– Tärkein bisnes meillä tällä hetkellä on tuotteiden myynti Motonet-myymälöiden kautta, nettikauppa on siihen hyvä lisä. Verkkokauppa on kasvanut pikku hiljaa ja se palvelee myös ulkomaisia asiakkaita, Ruokolainen kertoo.

– Videot ovat siinä mielessä merkittäviä, että jos emme tekisi videoita, tuotteitakaan ei ostettaisi. Nykyään emme enää ehdi tehdä yritysvideoita juuri muille kuin omalle yrityksellemme, silloin kun meillä oli omia tuotteita vähemmän, teimme enemmän yritysvideoita muille. Tänä vuonna olemme tehneet Ultratecille muutaman videon.

Työ ja harrastus

Stunt Freaks Team Oy:n tarina alkoi reilut kymmenen vuotta sitten juuri stunttivideoista, joissa Ruokolainen temppuili kavereidensa kanssa moottoripyörillä. – Stunttivideoita aloimme tehdä harrastukseksemme vuonna 2007. Siitä pikku hiljaa homma alkoi kehittyä työksi ja yrityksen laitoimme pystyyn vuonna 2012, Ruokolainen kertoo. Yrityksessä on kolme omistajaa ja he ovat myös yrityksen vakituiset työntekijät.

– Freelancereita käytämme todella paljon, ostamme palveluita tarpeen mukaan. Enimmillään meillä on näytöksessä kolmekymmentä ajajaa, ja vähimmillään kolme, tapahtumasta riippuen, Ruokolainen kertoo ja sanoo homman olevan silti edelleen myös harrastus.

– Ei tuollaisten videoiden tekeminen onnistuisi, jos siihen ei olisi intohimoa. Videoidemme tyylikin on vuosien varrella muuttunut sen mukaan, mihin meillä on eniten intohimoa. Olemme muuttaneet temppuja ja laitteita. Aikaisemmin meillä oli hyppypyöriä, nyt teemme taas enemmän stunttitemppuja, mistä aluksi lähdimme liikkeelle. Mutta on meillä edelleen laidasta laitaan laitteita; moottoripyöriä, moottorikelkkoja ja kaikkea siltä väliltä, Ruokolainen toteaa.

– Kun ikää on tullut lisää, on myös halunnut vähentää riskinottoa. Toki riskejä ajattelee entistä enemmän myös sen takia, että on tullut isäksi. Mutta kyllä tässä aina silti jotain pientä sattuu, tänäkin vuonna olen ollut jo neljä kertaa tikattavana ja kerran leikkauksessa. – TL

(Kuva: Excifphotography, lisää kuvia Facebookissa ja Instagramissa.)