Korona siirsi SM-sarjahaaveet ensi kesään (Juttu vain tilaajille)

Rolf Putkosen piti ajaa rallicrossin SM-sarjaa jo tänä kesänä, mutta koronatilanteen takia koko sarja peruttiin. Nyt Putkonen suuntaa tavoitteet ensi vuoteen. Mukana tiimissä on muun muassa huoltomies Niko Tilsala.

Korona siirsi SM-sarjahaaveet ensi kesään

Petäjäveden Urheiluautoilijoiden Rolf Putkosen piti ajaa tänä kesänä rallicrossin SM-sarjaa, mutta koronan takia sarjan alku ensin siirtyi ja sitten AKK päätti, ettei tänä vuonna ajeta SM-sarjaa ollenkaan.

– Onneksi on päässyt vähän ajamaan. Olen osallistunut kahteen kansalliseen kilpailuun, yksi on vielä myöhemmin syyskuussa, Putkonen toteaa. – Nyt täytyy sitten ladata odotukset ensi vuoteen.

Putkonen ajoi neljä vuotta rokkirallia, joka on hieman samantyylistä kuin rallicross. Molemmissa lajeissa ajetaan radalla, jossa on sekä hiekkaa että asfalttia. Rallicrossissa autoja on viisi tai kuusi samassa lähdössä, kilpailuun kuuluu alkuerät, semifinaali ja finaali.

– Rallicrossissa säännöt ovat tiukemmat ja taso kovempi. Jokaisella osa-alueella pitää olla vähän parempi, jos aikoo menestyä, Putkonen kertoo.

Rokkirallissa Putkosen ura oli nousujohteinen. – Koko ajan tuli enemmän onnistumisia, mutta mestaruutta ei tullut. Viimeisellä kaudella meillä oli tekniikkamurheitakin ja jäin kokonaispisteissä kolmannelle sijalle, kuten kahdella aiemmallakin kaudella. Osakilpailuvoittoja tuli kuusi, ja kakkossijoja enemmänkin, Putkonen kertoo.

– Nyt halusin siirtyä rallicrossin puolelle, koska haluan ajaa Suomen mestaruudesta.

Alun perin Putkonen lähti ajamaan rokkirallia kavereiden innostamana. – Lähipiiri harrasti rokkirallia, ja sitä kautta lähdin kokeilemaan. Tykkään rokkirallista ja rallicrossista, koska lajina ne ovat sellaisia, joissa ajetaan mies miestä vastaan -kamppailuja, Putkonen toteaa. – Muissa lajeissa en ole ajanut kilpaa, mutta kaikenlainen ajaminen on kyllä kuulunut vapaa-ajanviettoon pienestä pitäen. Ensimmäisen peltoauton sain varmaan kymmenvuotiaana ja kotona on ollut myös mönkkäreitä, moottorikelkkoja ja motocrossmopoja.

PetUA sai lisää lajikirjoa

Petäjäveden Urheiluautoilijoihin Putkonen liittyi alkuvuodesta.

Myös huollosta ja muusta kilpailutoimintaan liittyvästä huolehtiva tiimi on kasvanut.

– Olemme saaneet paljon ammattitaitoa ja osaamista mukaan. Samoin olemme saaneet hyvin yhteistyökumppaneita, sekä paikallisia että kauempaakin. Hienoa nähdä, että ihmiset uskovat tähän meidän juttuun, Putkonen toteaa.

Petäjäveden urheiluautoilijoiden puheenjohtaja Alpo Kukkonen toivottaa Putkosen tervetulleeksi seuraan.

– Meillä on vanha, liki 60-vuotias, aktiivinen seura, mutta nykyään meillä on pääpainopiste rallin puolella. Moottoriurheilussa lajikirjo on kuitenkin iso ja onneksi meilläkin on muutama poikkeus, jotka harrastavat jotain muuta lajia kuin rallia. Rallicrossia ajavia meillä ei ole muita kuin Rolf Putkonen, joten hän on kyllä erittäin tervetullut seuraan, Kukkonen sanoo.

Kantavana voimana Putkosen tiimissä on edelleen isä Mirko Putkonen.

– Viime talvena rakensimme uuden auton rallicrossia varten. Oli meillä ulkopuolistakin apua, mutta suurimmaksi osaksi teimme sen isäukon kanssa, Putkonen kertoo.

– Auto rakennettiin käytännössä kokonaan uusiksi, alkuperäistä on vain katto. Kori tehtiin suurelta osin lasikuidusta, se on kevyempää, eikä rytisty niin pahoin kuin pelti. Normaalisti tuollainen urakka kestää pari vuotta, me aloitimme marraskuussa ja saimme auton valmiiksi keväällä. Mutta kyllä siinä kaikki vapaa-aika menikin.

Tavoitteena Putkosella on voittaa tulevaisuudessa Suomen mestaruus.

– Meillä on uusi auto ja taso on kova. Auton on oltava kokonaisvaltaisesti kilpailukykyinen. Nyt teemme töitä ja ajamme testiä, yritämme saada auton sellaiseen kuntoon, että pystyisimme jo ensi vuonna ajamaan palkintosijoista, Rolf Putkonen toteaa. – TL