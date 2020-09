Kehittämisasiamiehestä elinvoimapäälliköksi (Juttu vain tilaajille)

Arto Kummala aloittaa virallisesti Petäjäveden ja Multian elinvoimapäällikkönä 5. lokakuuta, sitä ennenkin hän saattaa kunnissa pistäytyä.

Kehittämisasiamiehestä elinvoimapäälliköksi

– Elinvoiman kehittämiseen ei ole yhtä patenttiratkaisua, elinvoima muodostuu niin monista tekijöistä: ihmisistä, palveluista, yrityksistä, infrasta ja mielikuvasta, mikä kunnasta on, 5.10. Petäjäveden ja Multia yhteisenä elinvoimapäällikkönä aloittava Arto Kummala sanoo.

Kummala on työskennellyt vuodesta 2012 lähtien Kuhmoisten kunnan kehittämisasiamiehenä. – Pääasiassa olen vastannut yritysyhteistyöstä ja yrittäjyyteen liittyvistä asioista sekä elinvoimaan liittyvästä hanketoiminnasta. Pienessä kunnassa työnkuva on kuitenkin laaja, olen vastannut myös muun muassa vapaa-ajanasukas- ja asukasyhteistyöstä, kiinteistöjen ja tonttien myynnistä ja markkinoinnista sekä kunnan metsäomaisuuden hoidosta ja lisäksi olen ollut kunnan laajakaistayhtiön hallituksessa sekä hoitanut maankäyttöön liittyviä asioita, Kummala kertoo.

– Toki yrittäjyyteen ja elinvoimaan liittyvätkin monien eri hallintokuntien alla olevat asiat.

Ennen Kuhmoisten kunnan pestiä Kummala työskenteli reilut kuusi vuotta Jyväskylän koulutuskuntayhtymän palveluksessa Jämsässä. Toimenkuvaan kuului erilaista hankkeista vastaamista, tapahtumien järjestämistä ja markkinointia.

– Olen tehnyt tätä työuraani kuuden – kahdeksan vuoden pätkissä. Sitten tulee tarve lähteä hakemaan uusia haasteita ja tietyn ajan jälkeen onkin sekä itsensä että työnantajan kannalta hyvä uudistua. Uusi työ ja uudet ihmiset antavat lisää virtaa, Kummala sanoo.

Työpaikka-omavaraisuutta kasvattamaan

Petäjäveden ja Multian yhteisen elinvoimapäällikön paikkaa Kummala haki nimenomaan saadakseen uusia haasteita. – Lisäksi mielenkiintoani herätti se, että elinvoimapäällikkö on kahden kunnan yhteinen, tällainen kuntapari-ajattelu on melko uutta, Kummala toteaa.

– Sekin vaikutti, että uudessa työssä on suurempi osuus yrittäjyyteen suoraan liittyvää asiaa kuin nykyisessä työssäni, siinä ehtii paremmin keskittymään nimenomaan yrittäjien asioihin.

Yhtenä Petäjäveden vahvuutena Kummala näkee sijainnin. – Sekä Petäjävesi että Multia ovat hyvien teiden varrella, helposti saavutettavissa. Molemmissa kunnissa on myös olemassa jo vahvaa yrittäjyyttä. Kunnilla on mielestäni loistavat mahdollisuudet kehittyä, Kummala sanoo.

– Yksi keskeinen asia, jota lähdetään kehittämään, on työpaikkaomavaraisuus. Tarkoituksena on muun muassa hyödyntää erilaisia hankerahoja. Minun työni on pitkälti yrittäjyyden rohkaisemista ja yrittäjyyden toimintaedellytysten helpottamista, ja siihen liittyvät ilman muuta myös yritystilat ja yritystontit, Kummala sanoo. – Myös matkailu on elinkeino, jota on tarkoitus kehittää.

Uudet ajatukset tervetulleita

Koulutukseltaan 53-vuotias Kummala on puukaupallinen metsätalousinsinööri. Ennen Jyväskylän koulutuskuntayhtymällä työskentelyään hän oli Jämsän metsänhoitoyhdistyksen toiminnanjohtajana ja mukana toteuttamassa Jämsän mhy:n fuusioitumista Päijänteen metsänhoitoyhdistykseen.

– Yrittäjyyden kanssa olen ollut tekemisissä koko ikäni. Lähisuvussa on monen eri alan yrittäjiä, olen kasvanut yrittäjyyden kanssa, Kummala kertoo.

Kummala asuu Jämsässä vaimonsa ja koiransa kanssa, lapset ovat jo muuttaneet kotoa. – Vaimollani on vakituinen työpaikka Jämsässä, minä olen tottunut kulkemaan. Työmatkalla on hyvää aikaa pohtia työpäivää.

– Elinvoimapäällikkönä haluan, että huoneeni kynnys on mahdollisimman matala. Tykkään olla ihmisten kanssa tekemisissä ja toivotan kaikki tervetulleeksi huoneeseeni puhumaan asioistaan ja kertomaan ajatuksiaan ja ideoitaan. Myös se kasvattaa elinvoimaa, kun lähdemme jalostamaan ihmisten ajatuksia eteenpäin, Kummala sanoo. – TL

Kummala asuu vaimonsa kanssa Jämsässä, lapset ovat jo muuttanee pois kotoa, sen sijaan lapinporokoira Luna kuuluu talouteen. (Kuva: Jaana Hartus.)