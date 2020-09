Jäätelökahvila on houkutellut sateellakin (Juttu vain tilaajille)

– Jäätelöbuffet on ollut ihan hitti, etenkin tuoreista marjoista jäätelön kanssa on tykätty, Erja Rosala kertoo.

Jäätelökahvila on houkutellut sateellakin

– Oikein hyvin on mennyt. Mukava kesä on ollut ja olen tykännyt kovasti. Jäätelökahvila on otettu hyvin vastaan ja tässä on ollut kiva olla, kun positiivista palautetta on tullut päivittäin, Jäätelökahvila Konttinenttaalin yrittäjä Erja Rosala kertoo.

Jäätelökahvila avattiin valtatie 23:n varrelle, vanhan kirkon levikkeelle kesäkuun lopussa ja heti avajaisviikonloppuna väkeä kävi hurja määrä. Senkään jälkeen yhtään päivää ei ole tarvinnut olla ilman asiakkaita.

– Tietysti kesäkahvilassa sää vaikuttaa asiakasmäärään, mutta täällä on käynyt asiakkaita myös sateisina päivinä, Rosala kertoo.

Valtatien varren levikkeellä on poikennut paikkakuntalaisten ja kesäasukkaiden lisäksi runsaasti ohikulkijoita.

– Tämä on mainio paikka, kun tämä näkyy tielle. Monet ovat kertoneet käyneensä kääntymässä liikenneympyrässä, kun ovat ohiajaessaan huomanneet tämän, Rosala kertoo.

– Myös terassin kukkaistutuksia on kehuttu. Olen hämmentynytkin positiivisen palautteen määrästä.

Ensi kesän luvat käsitellään helmikuussa

Jäätelökahvila Konttinenttaalin jatko riippuu Ely-keskuksesta.

– Haluaisin ehdottomasti tulla myös ensi kesänä. Nyt minulla oli Ely-keskukselta lupa vain täksi kesäksi. Yleensä lupa myönnetään vähintään viideksi vuodeksi, jos yrittäjä tekee investointeja, mutta minä en saanut nyt kuin yhden kesän luvan, vaikka maksoin tähän itse sähköliittymän. Asiaan vaikutti se, että Petäjäveden vanhan kirkon hoitokunta ei puoltanut kahvilahankettani, vaan ilmoitti lausunnossaan Ely-keskukselle, ettei se suhtaudu myönteisesti levikkeen kahvilaan. Petäjäveden kunta sen sijaan puolsi hanketta omassa lausunnossaan, Rosala kertoo.

– Hain jo uutta lupaa ensi kesäksi, mutta Ely-keskus on muuttanut lupamenettelyään siten, että lupahakemukset käsitellään vasta helmikuussa.

Kävijät ovat kaivanneet laituria

Vaikka lupapäätöstä ei olekaan vielä, Rosala on jo miettinyt, miten toimintaa voisi kehittää. – Tämä kesä on antanut hyvää oppia. Tässä on todella vähän tilaa; sitä saisi lisää laittamalla tämän kontin taakse toisen kontin. Siihen saisi sekä keittiötilaa että asiakastilaa. Silloin voisin leipoa tässä ja asiakkaille tulisi enemmän sateelta ja tuulelta suojassa olevia istumapaikkoja, Rosala suunnittelee.

– Laituriahan ihmiset ovat tässä kaipailleet, mutta siihen minä en ota kantaa. Jos joku sellaista tähän lähtee puuhaamaan, tietenkin tuen hanketta. Mutta on meille ilman laituriakin tullut asiakkaita niin veneellä ja kanootilla kuin uimallakin.

Jäätelökahvila Konttinenttaali on avoinna vielä syyskuun loppupuolelle asti, tämän kesän viimeinen aukiolopäivä on lauantai 26. syyskuuta.

– Luvat ovat syyskuun loppuun, mutta muutama päivä täytyy jättää tavaroiden pakkailemiseen ja kontin siirtämiseen. – TL