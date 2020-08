Yhteistyöllä kasvua Mecamiehet Oy:lle (Juttu vain tilaajille)

Juhani Rientonen jatkaa tehtaanjohtajana ja osaomistajana Mecamiehet Oy:ssä, Veli-Pekka Niemistö aloitti toimitusjohtajana heti heinäkuisen yrityskaupan jälkeen.

Yhteistyöllä kasvua Mecamiehet Oy:lle

– Tavoitteena on kasvattaa myös Mecamiehet Oy:n liiketoimintaa. Jake-Man Oy kasvoi viime vuonna reippaasti, ja nyt sisaryritykset ovat yhdessä liikevaihdolla mitattuna Keski-Suomen suurin rakennusalan teräsrakenteiden valmistaja. Jake-Man Oy:n ja Mecamiehet Oy:n yhteenlaskettu liikevaihto on yli 3,5 miljoonaa euroa, Mecamiehet Oy:n uusi toimitusjohtaja ja osaomistaja Veli-Pekka Niemistö toteaa.

Niemistö, Lauri Lehtoviita ja Heikki Lehmuskoski ostivat vuosi sitten Uuraisilla toimivan Jake-Man Oy:n, nyt sama kolmikko osti kaksi kolmasosaa Mecamiehet Oy:stä.

Mecamiehet Oy:n perustaja Heimo Savolainen jäi eläkkeelle, Savolaisen yhtiökumppani Juhani Rientonen jatkaa tehtaanjohtajana ja omistajana kolmasosan omistusosuudella.

Veli-Pekka Niemistö toimii sekä Jake-Man Oy:n että Mecamiehet Oy:n toimitusjohtajana.

– Mecamiehet Oy ja Jake-Man Oy toimivat samalla alalla, yrityksillä on samanlainen konekanta ja samanlaiset valmistusprosessit sekä osittain sama asiakaskunta. Jake-Maniin saimme erittäin hyvän kasvun viime vuonna, palkkasimme uusia työntekijöitäkin. Nyt tarkoituksena on kasvattaa yrityksiä yhdessä, Niemistö sanoo.

– Molemmat säilyvät omana yrityksenään, mutta yhtenäistämme markkinointia ja otamme käyttöön samanlaista ilmettä, siihen liittyen olemme ottaneet Mecamiehet Oy:lle käyttöön aputoiminimen Mecaman. Päivittäinen toiminta ei merkittävästi muutu ja kaikki työntekijät jäävät yritykseen vanhoina työntekijöinä. Yhteistyötä yritysten välillä on tarkoitus lisätä, haluamme pitää mahdollisimman matalana kynnyksen hyödyntää molempien tehtaiden kapasiteettia, koneita ja osaavaa työväkeä.

Työntekijöitä Mecamiehet Oy:ssä on tällä hetkellä viitisentoista. Niemistön mukaan molemmilla yrityksillä on omia vahvuuksiaan.

– Voimme oppia toisiltamme ja kun Juhani Rientonen jäi tähän tehtaanjohtajaksi, voimme hyödyntää hänen osaamistaan ja kokemustaan, Niemistö toteaa.

– Kysyntä tällä alalla on aaltoilevaa, välillä on ruuhkia. Kahden yrityksen yhteistyö helpottaa myös tasapainoilua aaltoilevan kysynnän kanssa.

Taustalla osaava tiimi

Niemistö on ennen Jake-Manin yrittäjäksi ryhtymistään ollut palkkatyössä muun muassa Valtran sekä Vihtavuoressa katalysaattoreita valmistavan yrityksen palveluksessa. – Olen toiminut palkkatyössäkin yrittäjähenkisesti ja tulosvastuullisesti. Vaimoni on myös yrittäjä; itsellekin tuli ajatus, että haluan tehdä mieluummin juttuja itselleni. Ja onhan se mukava nähdä, mitä on saanut aikaiseksi, Niemistö toteaa.

– Yrittäjäksi lähtiessäni halusin, että meillä on hyvä tiimi. Lauri Lehtoviidalla on vahva kokemus pk-yritysten talousjohdon tehtävistä ja hän toimii tilintarkastusyrittäjänä. Heikki Lehmuskoski taas on lähinnä hallitussparraaja ja neuvonantaja. Molemmilla on vankka kokemus yrittämisestä ja olemme aktiivisesti yhteydessä toisiimme.

Rakennusteollisuuden teräsrakenteiden lisäksi Mecamiehet Oy:n toinen osaamisala on koneenrakennus. – Siinäkin toimimme keskiraskaassa sarjassa. Emme tee mitään paperikoneen teloja, mutta emme toisaalta ihan pieniäkään osia, Niemistö kertoo.

– Molemmat ovat projektiluonteisia töitä, projektit kestävät yleensä parista kuukaudesta puoleen vuoteen. Asiakkaista yksittäinen suurin ryhmä ovat rakennusyhtiöt.

Niemistön mukaan koronavirustilanne ei ole vaikuttanut Mecamiehet Oy:n tai Jake-Man Oy:n työtilanteeseen.

– Tarjouspyyntöjä tulee ja kauppaa käydään koko ajan. Tilauskanta on tällä hetkellä hyvä, Niemistö toteaa. – TL