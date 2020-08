Petäjäveden S-marketissa tehdään 630.000 euron myymäläuudistus

Osuuskauppa Keskimaa uudistaa Petäjäveden S-marketin ja kaupan myymäläilme päivitetään syksyn aikana uuden S-market konseptin mukaiseksi. Samalla kaikki vanhat kalusteet uusitaan kylmäkalusteita myöden. Uudistustöitä tehdään osittain yöaikaan, jotta häiriöt asiakkaille ovat mahdollisimman vähäiset. Remontti valmistuu lokakuun lopulla. Myymäläuudistuksen kustannusarvio on noin 630.000 euroa.

Viime kesänä katolle asennettiin aurinkopaneelit, jotka ovat jo käytössä. Tavoitteena on, että aurinkopaneelit tuottavat parhaimmillaan jopa 20 prosenttia kokonaissähkön kulutuksesta. Entiset kylmä- ja pakastekalusteet ovat jo käyttöikänsä päässä, joten ne vaihdetaan uudistuksen yhteydessä waterloop-tekniikalla toimiviin, ovellisiin kylmäkalusteisiin. Miljööuudistuksen lisäksi myymälän kalusteet uusitaan ja samalla hyllyjen uudella sijoittelulla myymäläkierrosta saadaan toimivampi kokonaisuus.

− S-market Petäjävesi on avattu 2010, joten nyt on tullut aika uudistua 2020-luvulle niin ilmeeltä, kuin kalusteiden ja valikoimienkin osalta. Haluamme tehdä Petäjäveden asiakkaille mahdollisimman toimivan myymälän, jonka valikoiman suunnittelussa on kuunneltu asiakkaiden toiveita, marketpäällikkö Arto Pänkäläinen kertoo.

Kaupassa on tehty pienempiä uudistuksia jo aikaisemmin, kun hedelmä- ja vihannesosaston, sekä leipäosaston lämpimät kalusteet uusittiin alkukesästä. Kassapöydät sekä pullonpalautus on uusittu jo vuoden 2019 aikana. − Kaikki kylmätuotteet sijoitetaan pääkierron varrelle, jolloin ostaminen nopeutuu entisestään. Leveämmät käytävät helpottavat asiointia etenkin ruuhka-aikoina. Mukavana lisänä saamme paljon toivotun kahviautomaatin myymäläämme.

Tämän vuoden aikana 12 S-marketissa toteutetaan uuden konseptin mukainen ilmeen uudistaminen, ja Petäjäveden S-marketin uudistus on yksi kokonaisvaltaisimmista.