Petäjäveden Metalli teki miljoonan investoinnit (Juttu vain tilaajille)

Petäjäveden Metalli on hankkinut kaksi uutta konetta isojen säiliönpäätyjen valmistukseen. Uudet laitteet lisäävät automatiikkaa ja toimivat ohjelmoituina lähes miehittämättä.

Petäjäveden Metalli teki miljoonan investoinnit

Petäjäveden Metalli on tehnyt miljoonan laiteinvestoinnin ja koronasta huolimatta tilauskanta on parempi kuin koskaan.

Investointipäätös tehtiin jo vuosi takaperin ja miljoonan laiteostoihin saatiin yritysten investointitukea 200.000 euroa. Uusien laitteiden avulla saadaan automatisoitua isojen säiliönpäätyjen valmistusta ja toimitusjohtaja Markus Salmisen mukaan pärjätään siten myös jatkossa paremmin kansainvälisessä tarjouskilpaluissa. – Tekniikka on kehittynyt ja jatkossa voimme paremmin kilpailla muiden toimijoiden kanssa, sillä hinta sanellaan ostajan puolelta, Markus Salminen kertoo. Automaattisempien koneiden ansioista saadaan säiliönpäätyjen tuotantovolyymia huomattavasti suuremmaksi.

Kaksi laitetta uusitaan ja toinen niistä, iso kalottipuristin, tuli Italiasta toissa viikolla. – Se on kolme kertaa nopeampi kuin aikaisempi ja voi toimia miehittämättä, yrityksen perustanut Markku Salminen kuvailee. Iso reunantaivutuskone taas tulee loppuvuodesta.

Uusien koneiden valmistaja on sama, jolta aiemmat koneet on ostettu 20 vuotta sitten. Investointi toteutui koronatilanteesta huolimatta, vaikkakin toimitus viivästyi muutamalla kuukaudella suunnitellusta. Koneiden vaativat perustustyöt on tehty uusimpaan halliin itse ja nyt voi olla tyytyväinen, että tilaa riittää. Petäjäveden Metallilla on hallitilaa yhteensä hehtaarin verran.

– Vaikeinta on oppia käyttämään ja ohjelmoimaan uudet laitteet, Markku Salminen kertoo. Salmiset ovatkin tyytyväisiä siihen, että uusi kone alkoi heti tuottavaan työhön, eikä alkuvaikeuksia juurikaan ollut.

Petäjäveden Metalli on nyt kuuden vuoden aikana investoinut halleihin ja laitteisiin yhteensä kuuden miljoonan edestä. 70 prosenttia yrityksen valmistamista tuotteista lähtee ulkomaille, suurin osa Baltian maihin ja Ruotsiin. – Meillä myynti on kasvanut. Esimerkiksi Muurikoiden menekki tänä vuonna on noussut 40.000 kappaleeseen. Isoja muurikoita piti ensin tehdä 3.000 ja menikin jo 6.000, Markku Salminen kertoo.

Yrityksessä työskentelee kaikkiaan 7-8 henkeä sekä muutama alihankkija. Mukana on jo perheen kolmaskin sukupolvi, kun Markus Salmisen poika Miklas, 15, aloitti työt Metallilla. – Opettelemme Miklaksen kanssa kaikki työvaiheet, hänestä saadaan sellainen yleismies. Viime viikolla oli yksi päivä kuusi perheenjäsentä samaan aikaan töissä, Markus Salminen hymyilee.

Yrityksen tulos tehdään omalla, kovalla työllä. – Tässä kokonaisosaamisen pitää olla laaja. Pitää olla koneasentaja, konekorjaaja ja ymmärtää jotain sähköistäkin. Olisi tosi kallista ostaa kaikkia palvelut ulkoa. Siinä olemme onnistuneet, että lähes kaikki voidaan tehdä itse, Markku Salminen kertoo. – SK