Pääkirjoitus 12.8.2020: Päätösvaltaa juttujen suhteen ei voida antaa toimituksen ulkopuolelle

Petäjävesi-lehdessä otetaan mielellään vastaan juttuaiheita sekä muita toiveita, joita parhaan mukaan toteutetaan, tarvittaessa kompromissejakin hakien. Ystävällisenä muistutuksena tässä kuitenkin yleisesti, ja myös kunnan suuntaan, juttujen sisältöihin ja näkökulmaan vaikuttamisesta.

Petäjävesi-lehdellä on pyrkimyksenä mahdollisimman totuudenmukaiseen ja tasapuoliseen tiedonvälitykseen. Haastateltaviksi pyritään valitsemaan aiheen parhaiten tuntevat, paikalliset asiantuntijat, eikä heidän aina tarvitse olla johtajia. Haastateltavalla on sitaattien ja asiavirheiden tarkistusoikeus, mutta ei kenelläkään ole tekstin uudelleenkirjoittamisoikeutta, saati että voisi sanella mikä asiassa on olennaista. Monimutkaiset asiat on hyvä tarkistuttaa haastateltavalla ja näin tehdään jatkossakin. Pyrkimyksenä on julkaista uutiset heti niiden valmistuttua kotisivuillamme ja palvella näin tilaajia parhaalla mahdollisella tavalla. Journalistin ohjeiden mukaan uutisen voi julkaista rajallistenkin tietojen perusteella, mutta raportointia asiasta täydennetään, kun uutta tietoa on saatavissa. Toimittajalla on oikeus ja velvollisuus pitää tietoja luottamuksellisesti antaneen henkilöllisyys salassa jos näin on sovittu, eikä edes kunnan virkamiesten ole asiallista tivata, että kuka kertoi, keneltä kuulit.

Petäjävesi-lehti on sitoutunut Julkisen sanan neuvoston journalistin ohjeisiin, eikä juttujen suhteen päätösvaltaa anneta toimituksen ulkopuolelle. Tiedonvälityksen sisältöä koskevat ratkaisut tehdään journalistisin perustein. Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta. Myös pieni Petäjävesi-lehti on vastuussa ennen kaikkea lukijoilleen, joilla on oikeus saada tietää mahdollisimman nopeasti ja ilman värikynää, mitä paikkakunnalla tapahtuu. Lehti ei ole kenenkään brändilähettiläs tai talutushihnassa, vaikka aitoa pienen paikkakunnan yhteistyötä tehdäänkin.

Olen 13 vuotta toimittanut Petäjävesi-lehteä, eikä vastaavanlaisia vaikuttamisyrityksiä ole ennen tullut kuin tämän ja viime vuoden aikana. On ilmeistä, että jotkut haluavat median kautta kerätä vain sulkia hattuunsa. Onko sosiaalinen media synnyttänyt ajatuksen, että kun kuka tahansa voi tänä päivänä tiedottaa, niin myös itsenäisen ja puolueettoman lehden sisältöjä voitaisiin muokata oman maun mukaan? Ajatellaanko, että pienen lehden pitäisi taloudellisesti hengissä pysyäkseen taipua isompien tahojen vaatimuksiin?

Ilmajoki-lehden päätoimittaja irtisanoutui kesäkuussa lehden hallituksen painostuksen vuoksi. Kiitos Petäjävesi-lehden omistajaseuran Petäjäveden Petäjäisten johtokunnalle: meillä ei ole Ilmajoen meininki, vaan omistajataho aidosti kunnioittaa lehden toimituksellista itsemääräämisoikeutta.

Toivon jatkossakin hyvää yhteistyötä kaikkien paikkakunnan eri toimijoiden kanssa – itsenäisen paikallislehden roolia kunnioittaen.

– Suvi Kallioinen