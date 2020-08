Naisvoimistelijoiden resepti yhdistystoimintaan: Voimaa, visioita ja rentoa ilmapiiriä (Juttu vain tilaaille)

Petäjäveden Naisvoimistelijoiden johtokunta kokoontui Kintaudelle matonpesutalkoisiin. Puhtaiden jumppamattojen takana vasemmalta lukien Pirjo Sunnari, Sari Kaartinen, Päivi Lummi, Annaleena Aira, Tuula Aira ja Irja Rissanen.

Naisvoimistelijoiden resepti yhdistystoimintaan: Voimaa, visioita ja rentoa ilmapiiriä

Petäjäveden Naisvoimistelijat on urheiluseura ja yhdistys, joka on liikuttanut petäjävetisiä jo 55 vuotta. Naisvoimistelijat on Suomen Voimisteluliiton alainen urheiluseura, jonka lajeja ovat erilaiset jumpat, jooga, lasten joukkuevoimistelu sekä nassikkapaini. Kilpailutoimintaa seuralla ei ole, vaan tavoitteena on saada mahdollisimman moni liikkumaan omalla tavallaan ja tasollaan.

Tätä tavoitetta palvelee myös osakkuus seurayhtymässä, joka ylläpitää Petäjäveden kuntosalia. Yhtymän muita osakkaita ovat Petäjäveden kunta ja PetPet.

Naisvoimistelijoiden ryhmät kokoontuvat Kirkonkylän ja Kintauden koululla, ja ryhmiä riittää lähes jokaiselle viikonpäivälle. Tulevalla kaudella – jos koronatilanne sen sallii – pyörivät lasten joukkuevoimistelu, alle kouluikäisten jumppis ja nassikkapaini sekä aikuisille jooga (flow ja yin) kahvakuula, zumba, zumba nation, trx-nauhat sekä sportticocktail.

– Lajien valinnassa olemme yrittäneet vastata erilaisiin toiveisiin ja haistella, mikä milloinkin on pinnalla ja kiinnostaa. Toisaalta kaikki on kiinni siitä, mihin löydetään ohjaajia. Ohjaajien saaminen on aina haaste ja tietyllä tavalla kynnyskysymys, kertoo Naisvoimistelijoiden johtokunta, johon kuuluu kuusi naista.

Ryhmien ohjaajat ovat työsuhteessa Naisvoimistelijoihin. – Pyrimme olemaan hyvä työnantaja ja meidän kautta voi esimerkiksi hakeutua erilaisiin koulutuksiin, kertoo puheenjohtaja Sari Kaartinen.

Toiminta rahoitetaan pääosin osallistumismaksuilla. – Ryhmämme ovat kalliimpia kuin kansalaisopiston liikuntakurssit, mutta halvempia kuin kaupungin vastaavat ryhmät, luonnehtivat johtokunnan jäsenet.

Kausimaksujen kohtuullisuutta edesauttaa se, että kunta ei peri salin käytöstä maksua. Yhdistys saa kunnalta myös pientä toiminta-avustusta.

Jokaiselle jotakin

Naisvoimistelijoiden isona tavoitteena on saada mahdollisimman moni liikkumaan. – Olemme yrittäneet löytää sopivia liikuntamuotoja niille, jotka eivät ennestään liiku. Koemme vastuuta siitä, että saisimme kaikki liikkeelle, se on terveyden kannalta niin tärkeää, naiset miettivät.

Tähän liittyy sekin, että Naisvoimistelijat haluaisi eroon siitä mielikuvasta, että naisvoimistelijat on olemassa vain naisia varten. – Kaikki ryhmät ovat avoimia kaikille, johtokunta painottaa.

Ryhmissä on riittänyt hyvin osallistujia, ja seuran tulevaisuus näyttää valoisalta – jos vain koronasta selvitään. Korona lopetti keväällä toiminnan kesken kaiken, ja syksyn toiminta on tarkoitus aloittaa elo-syyskuun vaihteessa, ellei koronatilanne siihen mennessä muutu.

Pienen paikkakunnan etuja

Aikuisjäseniä Naisvoimistelijoilla on 120. Lisäksi toimintaan osallistuu iso joukko lapsia. Jäsenmäärän kasvun ohella myös seuran vastuunkantajia on löytynyt mukavasti.

– Muutama vuosi sitten oli sellainen tunne, että toiminta hiipui ja oli huoli, että miten me saadaan tämä jatkumaan, mutta sitten saimme riveihin uutta voimaa ja päästiin uuteen nousuun, muistelee toiminnassa lähes 30 vuotta mukana ollut Irja Rissanen.

Johtokunnan tuoreimpia jäseniä ovat Annaleena ja Tuula Aira. Heidän mielestään pienen paikkakunnan voimisteluseuraan oli helppo tulla mukaan. – Jos tämä seura olisi Jyväskylässä ja minua olisi pyydetty siellä johtokuntaan, en olisi edes harkinnut asiaa, Annaleena Aira sanoo.

– Meillä on rento, mukava ilmapiiri, jossa ei ole väliä, millaiset varusteet kenelläkin on ja onko muodin mukaista vaatetta päällä. Ohjaajat ottavat uudet ryhmäläiset huomioon ja hidastavat tarvittaessa tahtia eli kaikki pysyvät menossa mukana. Ryhmissä tapahtuu paljon muutakin kuin jumppaamista, erilaisia kohtaamisia. On vapaa, mutta samalla yhteisöllinen olo, johtokunnan naiset pohtivat.

Johtokunnassa jokaiselle jäsenelle on jaettu oma vastuutehtävä, ja etenkin somepuoli on nuorempien jäsenten toimesta otettu hyvin haltuun. Kaikki oleellinen tieto liikkuu niin Facebookissa kuin WhatsApp-ryhmissä. – Tiedon kulku on tällaisessa toiminnassa elintärkeää. Ennen ei ollut muuta ilmoituskanavaa kun lehti ja julisteet ilmoitustaululla. Some on muuttanut tässä mielessä paljon. – MY